Airbus svela il nuovo First Class Experience concept per l’A350-1000

Airbus informa: “Viaggi in First Class a nuovi livelli. Con la crescente domanda di First Class cabins sul nostro aereo di punta, l’A350-1000, siamo orgogliosi di presentare il nostro ultimo concept per la cabina più esclusiva dei cieli.

Per consentire alle compagnie aeree di entrare letteralmente nella nostra visione, Airbus ha presentato il suo Airspace “First Class Experience” concept presso lo stand Airbus all’Aircraft Interiors Expo di quest’anno. Presentato ai visitatori in 3D Augmented Reality (AR), mostra come Airbus stia ulteriormente sviluppando gli interni dell’A350-1000 per ospitare una First Class cabin più ampia ed esclusiva, degna di un prodotto di punta”.

“Il clou dell’esperienza è l’esposizione della Airbus First Class Master Suite, ideata dal suo team di progettazione interno. Questa Master Suite, situata al centro tra i due corridoi, può ospitare due passeggeri, offrendo loro accesso esclusivo a un lavatory dedicato, una changing area, un bar e un double bed.

Per consentire li nuovo “1-1-1” layout (ovvero tre suite affiancate) nell’A350-1000, la superficie tra la Doors 1 e la Doors 2 dell’A350-1000 è stata massimizzata al fine di dedicare il massimo spazio possibile alla nuova First Class section.

In particolare, lo spazio precedentemente occupato da vari elementi, come lavatories o vani portaoggetti, è stato ora liberato, trasferendoli al di fuori della main revenue area (ovvero gli spazi per i passeggeri), in un nuovo Centre Module appena dietro la Door 1, di fronte alla cockpit door. Una maggiore privacy per i passeggeri nelle suite è garantita anche dallo spostamento delle scale di accesso al Forward Crew Rest Compartment (FCRC) nel nuovo Centre Module. In questo modo, ad esempio, ci saranno meno disturbi da parte del flight crew”, prosegue Airbus.

“Le ampie dimensioni e gli alti soffitti dell’A350-1000 lo rendono la scelta ideale per le compagnie aeree che desiderano installare il loro prodotto di punta. Inoltre, le sue esclusive proporzioni interne possono essere ulteriormente valorizzate da una nuova fascia e da pannelli del soffitto scolpiti che offrono una sensazione di spazio ancora maggiore, oltre a un integrated welcome lighting panel in corrispondenza della Door 1 per un’atmosfera ancora più suggestiva.

L’obiettivo generale della presentazione di un design concept in Augmented Reality (AR) è quello di ispirare i potenziali clienti e dimostrare come il nuovo centre module realizzi una vera first class cabin, adattabile all’ammiraglia A350-1000. Airbus accoglie con favore anche il loro feedback per dare forma e definire ulteriormente questa visione e creare l’ultimate First Class product”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)