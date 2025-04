La Contactless Travel Directory di IATA semplifica l’accesso delle compagnie aeree ai Biometric Services

L’International Air Transport Association (IATA) ha rilasciato la sua Contactless Travel Directory per aiutare a scalare e aumentare rapidamente l’adozione di contactless travel solutions.

“La Directory alimenterà un matchmaking service per aiutare le compagnie aeree a identificare e offrire contactless travel in aeroporti specifici, includendo le loro partner airlines.

I contactless travel utilizzano soluzioni biometriche interoperabili per consentire ai viaggiatori di muoversi nel processo di viaggio senza fare affidamento a documentazione cartacea come passaporti o carte d’imbarco. Le parti del processo di viaggio che potrebbero essere rese più efficienti con i contactless travel includono bag drop, lounge access, security access, security screening and boarding”, afferma IATA.

“Le caratteristiche principali della Contactless Travel Directory includono:

– Un unico punto di riferimento per le compagnie aeree per determinare la disponibilità di biometric travel touchpoints nel loro network.

– Informazioni sull’idoneità dei viaggiatori in base alla posizione, in modo che le compagnie aeree sappiano quali viaggiatori (nazionalità, compatibilità del passaporto ed età) saranno idonei per i contactless services tramite identificazione biometrica.

– Protocolli tecnici di cui le compagnie aeree hanno bisogno per connettersi con altri airline or airport biometric touchpoints”, prosegue IATA.

“Il rilascio della Contactless Travel Directory renderà più facile per le compagnie aeree espandere le biometric service opportunities per i propri clienti. Poiché i viaggiatori si aspettano un’efficienza sempre maggiore, la biometric recognition technology sta assumendo un ruolo sempre più importante nel facilitare i viaggi. Questa Directory, insieme alla One ID initiative di IATA, mira ad accelerare tale transizione con critical data and global standards”, afferma Nick Careen, IATA’s Senior Vice President, Operations, Safety and Security.

“Il digital services provider Airware, insieme agli identity management providers IDEMIA e iPassport, saranno i primi a dimostrare l’uso della Directory. Al Passenger Terminal Expo di quest’anno, che si terrà a Madrid questa settimana, i delegati potranno registrarsi durante il check-in per voli fittizi tra Regno Unito e Spagna utilizzando la WorldJet Airline App, quindi passare attraverso i biometric touchpoints presso gli stand di Airware e IDEMIA, come si farebbe in un vero aeroporto”, conclude IATA.

(Ufficio Stampa IATA)