Embraer e Denel firmano un MoU per collaborare sul KC-390 Millennium

Embraer e Denel, leading South African aerospace and defense company, hanno firmato ufficialmente un Memorandum d’intesa (MoU) durante la fiera LAAD Defense and Security in Brasile. Questo MoU, firmato da Chris Boshoff, Group Executive, CEO Aerospace di Denel, e Fabio Caparica, Vice President of Contracts, Embraer Defense & Security, delinea il quadro per una potenziale futura collaborazione sul velivolo KC-390 Millennium, con particolare attenzione alle aerostructures manufacturing, maintenance, repair and overhaul activities.

“Siamo entusiasti di rafforzare i nostri legami con Denel, un leader aerospaziale affermato in Sudafrica, mentre il paese cerca di sostituire i suoi vecchi aerei militari. Non vediamo l’ora di fornire al Sudafrica l’aereo più avanzato della sua categoria, collaborando al contempo con l’industria della difesa sudafricana”, ha affermato Fabio Caparica, Vice President of Contracts, Embraer Defense & Security.

Chris Boshoff, Group Executive CEO Aerospace, Denel, ha espresso il suo entusiasmo per la partnership con un’azienda rinomata in tutto il mondo per la sua qualità e artigianalità, come Embraer: “Il nostro rapporto di lunga data dura da diversi decenni e questa collaborazione rafforzerà ulteriormente i nostri legami. Denel è ben equipaggiata ed è un partner industriale adeguatamente qualificato per intraprendere le attività necessarie previste per la collaborazione e migliorerà significativamente le strategic airlift support capabilities nel continente africano”.

“Il KC-390 Millennium è un next generation military transport aircraft particolarmente adatto per le operazioni in Sudafrica. La sua versatilità, la facilità di riconfigurazione e la capacità di operare da piste di atterraggio non preparate lo rendono un velivolo ideale ed economico per le moderne forze armate del continente africano.

Il KC-390 Millennium può trasportare più payload (26 tonnellate) rispetto ad altri medium-sized military transport aircraft e vola più velocemente (470 nodi) e più lontano, essendo in grado di svolgere un’ampia gamma di missioni tra cui aiuti umanitari, trasporto e lancio di merci e truppe, rifornimento in volo sia come tanker che come receiver, evacuazione medica, ricerca e soccorso, antincendio e operazioni speciali, mentre opera da piste temporanee o non asfaltate come terra battuta, terreno e ghiaia”, afferma Embraer.

“Il velivolo è stato acquisito da otto paesi: Brasile, Portogallo, Ungheria, Corea del Sud, Paesi Bassi, Austria, Repubblica Ceca e un cliente non divulgato. È stato anche ufficialmente selezionato da Svezia e Slovacchia per modernizzare le loro forze aeree.

Da quando è entrato in servizio con la Brazilian Air Force nel 2019, con la Portuguese Air Force nel 2023 e, più di recente, con l’Hungarian Air Force nel 2024, il KC-390 Millennium multi-mission military aircraft ha dimostrato la sua capacità, l’affidabilità e le performance. L’attuale flotta globale di velivoli KC-390 Millennium presenta mission completion rates superiori al 99%, dimostrando una produttività eccezionale nel suo segmento”, conclude Embraer.

