Qatar Airways si avvicina allo Starlink upgrade per l’intera Boeing 777 fleet, pronta a espandersi all’Airbus A350 questo mese

Qatar Airways informa: “Qatar Airways, la più grande global airline che offre Starlink high-speed internet on-board, è ora a pochi aerei dal completamento del suo Boeing 777 fleet-wide upgrade. Il rapido lancio della compagnia aerea rafforza la leadership nell’innovazione in volo e segna una delle installazioni Starlink più rapide e ambiziose nel settore dell’aviazione.

Nella sua ultima prima mondiale, Qatar Airways inizierà a dotare la sua Airbus A350 fleet di Starlink Wi-Fi questo mese, diventando la prima compagnia aerea al mondo a portare questa connettività all’avanguardia ai passeggeri a bordo del tipo di aeromobile Airbus A350.

Questa espansione segue il successo della compagnia aerea con il Boeing 777 e vedrà ancora più passeggeri godere di un fully complimentary, ultra-fast Wi-Fi per lo streaming, i giochi e il lavoro senza problemi a 35.000 piedi”.

Il Qatar Airways Group Chief Executive Officer, Engr. Badr Mohammed Al-Meer, ha affermato: “Siamo a pochi aerei dal completare il full fleet-wide upgrade dei nostri Boeing 777 con la connettività Starlink, una prima assoluta nel settore per una flotta widebody di questa portata. Ad aprile diventeremo la prima compagnia aerea al mondo a iniziare a dotare l’Airbus A350 di Starlink, compiendo un altro passo coraggioso nel nostro viaggio di ridefinizione della connettività nei cieli. Affermiamo i nostri continui sforzi per migliorare la nostra esperienza Wi-Fi a bordo, garantendo ai passeggeri maggiore comfort, praticità e servizio”.

“Con oltre l’80% della sua flotta di Boeing 777 equipaggiata con Starlink, la compagnia aerea ha operato oltre 6.000 voli globali con una gate-to-gate internet Wi-Fi connectivity veloce e senza eguali rispetto a qualsiasi altra compagnia aerea nella regione MENA.

In quanto aeromobile di nuova generazione operato su molte delle rotte più strategiche di Qatar Airways, l’aggiornamento dell’Airbus A350 riflette il continuo investimento della compagnia aerea nel migliorare l’esperienza dei passeggeri in ogni viaggio.

Con installazioni attentamente programmate per evitare qualsiasi interruzione delle operazioni, la ‘World’s Best Airline’, come votato da Skytrax nel 2024, continua a guidare il settore nell’offrire una high-speed Wi-Fi connectivity on-board fluida e un servizio pluripremiato ai passeggeri ovunque volino”, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Photo Credits: Qatar Airways)