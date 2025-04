Nationwide Aviation introduce il Multi-Engine Tecnam P2006T

Tecnam e Nationwide Aviation LLC annuciano una nuova partnership, che porterà un multi-engine aircraft all’avanguardia al suo pilot training program. “Questo investimento strategico migliorerà l’esperienza di formazione per gli studenti che passano da single-engine a multi-engine aircraft, fornendo loro tecnologia moderna e avionica avanzata per prepararli a carriere di successo nell’aviazione.

Nationwide Aviation ha già ricevuto il suo primo Tecnam P2006T e attende l’arrivo di altri due nelle prossime settimane. Queste acquisizioni segnano un significativo passo avanti per garantire agli studenti una formazione di alta qualità e pratica su velivoli all’avanguardia”, afferma Tecnam.

“Da oltre 13 anni, Nationwide Aviation si impegna a fornire una formazione di volo di alto livello agli aspiranti piloti”, ha affermato Trevor Hall, CEO di Nationwide Aviation. “L’aggiunta del velivolo P2006T di Tecnam alla nostra flotta riflette la nostra dedizione all’innovazione, alla sicurezza e all’eccellenza nell’istruzione dei piloti. Con questi velivoli, i nostri studenti trarranno vantaggio da avionica avanzata e da un’esperienza di formazione senza pari”.

“Il P2006T di Tecnam è rinomato per la sua efficienza nei consumi, i pacchetti avionici Garmin all’avanguardia e la transizione intuitiva per gli studenti che passano dal single al multi-engine flying. Il design moderno dell’aereo, la struttura leggera e le funzionalità di sicurezza avanzate lo rendono uno strumento di formazione ideale per la prossima generazione di aviatori”, prosegue Tecnam.

“Siamo entusiasti di collaborare con Nationwide Aviation per fornire ai loro studenti il meglio del multi-engine flight training”, afferma Walter Da Costa, Chief Sales Officer at Tecnam. “Il P2006T è progettato per offrire un’esperienza di formazione eccezionale, assicurando ai piloti di sviluppare le competenze e la sicurezza necessarie per una carriera di successo nell’aviazione. Non vediamo l’ora di vedere i loro studenti prosperare con questo aereo avanzato”.

“Con oltre 1.000 studenti formati negli ultimi 13 anni, Nationwide Aviation continua a essere leader nella flight instruction, offrendo programmi di formazione di alta qualità. Questa nuova partnership assicura che Nationwide Aviation rimanga all’avanguardia nella formazione dei piloti, dotando gli studenti delle competenze e dell’esperienza necessarie per prosperare nel settore dell’aviazione”, conclude Tecnam.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)