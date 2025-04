News Brevi – 12.04.2025

CONCLUSI I LAVORI DEL 1° GLOBAL AIR CARGO SUMMIT ICAO IN TURCHIA A CUI AH PARTECIPATO UNA DELEGAZIONE ENAC GUIDATA DAL PRESIDENTE – Enac informa: “Si è concluso ieri, 11 aprile, il 1° Global Air Cargo Summit ICAO organizzato ad Adalia, in Turchia, che ha visto la partecipazione del Presidente Enac Pierluigi Di Palma e del Direttore Centrale Claudio Eminente. Nella sessione conclusiva è intervenuto anche il Responsabile Ufficio Mobilità Aerea Avanzata e Innovative Air Mobility Enac, Ing. Giovanni Barraco, che ha preso parte al Panel “Supporting air cargo transportation with unmanned aircraft”, in cui ha presentato le principali sfide connesse alla futura operatività degli UAS – Unmanned Aircraft Systems per il trasporto aereo merci, illustrando l’attuale quadro regolamentare e la strategia di implementazione adottata in ambito UE. Presente ai lavori anche l’Ing. Fabrizio Versari della Direzione Pianificazione Infrastrutture dell’Enac”.

AIRBUS PARTECIPA ALL’EPIIC PROGAMME PER IL FUTURE COMBAT AIRCRAFT COCKPIT – Airbus informa: “Il multinational EPIIC programme, che coinvolge Airbus Defence and Space, sta esplorando molteplici innovazioni per rafforzare le capacità di difesa e la sovranità tecnologica. È un’arena ad alta tecnologia in cui i piloti utilizzeranno human-machine interfaces and immersive displays. Un assistente digitale fornisce aggiornamenti tempestivi, mentre un sistema montato sul casco proietta informazioni critiche e di missione nel campo visivo del pilota. Il viaggio verso il cockpit del futuro inizia con passi discreti e con diversi mezzi. I test odierni fanno parte dell’Enhanced Pilot Interfaces & Interactions for Fighter Cockpit (EPIIC) project, supportato dall’European Defence Fund (EDF). Airbus è un partecipante chiave. Il progetto mira a future-proof Europe defence capabilities, fornendo ai piloti gli strumenti di cui hanno bisogno per ottimizzare il loro lavoro in cockpit durante le operazioni aeree militari. Coordinato da Thales, EPIIC esplora tecnologie come virtual assistant, adaptive human-machine interface, large area displays and helmet-mounted displays, cockpit interactions. Queste innovazioni si trovano in una fase iniziale della prontezza tecnologica e sono piattaforma-agnostiche: tecnologie pronte per qualsiasi next-generation European fighter. Airbus sta guidando l’EPIIC innovative interaction modalities pillar”. “EPIIC è un consorzio di 27 società europee e partner accademici: un ecosistema di innovazione per un settore della difesa europeo strategicamente autonomo. Costruire una maggiore autonomia tecnologica europea significa ridurre la dipendenza da tecnologie di terze parti, come l’avionica legacy. A tal fine, Airbus sta collaborando con l’artificial intelligence solutions provider Multiverse Computing attraverso un approccio di innovazione aperta. Questa collaborazione combina la competenza di Airbus nelle pilot interfaces con l’esperienza di Multiverse nella costruzione di quantum machine learning algorithms and efficient large language models. I team di Airbus stanno già lavorando alla seconda fase del progetto. Quando terminerà nel 2026, i risultati più promettenti di EPIIC saranno presi in considerazione per dimostrazione e test. Ciò includerà una potenziale validazione in ambienti operativi simulati e realistici. Nel FCAS system of systems, i New Generation Fighters lavoreranno insieme a Unmanned Remote Carriers, tutti collegati ad altri sistemi tramite un cloud di dati”, conclude Airbus.

AIRBUS: L’H145 E’ L’ABBINAMENTO PERFETTO PER DFR LUFTRETTUNG E AIRBUS H145 – Airbus informa: “DRF Luftrettung ha preso in consegna il primo four-bladed H145 in assoluto nel 2014 e l’elicottero è diventato presto la spina dorsale delle sue operazioni. Colpito dalle sue prestazioni, DRF Luftrettung è diventato il primo cliente ad aggiornare un four-bladed H145 alla five-bladed version”. “Il five-bladed H145 a cinque pale è l’elicottero ideale per le nostre missioni”, afferma Franz Ahollinger, Pilota, che è con DRF Luftrettung da più di 20 anni e ha iniziato la sua carriera nelle forze armate tedesche 32 anni fa. “La cabina è grande, quindi possiamo trasportare tutte le attrezzature di cui abbiamo bisogno per le missioni di trasferimento tra ospedali, ma l’elicottero stesso è anche abbastanza compatto da atterrare vicino ai siti di incidenti”, continua. “Helionix e il five-blade rotor rendono l’elicottero lo strumento perfetto per le nostre missioni. Dal mio punto di vista, Helionix è il miglior sistema avionico sul mercato, è molto intuitivo, dà al pilota le informazioni giuste al momento giusto. Il five-blade rotor rende l’elicottero fluido come un aeromobile ad ala fissa, che è molto importante per il trattamento dei pazienti sull’elicottero, ma anche per l’equipaggio, poiché a volte voliamo senza sosta durante i nostri turni di 12 ore, specialmente in estate”. “DRF Luftrettung ha fatto affidamento sul five-bladed H145 a Regensburg dal 2021 e ha volato più di 1.700 missioni giorno e notte solo nel 2024. La stazione di Regensburg è una stazione a doppio uso (missioni primarie e secondarie), che opera 24 ore al giorno. Dal 2011, la base di Regensburg è stata la seconda air rescue station in Germania ad essere autorizzata a utilizzare night vision goggles per le operazioni di salvataggio notturno. Fornisce inoltre un trasporto specializzato per i pazienti con sindrome da distress respiratorio acuto o insufficienza cardiovascolare, mantenendo al contempo l’intensive care therapy. DRF Luftrettung è uno dei più grandi HEMS operators in Europa. DRF Luftrettung opera più di 50 elicotteri Airbus in 29 basi in Germania per emergency rescue and intensive care transport, comprese rescue winch operations and day and night missions. Nel 2024, l’HEMS operator tedesco ha volato per un totale di 35.850 missioni”, conclude Airbus.

LOFT DYNAMICS OSPITA IL SECONDO ANNUAL LOFT FEST – Loft Dynamcs informa: “La scorsa settimana abbiamo ospitato il nostro secondo Loft Fest annuale ed è stato uno straordinario raduno di leader e innovatori nell’aviazione globale. I piloti, gli operatori, gli investitori e i costruttori che si sono uniti a noi hanno condiviso entusiasmanti approfondimenti su come possiamo trasformare la sicurezza del volo attraverso l’innovazione e apprezziamo profondamente l’opportunità di connetterci con così tante persone brillanti che condividono la nostra passione per l’aviazione. Non potremmo essere più grati a tutti coloro che hanno reso l’evento così eccezionale e non vediamo l’ora che arrivi il prossimo anno”. “Il Loft Fest di quest’anno si è svolto presso il nostro quartier generale di Dübendorf, dove gli ospiti si sono uniti a noi per lo SkyMaster Summit, un evento per operatori e piloti per conoscere le innovazioni all’avanguardia nella in flight simulation technology e mostrare le loro abilità in cockpit. Dopo aver dato uno sguardo dietro le quinte a come Loft Dynamics sta costruendo un nuovo paradigma per il flight training con la VR, gli ospiti hanno avuto l’opportunità di sperimentare le nuove funzionalità del simulatore. L’Head of pilot training at Airbus Helicopters, Yann Guérin, ha mostrato agli ospiti come funziona il LofTWIN virtual demo mode, mentre l’Air Greenland chief flight instructor Marco Peyer ha dimostrato le migliori pratiche per introdurre i piloti nella VR simulation. Il secondo giorno, il 2025 Stratosphere Symposium ha portato dimostrazioni e insight di alcuni luminari dell’aviazione. Oltre 100 ospiti hanno scoperto le ultime caratteristiche della revolutionary VR technology che sta guidando un cambiamento nel flight training. Il fondatore e CEO di Loft Dynamics, Fabi Riesen, ha tenuto una presentazione riguardo importanti traguardi aziendali: la qualifica EASA del primo VR FSTD nel 2021, la qualifica del primo mobile device nel 2022, la rapida espansione globale della simulator fleet nel 2023 e la rivoluzionaria qualifica FAA nel 2024. La presentazione si è concentrata sul capitolo successivo: l’introduzione della Loft Suite. Questa suite consente ai piloti di allenarsi da qualsiasi luogo in qualsiasi momento, collega tutti i dispositivi sul cloud e consente la condivisione dei dati e l’accesso globale a strumenti come le demo virtuali. Sono anche stati assegnati i Loft Awards“, prosegue Loft Dynamics. “Gli ospiti hanno preso parte attiva in un dialogo essenziale sul futuro della flight simulation e siamo emersi dall’evento con più convinzione che mai che la tecnologia stia guidando una rivoluzione in aviation training and safety”, conclude Loft Dynamics.

GLI EUROFIGHTER HANNO SVOLTO UN RUOLO CHIAVE DURANTE LA RAMSTEINN FLAG 2025 – Eurofighter informa: “Gli Eurofighter hanno svolto un ruolo centrale nella Exercise Ramstein Flag 2025, premier tactical-level air power training event della NATO. Tenuta dal 31 marzo all’11 aprile e ospitata dalla Royal Netherlands Air Force presso la base aeronautica di Leeuwarden, la large-scale, multi-domain exercise ha coinvolto più di 90 aerei alleati che operano da 12 basi aeree, con la partecipazione di oltre 15 nazioni della NATO (riguardo la partecipazione italiana, leggi anche qui). Gli Eurofighter Typhoon dell’UK 1(F) Squadron, con base a RAF Lossiemouth, e del Taktisches Luftwaffengeschwader 71 “Richthofen”, hanno contribuito a una vasta gamma di missioni ad alta intensità durante l’esercitazione. Progettata per rafforzare l’interoperabilità e la resilienza, la Ramstein Flag si è concentrata su contested and complex airspace operations. Il training ha riguardato key mission area, come Counter Anti-Access/Area Denial (C-A2AD), Integrated Air and Missile Defence (IAMD) and Agile Combat Employment (ACE). Essendo una delle più grandi e ambiziose air exercises della NATO, Ramstein Flag 2025 ha fissato un nuovo punto di riferimento per l’integrazione operativa, evidenziando ancora una volta il ruolo critico dell’Eurofighter Typhoon nelle collective defence and rapid response operations”.

NUOVA PARTNERSHIP PER AEROITALIA – Aeroitalia informa: “Chia Laguna, rinomato resort affacciato sulla splendida costa meridionale della Sardegna, e Aeroitalia, compagnia aerea italiana in forte espansione, annunciano la sigla di una nuova partnership strategica che favorisce esperienze di viaggio ancora più vantaggiose, comode ed esclusive in Sardegna. La prima iniziativa nata da questo accordo, permette di prenotare a tariffe agevolate sia il volo sulle tratte Aeroitalia da Roma, Milano e Catania verso Cagliari, sia il soggiorno presso l’Hotel Village del Chia Laguna Resort. L’offerta, disponibile sui rispettivi siti, è valida dal 7 al 15 aprile 2025 per viaggi fino al 30 giugno 2025. Questa sinergia tra ospitalità e trasporto aereo facilita l’accesso alla destinazione e arricchisce l’offerta complessiva, rendendo il viaggio e la permanenza in Sardegna ancora più agevoli e piacevoli. Una delle mete più amate del Mediterraneo, caratterizzata da un clima straordinario, diventa così ancora più vicina e accogliente per i viaggiatori”. Valentina Castellani, Group Director of Sales Leisure di IHC – Italian Hospitality Collection, di cui il Chia Laguna fa parte, dichiara: “Il turismo premia la Sardegna con una costante crescita e la nostra collaborazione con Aeroitalia offre significativi vantaggi su vari fronti, garantendo tariffe e condizioni allettanti e collegamenti aerei più efficienti, rapidi e convenienti. Si tratta di un passo importante che valorizza il viaggio nella sua interezza, con il piacere di soggiornare al Chia Laguna – Hotel Village, in linea con l’attuale dinamismo e le opportunità offerte dal territorio sardo”. Massimo Di Perna, CCO di Aeroitalia, dichiara: “Siamo lieti di avviare la partnership con Chia Laguna, eccellenza dell’ospitalità italiana. Il nostro impegno è offrire un’esperienza di viaggio sempre più confortevole, garantendo collegamenti strategici, orari flessibili e un servizio attento alle esigenze dei passeggeri. L’interazione tra le nostre realtà sostiene la promozione del territorio e delle eccellenze della Sardegna, un’area su cui Aeroitalia ha investito sin dalla sua nascita, facilitando l’arrivo di visitatori grazie ai voli diretti da Milano, Roma e Catania, tre hub strategici che coprono Nord, Centro e Sud Italia”.

UNITED DIVENTA OFFICIAL AIRLINE PARTNER DELLE GOLDEN STATE VALKYRIES – United informa: “United Airlines e Golden State Valkyries hanno annunciato oggi una sponsorizzazione pluriennale con United come founding partner e official airline partner dell’organizzazione, prima della stagione inaugurale delle Valkyries presso il Chase Center. Oltre alla segnaletica digitale all’interno e all’esterno di Chase Center, una serie di contenuti social e una promozione del mercato, United collaborerà con la squadra in iniziative come “Connecting Communities”, che offrirà alle squadre locali di basket giovanile la possibilità di partecipare a una partita delle Valkyries. United e le Valkyries guideranno anche la season-long initiative “Soar with Her”, un programma di tutoraggio che abbina le ragazze a giocatrici, allenatori e leader delle Valkyries per favorire la crescita personale, le capacità di leadership e la fiducia”. “Siamo orgogliosi di avere questa opportunità unica per sostenere la crescita degli sport femminili e avere un impatto duraturo sui programmi sportivi giovanili nella Bay Area di San Francisco”, ha dichiarato Jennifer Entenman, United’s Managing Director of Global Sponsorships. “Le Golden State Valkyries si sono dimostrati impegnati nell’innovazione e nell’impatto e siamo onorati di diventare un partner fondatore di un’organizzazione che sta generando tanta eccitazione nella Bay Area”. “Questa è la terza sponsorizzazione di United a San Francisco con un grande franchising sportivo professionale. United ha collaborato con i Golden State Warriors dal 2016, lavorando insieme al team attraverso il Franchise Fund program per supportare le imprese locali. La società ha anche collaborato con i San Francisco 49ers dal 2014”, conclude United.