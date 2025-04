Condor Airlines: nuovo collegamento Roma – Francoforte

Condor Airlines annuncia l’avvio del nuovo volo diretto tra l’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino e Francoforte, già operativo. “Questa connessione con la capitale rappresenta un’opportunità strategica per migliorare l’accessibilità tra Italia e Germania, a beneficio sia dei viaggiatori leisure sia di quelli business.

Il volo sarà operato anche con i nuovi aeromobili Airbus A320neo e A321neo e avrà una frequenza giornaliera. I passeggeri potranno partire comodamente da Roma al mattino, mentre il volo di ritorno da Francoforte è previsto nel primo pomeriggio, garantendo un servizio efficiente ed utile”, affermano Condor e ADR.

“L’aggiunta della rotta Roma-Francoforte rafforza ulteriormente il nostro impegno verso il mercato italiano”, ha dichiarato Peter Gerber, CEO di Condor Airlines. “Roma è una delle città più importanti d’Europa e siamo entusiasti di offrire ai passeggeri un collegamento diretto con il nostro hub di Francoforte. Questo non solo consentirà un rapido accesso alla Germania, ma darà anche la possibilità di usufruire dell’ampia rete di voli intercontinentali di Condor, con destinazioni negli Stati Uniti, in Canada e nei Caraibi, tra cui San Francisco (SFO), Los Angeles (LAX), Seattle (SEA), Vancouver (YVR), Cancún (CUN) e Puerto Plata (POP).”

Anche Aeroporti di Roma accoglie con favore questa nuova connessione, che rafforza il network internazionale dello scalo e offre nuove opportunità di viaggio per i passeggeri in partenza dalla capitale: “L’avvio delle operazioni di Condor Airlines sul nostro scalo e dunque l’ingresso di un nuovo player su Francoforte, contribuisce ad ampliare il ventaglio di scelte per i nostri clienti arricchendo ulteriormente l’offerta verso la Germania, un mercato strategico per Fiumicino con livelli record di traffico che nel 2024 ha infatti superato la soglia dei 2,5 milioni di passeggeri trasportati”, dichiara Ivan Bassato, Chief Aviation Officer di Aeroporti di Roma.

Per maggiori informazioni e prenotazioni, visitare il sito ufficiale di Condor Airlines (www.condor.com) o rivolgersi alle agenzie di viaggio autorizzate.

