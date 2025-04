Pratt & Whitney sigla un accordo con Delta Tech Ops per incrementare la GTF MRO capacity del 30%

Pratt & Whitney, un RTX business, e Delta Air Lines (“Delta”) hanno annunciato un accordo per espandere la GTF overhaul capacity presso la Delta TechOps Atlanta facility nel prossimo decennio. In base all’accordo, la capacità annuale della facility aumenterà di oltre il 30%, con la possibilità di revisionare fino a 450 motori all’anno, rendendola una delle più grandi member facilities nel Pratt & Whitney GTF™ MRO network.

“Aumentare l’MRO output è una priorità assoluta per Pratt & Whitney e i nostri clienti, mentre lavoriamo per rimettere in servizio i motori il più rapidamente possibile, e questa ultima espansione della capacità con Delta Tech Ops ci aiuterà a raggiungere proprio questo obiettivo”, ha dichiarato Marc Meredith, vice president of aftermarket for GTF engines at Pratt & Whitney. “Mentre entrambi celebriamo il nostro centenario nel 2025, è giunto il momento di rimarcare l’occasione estendendo il nostro rapporto con Delta, per fornire un supporto aggiuntivo e integrato alla crescente GTF fleet”.

“Delta TechOps è entrata a far parte del GTF MRO network nel 2019 per fornire servizi di manutenzione per i motori PW1100G-JM e PW1500G per le famiglie di aeromobili Airbus A320neo e A220. Il sito ha introdotto il suo primo motore PW1100G-JM nel 2020 e il suo primo motore PW1500G nel 2023, ampliando al contempo la propria presenza con una dedicated GTF engine MRO facility nello stesso anno. Oltre ai GTF MRO work, Delta TechOps fornisce supporto per Pratt & Whitney mature commercial engines, inclusi i motori PW2000 e PW4000-94“, afferma Pratt & Whitney.

“Continuiamo a investire nelle nostre capacità e competenze in materia di manutenzione e riparazione (MRO) per mantenere la nostra posizione di fornitore leader del settore”, ha dichiarato Mike McBride, vice president, Engines & Components at Delta TechOps. “L’espansione della nostra GTF capacity ci consente di accrescere il nostro know-how tecnico e di continuare a fornire un servizio e un’affidabilità di prim’ordine alla nostra flotta e ai nostri clienti”.

“Pratt & Whitney attualmente equipaggia oltre 320 aeromobili nella flotta Delta, di cui oltre 140 sono A220 o A321neo.

Il Pratt & Whitney GTF MRO network è composto dalle aziende leader del settore e comprende 20 shops in quattro continenti e ulteriori siti con quick-turn capability. Il GTF MRO network fa parte delle Pratt & Whitney EngineWise® solutions, che forniscono agli operatori di motori una varietà di servizi post-vendita che si traducono in un valore sostenibile a lungo termine”, conclude Pratt & Whitney.

Pratt & Whitney lancia una additive GTF repair solution per migliorare i turnaround time

Pratt & Whitney, una divisione di RTX, ha sviluppato una nuova additive manufacturing repair for critical GTF engine components, che ridurrà i process time di oltre il 60%. L’azienda sta attualmente lavorando per industrializzare la soluzione, che verrà poi estesa e applicata all’intero global GTF MRO network. Pratt & Whitney prevede di recuperare componenti per un valore di 100 milioni di dollari nei prossimi cinque anni grazie all’implementazione di additive repairs in tutto il suo MRO process.

“Un più agile additive repair process ci consente di servire meglio i nostri clienti, migliorando i turnaround time e riducendo al contempo i tooling costs, la complessità e la configurazione”, ha affermato Kevin Kirkpatrick, vice president of Aftermarket Operations at Pratt & Whitney. “Allo stesso tempo, riduce la nostra dipendenza dagli attuali vincoli di fornitura dei materiali. La additive technology ha il potenziale per supportare un range di critical GTF part repairs e stiamo lavorando attivamente per esplorare ulteriori opportunità di implementazione”.

“Sviluppata dal North American Technology Accelerator di Pratt & Whitney a Jupiter, Florida, la nuova soluzione consentirà la riparazione di GTF structural case utilizzando un metodo di stampa 3D noto come Directed Energy Deposition. Eliminando diversi passaggi dell’attuale metodo di riparazione, questa nuova tecnologia riduce i tempi di processo complessivi di oltre il 60%, con i maggiori vantaggi derivanti dalla riduzione al minimo dei machine changeover e dalla riduzione degli heat treat cycles. Pratt & Whitney ha collaborato con il Connecticut Center for Advanced Technology e l’RTX Research Center per sviluppare la nuova tecnologia. Le applicazioni future saranno utilizzate anche per ripristinare componenti usurati durante il normale funzionamento del motore.

Nell’aprile 2024 Pratt & Whitney ha annunciato l’intenzione di ampliare l’utilizzo degli acceleratori tecnologici per includere advanced repairs, digital inspection, adaptive processing, coating and masking per compressor, fan parts, blades, cases e altro ancora. Il North American Technology Accelerator di Pratt & Whitney funge da complemento al Singapore Technology Accelerator, istituito nel settembre 2022 con particolare attenzione a robotics, advanced inspection, connected factory and digital twin. Si prevede un risparmio annuo complessivo di almeno 24 milioni di dollari dai programmi di accelerazione di Pratt & Whitney“, afferma Pratt & Whitney.

