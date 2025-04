News Brevi – 07.04.2025

I SAPORI DEL GIAPPONE A BORDO DEI VOLI ANA – ANA informa: “La scoperta dell’ospitalità tradizionale e delle tradizioni gastronomiche giapponesi comincia non appena ci si imbarca su un volo ANA (All Nippon Airways), la più grande compagnia aerea giapponese, insignita del riconoscimento 5-star per 12 anni consecutivi. Oltre ai menù di cucina giapponese serviti nelle classi di servizio è ora possibile gustare a bordo una nuova selezione di sake – un vero e proprio simbolo del ricco patrimonio culturale del Giappone – e un nuovo gustoso ramen. La nuova scelta di sake, un totale di 53 proposte, a rotazione, è disponibile in tutte le classi di servizio sui voli internazionali ANA. La selezione, che include una gamma variegata di etichette che includono quelle pensate per gli appassaionati e altre per chi si avvicina la prima volta a questo distillato, è stata curata da Yasuyuki Kitahara, consulente ANA per il sake, membro del team “THE CONNOISSEURS” e Food & Beverage Manager presso il DoubleTree by Hilton Tokyo Ariake. I passeggeri di Business Class potranno invece assaporare come pasto leggero due proposte di ramen ANA Original sui voli in partenza dall’Europa o dal Giappone: Tonkotsu Style Ramen e Negi Miso Ramen, realizzati con alimenti di origine vegetale”. “Voli dal Giappone: ANA ORIGINAL – MEGUMINO HOKKAIDO – Negi Miso Ramen. Il Negi Miso Ramen è caratterizzato da una combinazione di miso di Hokkaido e brodo vegetale, e viene aromatizzato con aglio e zenzero, che regalano aI tutto un sapore intenso. I noodles, morbidi e di medio spessore, si sposano perfettamente con il brodo, mentre un trio di cipolle verdi aggiunge un tocco finale fresco e vivace. Voli dall’Europa, Milano incluso: “ANA ORIGINAL – KAORU FUKUOKA – Tonkotsu Style Ramen. Il Tonkotsu Style Ramen (midollo di maiale) è caratterizzato da un brodo ricco e cremoso, preparato con una base di pasta di sesamo e una serie di verdure. I tagliolini sottilissimi combinati con i condimenti tradizionali di Fukuoka, come i funghi kikurage e lo zenzero rosso, si fondono perfettamente con il brodo. Il sapore può essere regolato anche utilizzando l’olio aromatizzato in stile Ma-Yu di ANA”, conclude ANA.

AERONAUTICA MILITARE: A LORETO UNA GIORNATA PER RICORDARE I PRIMI PASSI DELL’ONFA – Sabato 5 aprile il Centro Formazione Aviation English dell’Aeronautica Militare (Cen.For.Av.En.) ha ospitato un evento di forte rilevanza simbolica dal titolo “I ricordi del passato”, fortemente voluto dal Presidente dell’Opera Nazionale per i figli degli Aviatori (ONFA) Gen. Isp. Capo Basilio Di Martino, accompagnato dal personale dell’ONFA. L’evento ha visto la partecipazione anche di alcuni ex allieve e allievi, rappresentanze militari, civili e religiose. Una giornata toccante che ha inteso ricordare i primi passi mossi dall’ONFA insieme all’Ex Istituto “Francesco Baracca”, primo istituto in Italia ad accogliere i figli degli Aeronauti deceduti, dal 1931 al 1984, dove i bimbi e le bimbe frequentavano le scuole elementari e le ragazze arrivavano fino alla maturità. Durante l’evento, S.E. Mons. Fabio Dal Cin, Arcivescovo prelato di Loreto, ha celebrato, con il Vicario Militare per l’A.M. Don Antonio Coppola, una Santa Messa presso la chiesetta del Reparto, rendendo la giornata ancora più carica di emozioni e spiritualità, sugellata dalla lettura della Preghiera dell’Orfano dell’Aviatore da parte di Maria Grazia Zampella, ex. allieva dell’Istituto “F. Baracca”. Invitata insieme ad altre “Baracchine” – così venivano chiamate le giovani che frequentavano l’Istituto – la Signora Zampella ha ricordato, con emozione, quel passato che ha aiutato lei e le altre allieve e allievi, a superare il momento difficile della scomparsa del genitore, ma che ha al contempo contribuito alla loro formazione scolastica e personale. Alla cerimonia erano presenti altre importanti figure istituzionali e militari, tra cui il Sindaco di Loreto Moreno Pieroni e il Gen. Brig. (r) Gianni Spaziani, Presidente Regionale dell’Associazione Arma Aeronautica. L’evento si è svolto presso Villa Bonci, situata all’interno del Cen.For.Av.En. e scelta per la forte appartenenza al passato: è proprio lì infatti che ha avuto inizio l’attività dell’Opera, sostenuta dall’allora Ministro dell’Aeronautica, Gen. Italo Balbo. In questa suggestiva cornice storica il Presidente dell’ONFA ha ringraziato dell’ospitalità il Comandante del Cen.For.Av.En., Col. Marco Attanasio, a cui ha consegnato un dipinto raffigurante l’Istituto storico (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

RICERCA E SOCCORSO: IN VISITA ALL’82° CENTRO SAR DI TRAOANI IL CITTADINO TEDESCO SALVATO NEL MARZO 2022 – Il 7 aprile, Georg Scharfenberg, cittadino tedesco di Ratisbona (Germania) salvato nel marzo 2022 da un elicottero HH-139 dell’82° Centro SAR di Trapani, a poco più di tre anni di distanza, si è recato in visita all’82° Centro per ringraziare il personale di tutto il Reparto di avergli salvato la vita. La notte del 18 Marzo 2022 un elicottero HH-139 dell’82° Centro SAR dell’Aeronautica Militare di base sull’aeroporto di Trapani, era intervenuto per soccorrere di urgenza un uomo dell’equipaggio della nave Sea-Eye4, affetto da grave crisi respiratoria, in navigazione nel Canale di Sicilia. L’equipaggio era partito alle ore 22:45 su ordine del Rescue Coordination Center del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico dopo aver imbarcato una equipe di due medici, dirigendosi sulla nave ad oltre 100 miglia dalla costa siciliana. Raggiunto il naviglio, le condizioni meteorologiche in zona erano quasi proibitive. L’equipaggio ha gestito venti rafficati oltre i 40 nodi e onde alte più di 5 metri, che innescavano un marcatissimo movimento di beccheggio dell’unità. Grazie al lavoro di coordinamento e mettendo in pratica le competenze addestrative possedute, l’equipaggio è riuscito a calare l’aerosoccorritore sul ponte della nave, assicurare il paziente nella barella, portarlo a bordo dell’elicottero e trasportarlo d’urgenza all’Ospedale San Antonio Abate di Trapani. Prima di visitare il Reparto, Georg aveva scritto una sentita lettera e mandato un video al Comandante dell’82° Centro SAR, Maggiore pilota Nicolò Nicolosi, che peraltro è stato anche il capo equipaggio di quella missione che tre anni fa lo soccorse in piena notte, ringraziandolo di cuore per l’operato eccezionale della sua squadra. Durante l’incontro presso il Reparto trapanese, alla presenza degli uomini e delle donne che a diverso titolo hanno permesso alla squadra dell’82°Centro di realizzare il suo soccorso, Georg ha ripercorso dal vivo, come scritto nella sua lettera, i momenti più salienti e le sensazioni provate in quella situazione. L’occasione di incontrare Georg e ricevere i suoi ringraziamenti è stato un momento di orgoglio e di gioia unico per il personale dell’82° Centro, che come tutta la Forza Armata. Essa ha rappresentato il suggellarsi di una storia di successo, frutto della professionalità e delle capacità espresse da un Reparto dell’Aeronautica Militare, messe a disposizione e al servizio del paese per la salvaguardia della vite umane in pericolo (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

LUFTHANSA TECHNIK SI ESPANDE NELLE DIRECT SALES OF REFURBISHMENT AIRCRAFT PARTS – Lufthansa Technik sta rafforzando le sue direct sales of used serviceable aircraft parts a compagnie aeree e operatori, espandendosi oltre la vendita di parti in eccedenza. Questo servizio migliorato fornisce una risposta diretta e conveniente alla crescente domanda in un mercato di parti limitato. “In qualità di global leader in maintenance, repair and overhaul (MRO) services, Lufthansa Technik gestisce uno dei più grandi e avanzati pool di componenti nel settore dell’aviazione. Finora, Lufthansa Technik vendeva principalmente surplus parts dal suo ampio inventario a commercianti terzi. Questi pezzi di ricambio sono noti per la loro elevata qualità e certificazione. Con l’introduzione delle direct USM sales, Lufthansa Technik offre ora un percorso più efficiente e conveniente per le compagnie aeree e gli operatori per accedere a certified aircraft components direttamente dalla fonte. Le USM parts provengono non solo da surplus stock, ma sono anche generate tramite processi di smontaggio. Ogni componente è rigorosamente testato e certificato da Lufthansa Technik. La USM solution è disponibile su piattaforme chiave come Aeroxchange (CAGE Code 6MJ89)”, afferma Lufthansa Technik. “Offrendo direct sales of USM parts, rendiamo più facile, veloce ed economico per le compagnie aeree e gli operatori accedere alle parti certificate di cui hanno bisogno”, ha spiegato Georgios Ouzounidis, Vice President Sales for the Americas, Lufthansa Technik. “Ogni parte ricondizionata viene attentamente testata e certificata per soddisfare i nostri elevati standard di sicurezza e performance, garantendo una fornitura affidabile e costante di componenti per i nostri clienti”. “Un team dedicato all’interno della Lufthansa Technik U.S. subsidiary, Lufthansa Technik Component Services a Miami, gestirà gli ordini dei clienti e garantirà un processo di approvvigionamento fluido. Inoltre, un magazzino a Fort Lauderdale supporta una distribuzione efficiente in tutte le Americhe, insieme all’U.S. component workshop in espansione dell’azienda a Tulsa. Lufthansa Technik presenterà la sua USM solution a MRO Americas 2025, ad Atlanta, dove i partecipanti potranno scoprire di più sul servizio e su come può aiutare le compagnie aeree e gli operatori”, conclude Lufthansa Technik.

AERONAUTICA MILITARE: CONCLUSO IL CORSO DI GESTIONE MEDICA ED EVACUAZIONE AEROMEDICA RIVOLTO AD UNA DELEGAZIONE DELLA FORZA AEREA GIAPPONESE – Si è concluso nei giorni scorsi il corso “Medical Management and Aeromedical Evacuation of patients with highly infectious diseases” rivolto ad una delegazione di personale militare sanitario ed ingegneristico proveniente dal Giappone nell’utilizzo delle barelle per il trasporto di pazienti affetti da malattie ad elevato grado di contagiosità. L’attività di on job training, svolta presso l’aeroporto militare di Pratica di Mare, ha visto il personale sanitario dell’Infermeria Principale di Pratica di Mare impegnato in lezioni teoriche e dimostrazioni pratiche per i colleghi giapponesi. I frequentatori hanno potuto seguire varie simulazioni di attività di carico e scarico della barella ATI sul velivolo C-27J e nel corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Nel corso è stata prevista una visita presso l’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive (INMI) Lazzaro Spallanzani, hub di riferimento per il ricovero di pazienti affetti da malattie infettive fino al livello di biosicurezza BSL4 (Biosafety level), con il quale l’Aeronautica Militare ha sottoscritto un accordo quadro con che prevede oltre ad una condivisione di aspetti procedurali nella gestione dei pazienti anche attività di formazione e scambio scientifico. Il corso rappresenta la volontà dell’Aeronautica Militare italiana di sviluppare sinergie in ambito extra NATO ed accrescere la collaborazione con l’industria nazionale, impiegando personale sanitario militare altamente qualificato. Il know how sviluppato nell’utilizzo della barella ATI per i trasporti sanitari in regime di alto biocontenimento consente di effettuare attività di formazione a favore di nazioni che vogliono iniziare a formarsi in questo ambito. L’Aeronautica Militare costituisce un punto di riferimento mondiale nell’utilizzo del dispositivo barella ATI forte della esperienza maturata a partire dai primi anni duemila, consolidata nelle numerose missioni portate a termine durante la recente pandemia da Covid-19 (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

REAS TORNA DAL 3 AL 5 OTTOBRE AL CENTRO FIERA MONTICHIARI – La ventiquattresima edizione di “REAS Salone Internazionale dell’Emergenza”, attesa dal 3 al 5 ottobre al Centro Fiera Montichiari (BS), metterà al centro i temi chiave che coinvolgono l’intero comparto emergenza. Richiamando 30mila visitatori dall’Italia e dall’estero, la fiera si conferma ogni anno un punto di riferimento strategico per le realtà produttive e commerciali che operano nella protezione civile, antincendio, primo soccorso, ausili per persone con disabilità e sicurezza sul lavoro.

RINNOVATA LA FIDUCIA IN SAS PER I VOLI DOMESTICI DA PARTE DELLE AUTORITA’ SVEDESI – SAS informa: “La Camera di Commercio ha assegnato a SAS un nuovo accordo quadro quadriennale per i voli domestici, che entrerà in vigore il 1° settembre 2025. Ciò offre alle autorità governative svedesi la continua opportunità di prenotare viaggi domestici con SAS. Sono stati valutati, tra le altre cose, la scelta e il prezzo. SAS è stata in grado di offrire 16 delle 17 rotte richieste dal Kammarkollegiet, il che consente alle autorità autorizzate di continuare a viaggiare con SAS per i loro voli domestici. L’accordo rafforza la posizione di SAS come fornitore affidabile e a lungo termine di viaggi d’affari”. “Siamo orgogliosi della rinnovata fiducia da parte del Kammarkollegiet e delle autorità svedesi e non vediamo l’ora di continuare ad accogliere i viaggiatori al servizio dello Stato a bordo. SAS non solo offre viaggi confortevoli, ma dispone anche di una delle flotte più efficienti in termini di consumi in Europa e stiamo lavorando in modo mirato per guidare la transizione verso un volo più sostenibile”, afferma Edward Fotheringham, Vice President Global Sales, SAS. “Gli investimenti di SAS nel traffico domestico dall’inizio del 2024 si sono tradotti in una rete notevolmente migliorata e in un aumento della capacità. Nell’aprile 2025 le frequenze sul traffico domestico dovrebbero raggiungere le 3.000, ovvero un aumento del 30% rispetto all’anno precedente. Questa crescita, che include le rotte recentemente aperte per Halmstad e Kalmar, segue i piani presentati alla fine del 2024. Essendo il più grande operatore aereo svedese, SAS offre elevata disponibilità e flessibilità, sia sulle rotte domestiche che internazionali. Gli appalti della Camera di Commercio rafforzano il ruolo di SAS nella transizione verso soluzioni di trasporto più sostenibili. Nell’ambito del Corporate Sustainability Program, i clienti aziendali possono scegliere di ridurre il proprio impatto sul clima acquistando sustainable aviation fuel (SAF)”, conclude SAS.

RAYTHEON ASSEGNA DUAL-SOURCE CONTRACTS PER IL SOLID ROCKET MOTOR DEVELOPMENT – Raytheon informa: “Raytheon, un’azienda RTX, ha assegnato contratti a Nammo e Northrop Grumman per l’initial phase work sull’MK72 solid rocket motor development”. “Questi contratti rappresentano un passo importante verso l’aumento della capacità e delle opzioni di fornitura per soddisfare la domanda globale per critical defense systems, come lo Standard Missile”, ha affermato Barbara Borgonovi, president of Naval Power at Raytheon. “Oltre al dual sourcing, stiamo raddoppiando il supporto e la supervisione della nostra supply base e stiamo effettuando investimenti strategici per affrontare i vincoli e ridurre i rischi, in modo da poter offrire più capacità, più velocemente”. “In base ai contratti, le aziende verificheranno i requisiti e le specifiche di progettazione e completeranno una Systems Requirements Review per perfezionare e convalidare ulteriormente i concetti di progettazione. L’obiettivo di questa fase iniziale è dimostrare che questi fornitori possono soddisfare con successo i requisiti e il production ramp-up necessari prima di procedere con ulteriore sviluppo e qualificazione. Sfruttando l’esperienza e le capacità comprovate di entrambi i fornitori, Raytheon mira ad ampliare la solid rocket motor supplier base e a soddisfare in modo affidabile le esigenze dei clienti”, conclude Raytheon.

LOCKHEED MARTIN: L’OTTAVO GPS III SATELLITE ARRIVA IN FLORIDA PER I PREPARATIVI AL LANCIO – L’ottavo Lockheed Martin – designed and -built Global Positioning System (GPS) III space vehicle (SV08) per la U.S. Space Force è arrivato con successo in Florida per iniziare i preparativi finali, per il lancio nella tarda primavera del 2025. Dopo il lancio, questo satellite più recente si unirà alla costellazione GPS operativa di 31 satelliti che lavorano costantemente per fornire posizionamento, navigazione e sincronizzazione fondamentali a militari e civili in tutto il mondo. GPS III SV08 ha viaggiato su un aereo C-17 dell’aeronautica militare statunitense, iniziando il suo viaggio in camion dalla struttura di Littleton, Colorado di Lockheed Martin e decollando dalla vicina Buckley Space Force Base. È atterrato ore dopo, il 3 aprile 2025, vicino al suo sito di lancio presso la Cape Canaveral Space Force Station, Florida.

LOCKHEED MARTIN CONSEGNA IL PRIMO U.S. AIR FORCE TPY-4 RADAR – Lockheed Martin ha consegnato il primo U.S. Air Force TPY-4 radar, dopo aver completato con successo gli Early Phase Testing, segnando un traguardo significativo per il Three-Dimensional Expeditionary Long-Range Radar (3DELRR) program. “Il completamento con successo degli Early Phase Testing e la consegna del primo TPY-4 radar system sottolineano il nostro impegno nel fornire all’aeronautica militare statunitense sistemi all’avanguardia e ad alte prestazioni che soddisfano i loro requisiti e le loro aspettative in continua evoluzione”, ha affermato Rick Cordaro, vice president of Lockheed Martin’s Radar and Sensor Systems.