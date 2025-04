Emirates introduce i nuovi retrofitted A380 a Manchester e Milano

Emirates introdurrà i suoi nuovi Airbus A380 dotati delle sue cabine più recenti, inclusa la Premium Economy, a Manchester e Milano.

I nuovi retrofitted A380 opereranno con i voli EK017/018 per Manchester dal 6 giugno e con i voli EK091/092 per Milano dal 1° luglio.

“Con l’introduzione del nuovo A380 di Emirates a Manchester, la compagnia aerea amplierà la sua offerta Premium Economy a quasi 5.000 posti settimanali da e per il Regno Unito a partire da giugno. Il servizio potenziato per Manchester si aggiunge ai quattro A380 giornalieri attualmente in servizio sulla rotta Dubai-London Heathrow, all’A350 di Emirates che opera su Edimburgo e al refurbished Boeing 777, il cui prossimo lancio è previsto per London Stansted da maggio.

Milano diventerà il secondo scalo italiano di Emirates ad offrire le cabine e i posti in Premium Economy più recenti, in seguito all’arrivo previsto dell’A350 della compagnia a Bologna più avanti a giugno”, afferma Emirates.

“Queste aggiunte amplieranno l’Emirates network di retrofitted A380 a 19 destinazioni globali, a conferma dell’impegno della compagnia aerea nell’investire nella migliore esperienza di viaggio possibile e nell’offrire maggiori opzioni di cabina premium e una maggiore scelta in tutte le aree geografiche. Entro luglio, i viaggiatori provenienti da Manchester e Milano potranno sperimentare le ultime novità di cabina Emirates a bordo dell’A380 a quattro classi, durante il viaggio completo verso destinazioni chiave in Australasia e Asia, tra cui Sydney, Singapore, Osaka, Mumbai, Bangalore e altre ancora.

Su un A380 Emirates a quattro classi, la cabina Premium Economy si trova nella parte anteriore del main deck e offre 56 posti disposti in una configurazione 2-4-2. Ogni posto offre un’ampia distanza e ampiezza per lavorare e rilassarsi, oltre a caratteristiche personalizzate come punti di ricarica integrati e un tavolino da cocktail laterale. L’esperienza di bordo è completata da servizi di bordo accuratamente selezionati, un menu curato e un’ampia scelta di bevande, tra cui il Chandon Vintage Brut 2016, un’esclusiva mondiale per i passeggeri della Premium Economy di Emirates.

Le prenotazioni possono essere effettuate su emirates.com, tramite l’app Emirates, negli Emirates retail stores o tramite agenzie di viaggio online e offline”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)