Nuovi ICAO standards for future air navigation and safety

Per garantire la sicurezza e la sostenibilità della trasformazione e dell’espansione dell’aviazione in tutto il mondo, il Council of the International Civil Aviation Organization (ICAO) ha aggiornato gli allegati alla Convention on International Civil Aviation (Chicago Convention) con nuovi standard per communication, navigation, airport and heliport operations, aeronautical meteorological services

“In un momento di innovazione tecnologica e operativa senza precedenti nell’aviazione, l’ICAO Council ha adottato nuovi standard che riflettono il meglio delle tecnologie emergenti e ne promuovono l’implementazione”, ha affermato l’ICAO Council President, Salvatore Sciacchitano. “Questi standard forniscono il quadro per l’implementazione sicura delle tecnologie di domani, rafforzando al contempo la nostra infrastruttura esistente oggi”.

I nuovi standard introducono l’advanced satellite navigation monitoring (ARAIM), che aiuta i piloti a navigare in modo più preciso, in particolare nelle aree in cui gli aiuti alla navigazione tradizionali sono limitati. È importante sottolineare che questi standard supportano meglio l’implementazione della performance-based navigation, in modo che i piloti possano selezionare rotte di volo che riducano al minimo i tempi di volo, i costi e le emissioni di CO2.

La sicurezza e l’affidabilità delle aviation communications saranno inoltre migliorate tramite nuovi standard più cyber-resilienti per gli air-ground data exchange. Faciliteranno una transizione conveniente verso l’infrastruttura digitale, incoraggiando al contempo l’uso di soluzioni commerciali pronte all’uso, contribuendo ampiamente a una base più solida per la condivisione delle informazioni tra aeromobili e air traffic control.

All’interno degli aeromobili, nuove disposizioni consentiranno wireless connections tra safety systems, un cambiamento che riduce il cablaggio e quindi il peso, mantenendo al contempo l’affidabilità.

“Riducendo il peso degli aeromobili, stiamo aiutando a ridurre il consumo di carburante e le emissioni di CO2, senza compromettere la sicurezza”, ha osservato l’ICAO Secretary General, Juan Carlos Salazar.

Anche la modernizzazione delle airport and heliport operations sarà abilitata dai nuovi standard.

I nuovi performance-based requirements for obstacle management negli aeroporti e nelle vicinanze degli stessi prendono in considerazione sia gli stakeholder aeronautici che non aeronautici, aiutando gli aeroporti a ottimizzare l’uso del territorio, mantenendo al contempo la sicurezza; enhanced visual aids forniranno ai piloti una migliore situational awareness, in particolare durante i cambiamenti temporanei nelle aree di movimento. Questi includono l’introduzione di runway distance remaining signs, aiuti visivi per indicare closed runway and taxiway, e segnali di inagibilità.

Inoltre, gli Stati devono ora valutare regolarmente gli impatti del ground handling sulla safety, il che contribuirà a ridurre incidenti e inconvenienti.

Per gli eliporti, nuovi certification requirements for international heliports, inclusi mandatory safety management systems, miglioreranno la sicurezza, la regolarità e l’efficienza delle operazioni degli eliporti. Gli standard aggiornati aiuteranno inoltre gli operatori a lavorare in sicurezza in spazi urbani ristretti, consentendo una maggiore flessibilità in “obstacle rich environments”.

Infine, nuovi standard per gli aeronautical meteorological services supporteranno safe and efficient aircraft operations, aiutando la pianificazione del volo e l’evitamento in tempo reale di condizioni meteorologiche avverse. Questi includono il miglioramento di space weather and volcanic ash monitoring, nonché il World Area Forecast System (WAFS) e l’introduzione di nuovi protocolli per lo scambio esteso di informazioni meteorologiche in formato digitale.

“Tutti questi nuovi standard contribuiranno direttamente alla visione dell’ICAO di fornire una connettività aerea sicura e sostenibile a tutti, ovunque”, ha osservato il Presidente Sciacchitano.

(Ufficio Stampa ICAO)