Meteor: conclusa in Scozia la seconda fase della campagna di Operational Test and Evaluation (OT&E)

Venerdì 28 marzo, nell’ambito delle attività condotte dell’Aeronautica Militare per la verifica operativa dei propri assetti, si è conclusa la seconda fase della campagna di Operational Test and Evaluation (OT&E) per la verifica operativa del velivolo Eurofighter F-2000 equipaggiato con il missile Beyond Visual Range Air to Air Missile (BVRAAM) – METEOR. Questa seconda fase ha seguito la prima, conclusasi nel 2023.

“L’attività, che ha avuto inizio i primi giorni di marzo e ha interessato il poligono Hebrides Range nel Regno Unito, ha avuto lo scopo di valutare il lancio del missile METEOR in scenari operativamente rappresentativi. A tale scopo, velivoli F-2000 equipaggiati con missili METEOR e missili Advanced Medium Range Air to Air Missile (AMRAAM) hanno condotto missioni, per la prima volta operando in questo specifica tipologia di attività in modo integrato con velivoli di 5a generazione F-35 Lightning II.

Per la gestione del complesso dispositivo è stato costituito il 1° Reparto Autonomo di Volo RAV OT&E METEOR, schierato sulle due basi aeree di Leuchars e Lossiemouth in Scozia (Regno Unito) composto da circa 170 militari provenienti da 28 differenti Reparti dell’Aeronautica Militare e posto sotto il comando del Colonnello Michele Schiavi”, afferma l’Aeronautica Militare.

“L’attività, articolata secondo una precisa sequenza di missioni caratterizzate da una complessità crescente e volate contro bersagli reali teleguidati da terra, è stata pianificata e pilotata dal 4° Reparto dello Stato Maggiore Aeronautica e sviluppata dal “Typhoon Operational Evaluation Team – TOET’’ – composto da piloti e ingegneri del Reparto Sperimentale di Volo, Weapon Instructor provenienti dai Gruppi Volo degli Stormi con in dotazione velivoli Eurofighter e mission data specialist del Reparto Supporto Tecnico Operativo Guerra Elettronica (ReSTOGE). Inoltre, per la prima volta, l’attività è stata condotta sotto la responsabilità del Nucleo Iniziale di Formazione del costituendo Aerospace Warfare Center del Comando Squadra Aerea-1aRegione Aerea di Milano.

L’attività di test e valutazione, che segue la recente entrata in servizio dell’ultimo aggiornamento operativo del velivolo F-2000, è stata svolta utilizzando una versione telemetrica del missile denominata Telemetered Operational Missile (TOM) METEOR e velivoli in configurazione sperimentale equipaggiati con Flight Test Instrumentation (FTI), che hanno consentito, in coordinamento con le strutture del poligono, il controllo in tempo reale e la registrazione di tutti i parametri di volo, indispensabile sia per un’esecuzione efficace ed in piena sicurezza dell’attività sia per la verifica del reale comportamento del sistema d’arma nel suo complesso”, prosegue l’Aeronautica Militare.

Al termine della campagna, il Comandante del 1° Reparto Autonomo di Volo “OT&E Meteor”, il Colonello Michele Schiavi, ha evidenziato come “la fase di preparazione e sviluppo svolta in Italia nel biennio precedente, lunga e meticolosa, è stata fondamentale per il conseguimento degli obiettivi che sono stati prefissati”. Ha poi proseguito sottolineando come “l’OT&E METEOR è stata una straordinaria opportunità di verifica delle capacità operative dei più evoluti sistemi d’arma dell’Aeronautica Militare e allo stesso tempo una preziosa opportunità addestrativa per tutto il personale partecipante che, operando in piena sinergia ha potuto accrescere il proprio bagaglio di esperienza e migliorare ulteriormente la standardizzazione tra le diverse componenti interessate”.

“Il METEOR è un missile avanzato che nasce dalla partnership tra Gran Bretagna, Germania, Italia, Spagna, Francia e Svezia. Le 6 Nazioni partner del complesso e ambizioso programma hanno dato un vita ad un consorzio industriale tuttora esistente, coinvolgendo le industrie nazionali della Difesa dei 6 Paesi. Il missile METEOR, pertanto, è il risultato di una collaborazione politica e strategica di assoluto rilievo”, conclude l’Aeronautica Militare.

(Ufficio Stampa Aeronautica Militare – Photo Credits: Aeronautica Militare)