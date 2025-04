Wizz Air guida la Milano Marathon 2025

Wizz Air informa: “Wizz Air celebra il grande successo della 23ª edizione della Wizz Air Milano Marathon, di cui è Title Sponsor per il secondo anno consecutivo. Un successo frutto anche del ruolo strategico di Wizz Air e dei suoi collegamenti diretti dall’aeroporto di Malpensa (una delle 5 basi della compagnia in Italia), che hanno facilitato la partecipazione alla manifestazione, contribuendo a consolidare l’internazionalità della maratona e rafforzando il legame con un territorio in cui Wizz Air continua ad investire.

Per il secondo anno di fila, Wizz Air ha scelto di essere title sponsor della Milano Marathon, rafforzando il proprio sostegno agli eventi sportivi che promuovono i valori fondamentali della compagnia. La compagnia aerea supporta infatti numerose manifestazioni podistiche in Europa, contribuendo alla diffusione di un messaggio di benessere, dinamismo, accessibilità e connessione tra le comunità, sottolineando l’occhio di riguardo che Wizz Air ha verso la sostenibilità sociale”.

“Questa edizione ha segnato anche un nuovo record di iscritti e una crescita continua in termini di partecipazione e richiamo internazionale.

Con oltre 10.000 runner in gara, l’evento si è confermato infatti tra le maratone più attrattive in Italia e in Europa. La maratona ha preso il via alle ore 8.30 da Piazza del Duomo, punto di partenza e arrivo di un percorso ad anello che ha attraversato i luoghi più iconici di Milano. Rispetto all’edizione precedente, che contava 8.545 partecipanti, il numero di runner ha registrato un significativo incremento. La componente internazionale è stata straordinaria: oltre 5.500 atleti hanno raggiunto Milano da tutto il mondo, con la Top 5 delle nazioni partecipanti guidata dall’Italia, seguita da Francia (25%), Gran Bretagna (11%), Germania e Belgio (4%)”, prosegue Wizz Air.

“Essere Title Sponsor della Milano Marathon per il secondo anno consecutivo è per noi motivo di grande orgoglio. Anche l’edizione di quest’anno, ha confermato come questo evento incarni perfettamente i valori fondamentali di Wizz Air: dinamicità, spirito d’avventura, accessibilità e sostenibilità. È stato davvero emozionante vedere migliaia di runner invadere le strade di Milano in un’atmosfera così energica e inclusiva – una celebrazione dello sport, del benessere e della consapevolezza ambientale, di cui siamo stati orgogliosi di far parte”, ha dichiarato Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager, Wizz Air. “La Wizz Air Milano Marathon è il primo evento della Wizz Run Series, la nostra competizione che offre ai runner di tutta Europa la possibilità di vincere l’All You Can Fly membership, e crediamo fermamente che la corsa sia l’esempio perfetto di uno sport estremamente accessibile e a basso costo per tutti. Il nostro supporto alla Wizz Air Milano Marathon riflette il nostro impegno nei confronti di Milano. Milano Malpensa, infatti, rimane una base strategica per le nostre operazioni in Italia e rafforza il legame con una regione in cui ci sentiamo profondamente radicati”.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)