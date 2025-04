Collins Aerospace: gli annunci durante MRO Americas 2025 e Aircraft Interiors Expo

Collins Aerospace ha annunciato dicersi accordi durante MRO Americas 2025, che si è svolto ad Atlanta questa settimana.

Collins Aerospace di RTX lancia gli Ascentia® Repeaters con Republic Airways

Collins Aerospace, una società RTX, ha annunciato che Republic Airways è stata la prima compagnia aerea a implementare gli Ascentia® Repeaters, l’ultima applicazione della Ascentia predictive health maintenance (PHM) platform, con quasi 1.300 velivoli che utilizzano la soluzione già oggi. Firmato durante una cerimonia presso MRO Americas, l’accordo quinquennale prevede l’implementazione sulla flotta di Republic, composta da oltre 200 Embraer E-Jet 170 e 175.

“Repeaters, l’ultimo aggiornamento della Ascentia aircraft management software platform, utilizza il natural language processing per risolvere automaticamente errori di codifica e di testo a negli aircraft maintenance logs. Semplice da implementare, Repeaters aumenta l’efficienza della manutenzione trasformando i dati non strutturati in un formato organizzato e visibile per la compagnia aerea.

I problemi più comuni vengono automaticamente identificati, classificati e raggruppati per mostrare chiaramente le aree di correlazione e le azioni correttive consigliate. Le compagnie aeree sono in grado di individuare rapidamente le priorità di manutenzione in base a informazioni specifiche per le loro flotte, le operazioni e i dati storici, migliorando l’efficacia della riparazione finale, riducendo i tempi di fermo degli aeromobili e prevenendo in modo proattivo i problemi ricorrenti”, afferma Collins Aerospace.

“L’accordo prevede anche opportunità di espansione delle capacità per tutta la durata del contratto, consentendo a Republic di sottoscrivere servizi aggiuntivi, tra cui l’analisi predittiva di Ascentia“, conclude Collins Aerospace.

Collins Aerospace entra a far parte della Digital Alliance for Aviation

Collins Aerospace, un’azienda RTX, svilupperà advance predictive health monitoring solutions for airlines nell’ambito della Digital Alliance for Aviation, un’iniziativa guidata da Airbus e basata sulla piattaforma Skywise.

“Incentrata sul progresso dell’aviazione attraverso la collaborazione, la trasparenza dei dati e la trasformazione digitale, la Digital Alliance beneficerà della comprovata esperienza di Collins nell’implementazione di predictive maintenance analytics for Airbus and non-Airbus platforms, per ottimizzare le operazioni. Collins è in grado di raccogliere dati da diversi sistemi aeronautici, tra cui hydraulics, air management, pneumatic, anti-ice, electric power, landing and navigation solutions di Collins“, afferma Collins Aerospace.

“Aderendo alla Digital Alliance, Collins ha la possibilità di espandere il proprio ecosistema digitale e di offrire alle compagnie aeree analisi all’avanguardia del settore”, ha affermato Nicole White, vice president and general manager of Connected Aviation at Collins Aerospace. “Questa è anche un’opportunità per offrire una gamma di soluzioni digitali ai clienti finali per ottenere maggiore efficienza operativa e resilienza”.

“Collins utilizza una comprehensive data science, unita a una profonda competenza nell’ingegneria dei sistemi, per supportare un migliore processo decisionale a livello dei sistemi e dell’aeromobile nel suo complesso, consentendo alle compagnie aeree di prendere decisioni basate sui dati che migliorano l’affidabilità e riducono le interruzioni operative.

Collins è il quinto membro della Digital Alliance, insieme ai membri fondatori Airbus e Delta TechOps, e GE Aerospace e Liebherr, per fornire soluzioni digitali integrate alle compagnie aeree di tutto il mondo”, conclude Collins Aerospace.

Satair e Collins Aerospace estendono il loro rapporto cinquantennale

Satair e Collins Aerospace, un’azienda RTX, hanno firmato un’estensione quadriennale del loro cabin interior parts distribution agreement, proseguendo un rapporto che dura da oltre 50 anni.

“L’accordo continua a garantire la consegna rapida ed efficiente dei prodotti, con diritti di distribuzione della Collins line of oxygen systems, Goodrich® lighting solutions, beverage makers for Airbus, Boeing e molte altre piattaforme.

L’accordo strategico combina l’esperienza di Satair nella gestione dell’inventario, nelle previsioni e nelle consegne con le soluzioni premium per interni cabina di Collins. Copre emergency supplemental oxygen equipment, galley equipment for on-board beverage service, un range di cabin and external lighting products, incluse logo, wing, landing, navigation, emergency, anti-collision and taxi lights”, afferma Collins Aerospace.

“Dall’inizio della loro collaborazione nel 1974, Satair e Collins Aerospace hanno costantemente ampliato la loro collaborazione, inizialmente concentrandosi su oxygen systems e successivamente aggiungendo le linee di prodotti per bevande e illuminazione. Satair è anche il distributore autorizzato di Collins electrical, environmental control and engine system parts, nonchè dei suoi fire protection equipment”, conclude Collins Aerospace.

Questa settimana si è svolto anche l’Aircraft Interiors Expo (Aix) ad Amburgo. Qui di seguito alcuni accordi annunciati da Collins Aerospace.

Collins Aerospace dimostra un innovativo seating modification and upgrade concept

Collins Aerospace, un business RTX, sta dimostrando innovativi aftermarket seating concepts che forniscono soluzioni moderne e aggiornate per gli airline customers che volano Pinnacle main cabin seats.

“Il concept fornisce tre percorsi distinti per trasformare gli existing in-service seats in nuove soluzioni per aging cabin interiors, estendendo la vita di servizio e massimizzando gli investimenti degli operatori.

Con una solida base di installazione globale di Pinnacle seats, Collins è in grado di semplificare l’implementazione delle soluzioni di cabina rinnovate.

Oltre alle opzioni di colore e finitura, i tre percorsi di aggiornamento includono: Pinnacle to Pinnacle Aspire, Pinnacle to Pinnacle Aspire+, Pinnacle to Pinnacle MIQ“, afferma Collins Aerospace.

Sean Lyons, vice president of business development, Interiors Services and Support for Collins Aerospace, afferma: “La nostra large seating install base e la global aftermarket support structure offrono un’opportunità unica per presentare ai nostri clienti opzioni di modernizzazione della cabina rapide ed eleganti”.

“Il nuovo approccio riutilizza una parte significativa del componente esistente per aggiornare ciascun posto, offrendo significativi benefici per la riciclabilità, preservando anche l’integrità fondamentale, la longevità e gli investimenti nel nuovo prodotto”, conclude Collins Aerospace.

Collins Aerospace svela miglioramenti alla sua Prime wheelchair seating solution

Collins Aerospace ha mostrato la sua Prime wheelchair seating solution all’Aircraft Interiors Expo (Aix) ad Amburgo, questa settimana.

“Incorporando feedback diretti da passeggeri con ridotta mobilità (PRM), compagnie aeree e consulenti tecnici, la Prime solution migliorata utilizza un custom transformable monument per fornire moderni servizi quando è richiesto l’utilizzo del PRM o una flexible crew service station quando non è richiesto l’utilizzo.

Il monument ospita tutti i servizi goduti da altri viaggiatori, tra cui un tavolo da vassoio regolabile in altezza con supporto per tablet integrato, prese di corrente e passenger service unit con luce di lettura, pulsante di chiamata assistente e altoparlante, tra le altre funzionalità.

In service mode, la soluzione si distribuisce per fornire agli equipaggi uno spazio di servizio aggiuntivo, per archiviare un half-sized trolley cart, con spazio di stivaggio aggiuntivo. Una volta che il servizio si conclude, l’equipaggiamento si converte facilmente in una passenger self-service station, in grado di contenere snack e bevande”, afferma Collins Aerospace.

“La progettazione funzionale della soluzione è stata attentamente considerata, garantendo l’imbarco semplificato per electric wheelchair users, la facilità d’uso per gli equipaggi di cabina e nessuna perdita del conteggio dei sedili per le compagnie aeree.

Previsto per la prima volta ad AIX nel 2024, la soluzione Collins consente agli electric wheelchair users di rimanere comodamente seduti sulla wheelchairs durante il volo, fissata all’aeromobile con un “roll on, lock down” tie-down system”, conclude Collins Aerospace.

(Ufficio Stampa Collins Aerospace – Photo Credits: Collins Aerospace)