Lufthansa City Airlines prende in consegna il suo primo all-new Airbus A320neo

Ieri, Lufthansa City Airlines ha preso in consegna il suo primo brand-new Airbus A320neo presso la Airbus factory in Hamburg-Finkenwerder. L’aeromobile, con registrazione D-AIJP, è stato denominato “Ingelheim am Rhein”. “Questo primo nuovo Airbus simboleggia il ruolo chiave che Lufthansa City Airlines svolge all’interno di Lufthansa Group nella ridefinizione del traffico continentale da e per Monaco e, dal 2026, nel Frankfurt hub. La compagnia aerea contribuisce così in modo significativo al rafforzamento della competitività dello short-haul network, consolidando la posizione di mercato di Lufthansa Group e supportando la crescita pianificata sulle rotte a lungo raggio”, afferma Lufthansa Group.

“Il nostro nuovo aeromobile è un’ulteriore motivazione e incentivo per l’impegno e l’eccellente lavoro di tutti i nostri dipendenti, che contribuiscono ogni giorno al successo e alla crescita della nostra compagnia aerea”, ha dichiarato Peter Albers, Managing Director of Lufthansa City Airlines, dopo la consegna ufficiale.

“Da maggio in poi, il “Juliett Papa” offrirà spazio a 180 passeggeri. Come tutti gli aeromobili di Lufthansa City Airlines, il nuovo Airbus A320neo è dotato della nuova Airspace cabin e offre ai passeggeri overhead bins significativamente più grandi, un moderno sistema di illuminazione e un comfort migliorato, con la comprovata qualità Lufthansa.

Con questa nuova aggiunta, la flotta di Lufthansa City Airlines comprende ora otto aeromobili (quattro Airbus A319 e quattro Airbus A320neo). Nel corso del 2025 saranno aggiunti altri cinque brand-new Airbus A320neo e due ulteriori Airbus A320neo, portando la flotta a 15 aeromobili entro la fine del 2025. A partire dalla fine del 2026, Lufthansa City Airlines prevede di ricevere il primo dei 40 Airbus A220-300 ordinati”, prosegue Lufthansa Group.

“In linea con la significativa crescita della sua flotta, la compagnia aerea più giovane di Lufthansa Group sta espandendo anche la sua rete di rotte in Europa. Lufthansa City Airlines aggiungerà sette nuove destinazioni al suo route network per il summer flight schedule 2025: Barcellona, Parigi Charles de Gaulle, Düsseldorf, Roma, Edimburgo, Siviglia e Bordeaux. Il Lufthansa City Airlines network comprende ora 17 destinazioni prenotabili direttamente su www.lufthansa.com“, conclude Lufthansa Group.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)