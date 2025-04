MHIAEL partecipa allo sviluppo del motore GTF Advantage, appena certificato dalla FAA

Mitsubishi Heavy Industries Aero Engines (MHIAEL) informa: “Il motore GTF Advantage, al cui sviluppo Mitsubishi Heavy Industries Aero Engines, Ltd. (MHIAEL), parte di Mitsubishi Heavy Industries (MHI) Group, partecipa come membro della Japanese Aero Engines Corporation (JAEC), ha ottenuto nelle scorse settimane la Federal Aviation Administration (FAA) type certification per l’Airbus A320neo family aircraft (leggi anche qui).

Lo sviluppo del motore GTF Advantage è stato effettuato tramite la joint venture internazionale International Aero Engines (IAE), fondata da Pratt & Whitney, MTU Aero Engines e JAEC, con MHIAEL responsabile della produzione del combustion module e della engine maintenance”.

“Il motore GTF Advantage consentirà una maggiore payload capacity e un range esteso tramite l’erogazione di una additional take-off thrust e ridurrà le emissioni di CO2 tramite una migliore fuel efficiency.

Inoltre, il motore avrà una maggiore durata e un extended time on wing, resi disponibili tramite fully redesigned life-limited-parts e miglioramenti tecnologici durante l’intero gas-pass.

MHIAEL svolge un ruolo fondamentale nel fornire tali capacità tramite la sua responsabilità per il combustor module, che appartiene alla high-temperature section del motore”, prosegue MHIAEL.

“La consegna dell’A320neo family aircraft equipaggiato con motori GTF Advantage è prevista per la fine dell’anno.

MHIAEL si impegna a continuare a lavorare per migliorare le capacità tecnologiche e l’affidabilità nello sviluppo, nella produzione e nel servizio post-vendita dei motori aeronautici, nonché per espandere la capacità produttiva, contribuendo così allo sviluppo dell’industria aeronautica giapponese e al raggiungimento della carbon neutrality”, conclude MHIAEL.

(Ufficio Stampa MHIAEL – Photo Credits: Airbus)