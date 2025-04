L’alleanza strategica tra AerFin e Iberia Maintenance rafforza gli aftermarket services

AerFin, aviation asset specialist che acquista, vende, noleggia e ripara aeromobili, motori e componenti, e Iberia Maintenance, centro di riferimento per l’Europa meridionale per maintenance, overhaul and repair services for aircraft, engines and components, hanno firmato uno Strategic Repair Services Agreement per Used Serviceable Material (USM).

“L’accordo segna una nuova fase di collaborazione volta a fornire un supporto migliorato ed economicamente vantaggioso alle compagnie aeree di tutto il mondo. Iberia Maintenance e AerFin collaborano già, in quanto l’azienda spagnola acquista engine parts da AerFin.

Questo accordo unisce le industry-leading supply of USM and in-house MRO capabilities di AerFin con la rinomata esperienza di Iberia Maintenance in engine and airframe maintenance, offrendo alle compagnie aeree soluzioni post-vendita più efficienti, flessibili e sostenibili, supportate dall’eccellenza tecnica di entrambe le parti”, afferma Iberia.

“Inoltre, le due aziende hanno firmato un Memorandum d’Intesa (MOU) per esplorare più ampie opportunità di collaborazione tra le rispettive linee di business e International Airlines Group (IAG). Questa partnership ampliata riconosce sia AerFin che Iberia Maintenance come high-quality aviation aftermarket services di alta qualità, impegnati a massimizzare il valore e l’efficienza operativa per i propri clienti”, prosegue Iberia.

James Bennett, Chief Commercial Officer, AerFin, ha dichiarato: “Combinando la comprovata esperienza di AerFin nella fornitura di high-quality USM con le capacità di riparazione di livello mondiale di Iberia Maintenance, stiamo creando una solida partnership incentrata sulla creazione di valore reale. Questa collaborazione rafforza la nostra capacità di fornire soluzioni flessibili, convenienti e sostenibili, aiutando le compagnie aeree a mantenere le loro flotte in volo con fiducia”.

Julián López Lorite, Commercial Director at Iberia Maintenance, ha dichiarato: “Siamo lieti di rafforzare la nostra partnership con AerFin attraverso questo accordo strategico. Sfruttando la nostra esperienza e le nostre risorse, possiamo ottimizzare il material support e migliorare il servizio che offriamo ai nostri clienti in tutto il mondo. Insieme, ci impegniamo a fornire soluzioni di manutenzione innovative, di alta qualità e convenienti”.

“Questo accordo sottolinea l’impegno condiviso di AerFin e Iberia MRO nel supportare le compagnie aeree con affidabilità, efficienza e sostenibilità, garantendo agli operatori tempi di risposta più rapidi, costi ridotti e una qualità del servizio superiore”, conclude Iberia.

(Ufficio Stampa Iberia)