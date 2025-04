Firenze e Volotea, un viaggio che continua: celebrati i due anni della base

Volotea informa: “Due candeline per celebrare un traguardo significativo: la base Volotea di Firenze compie oggi due anni. Dall’inaugurazione nell’aprile 2023 all’Aeroporto Amerigo Vespucci, la compagnia ha consolidato il proprio ruolo come punto di riferimento per la connettività regionale: sviluppando una rete capillare di collegamenti, investendo in progetti che vanno oltre il trasporto aereo e costruendo un legame sempre più solido con il capoluogo toscano.

Oggi Volotea impiega circa 30 persone presso la base fiorentina, contribuendo in modo diretto all’economia locale. Ma l’impegno della compagnia che collega le piccole e medie città europee va oltre l’aspetto occupazionale: da quest’anno, la compagnia sostiene in qualità di mobility partner il progetto #EnjoyRespectFirenze, promosso dal Comune per sensibilizzare i turisti a un approccio più rispettoso e sostenibile della città. Infatti, volo dopo volo, il vettore si impegna a promuovere una mobilità intelligente e attenta al valore del territorio, promuovendo un turismo rispettoso”.

“In questi due anni, Firenze ci ha accolti con entusiasmo e ci ha permesso di diventare parte integrante del tessuto cittadino”, ha dichiarato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea. “Abbiamo costruito una base solida, ampliato l’offerta di voli e attivato iniziative che valorizzano la città. Tutto questo è stato possibile anche grazie a una collaborazione sinergica con Toscana Aeroporti e con le istituzioni locali, a partire dal Comune, con cui condividiamo visione e obiettivi. Guardiamo al futuro con grande motivazione, pronti a lanciare nuovi progetti che rafforzeranno ancora di più il nostro legame con il territorio e la comunità”.

“Il consolidamento della base Volotea a Firenze non è solo un segnale di crescita operativa, ma rappresenta anche la conferma di un rapporto sempre più stretto tra la compagnia, il nostro scalo e l’intero territorio”, ha dichiarato Roberto Naldi, amministratore delegato di Toscana Aeroporti. “Toscana Aeroporti condivide con Volotea l’impegno per una mobilità sostenibile, per un turismo consapevole e per la valorizzazione della nostra regione. La capacità di Volotea di andare oltre il semplice trasporto aereo, investendo in iniziative che arricchiscono la comunità, rafforza ulteriormente il ruolo dell’Aeroporto Amerigo Vespucci come motore di sviluppo per Firenze e la Toscana”.

“Per il 2025, Volotea punta a consolidare ulteriormente la propria presenza a Firenze, con un’offerta complessiva di 391.000 posti in vendita e quasi 2.600 voli operati (+3% rispetto al 2024). Il network prevede per quest’anno 13 rotte totali, di cui 12 in esclusiva, con una distribuzione bilanciata tra destinazioni domestiche (51%) e isole (49%), garantendo collegamenti diretti verso 5 Paesi europei. Oltre all’Italia, è possibile volare dall’Amerigo Vespucci verso Francia, Spagna, Germania e Repubblica Ceca, raggiungendo alcune delle mete più affascinanti del continente. Tra le città internazionali collegate figurano Bordeaux, Lione, Nantes, Tolosa, Amburgo, Praga, Bilbao. A livello nazionale, la compagnia serve Bari (per le festività pasquali), Cagliari, Catania, Olbia e Palermo, confermandosi un ponte strategico tra il capoluogo toscano, le isole e il resto d’Europa. Novità della stagione estiva il nuovo collegamento verso Alghero, operativo dal prossimo 6 luglio.

Oltre all’offerta della base di Firenze per il 2025, Volotea conferma per quest’anno anche i collegamenti dall’Aeroporto di Pisa per Olbia e Nantes, garantendo così pieno supporto a tutti i passeggeri toscani”, prosegue Volotea.

“Il 2024 si è chiuso con un traguardo di grande rilievo per la base Volotea di Firenze anche sul fronte della soddisfazione dei clienti. Con un Net Promoter Score (NPS) pari a 46.0 – valore che sfiora i 58.3 tra i clienti iscritti al programma Megavolotea – lo scalo fiorentino si posiziona nella top 3 delle basi italiane di Volotea con la più alta soddisfazione da parte dei passeggeri. Un dato che continua a migliorare anche nel primo trimestre del 2025, dove l’NPS ha raggiunto il 56.1.

Le ottime performance si riflettono anche negli indicatori operativi. Nel 2024, l’OTP15 – il parametro che misura la puntualità dei voli calcolando la percentuale di decolli e atterraggi effettuati entro 15 minuti dall’orario schedulato – ha raggiunto il 79%. Un risultato che nel primo trimestre del 2025 ha visto un ulteriore balzo in avanti, attestandosi al 93,5%, a conferma dell’impegno costante della compagnia nella puntualità dei propri voli. Sempre nel primo trimestre 2025, Volotea ha registrato a Firenze anche un completion factor del 97%, ovvero la percentuale di voli operati con successo sul totale programmato, confermando la qualità e l’affidabilità del servizio offerto”, conclude Volotea.

(Ufficio Stampa Volotea – Photo Credits: Volotea)