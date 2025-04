Embraer sottolinea la collaborazione e l’impegno nel riconoscimento annuale dei best suppliers

Embraer ha tenuto la cerimonia di premiazione dei best suppliers dell’anno in 10 categorie. L’evento, che si è svolto durante l’Embraer Suppliers Conference (ESC), una conferenza annuale incentrata sull’allineamento strategico con la supply chain, ha evidenziato la collaborazione, la resilienza e l’impegno dei partner che hanno contribuito ai risultati dell’azienda.

“Con una supply chain solida e allineata, lo scorso anno abbiamo dimostrato la nostra capacità di raggiungere obiettivi ambiziosi e stabilire nuovi record. Ma plasmare il futuro significa rimanere all’avanguardia, affrontando le sfide, anticipando i rischi, applicando i lean principles con la sicurezza al primo posto e la qualità sempre, unendo le forze per promuovere l’efficienza in tutte le nostre attività. Plasmiamo il futuro agendo oggi con collaborazione, determinazione e visione”, ha affermato Roberto Chaves, Executive Vice-President of Global Procurement and Supply Chain, Embraer.

Con il tema “Together we shape the future”, l’ESC ha evidenziato il ruolo fondamentale dei fornitori come partner strategici in un anno di sfide significative, in cui la collaborazione e l’efficienza operativa sono state fondamentali per raggiungere grandi risultati.

“Il 2024 ci ha messo alla prova sotto molti aspetti, ma ci ha anche spinto a raggiungere risultati più che mai. Il futuro ha un potenziale ancora maggiore e, con questo team eccezionale, siamo pronti a sfruttarlo”, prosegue Roberto Chaves.

I fornitori premiati entrano anche a far parte del Suppliers Advisory Council (ESAC), uno strategic committee in cui i fornitori e i dirigenti senior di Embraer discutono in modo collaborativo le tendenze del mercato e le opportunità di business, rafforzando la partnership per promuovere una crescita reciproca.

Con fornitori in oltre 60 paesi e una base capillare, Embraer organizza ogni anno il premio come riconoscimento degli sforzi dell’intera supply chain.

Questi i vincitori:

Indirect Supply Category: NUMEN, Brazil

Standards & Materials Category: HEXCEL, United States

Subcontract Category: FASTWORK, Brazil

Structures Category: KAWASAKI, Japan

Interiors Category: F/LIST GMBH, Austria

Electrical & Electronic Systems Category: GARMIN, United States

Mechanical Systems Category: GE AEROSPACE, United States

Program Development Category: ASE, Italy

Services & Support Category: FOKKER Services, Netherlands

Outstanding Collaboration Category: FACC, Austria

(Ufficio Stampa Embraer)