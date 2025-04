Il Gulfstream G800 ottiene le certificazioni FAA ed EASA

Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato oggi che il nuovo Gulfstream G800 ha ottenuto la type certification dalla Federal Aviation Administration (FAA) e dalla European Union Aviation Safety Agency (EASA), con performance ancora superiori a quelle inizialmente previste.

“Le certificazioni confermano performance migliorate per il velivolo, tra cui un range di 8.200 miglia nautiche/15.186 chilometri alla long-range cruise speed di Mach 0,85, con un aumento di 200 nm/370 km rispetto alle proiezioni iniziali. Il G800 può inoltre percorrere 7.000 nm/12.964 km alla sua high-speed cruise di Mach 0,90 o 8.000 nm/14.816 km a Mach 0,87, un record senza precedenti. La maximum operating speed del velivolo è aumentata da Mach 0,925 a Mach 0,935.

Inoltre, il G800 è stato certificato con una balanced field length takeoff distance di 5.812 piedi/1.771 metri e una landing distance di 3.105 piedi/946 m (standard ISA day, sea level), entrambe inferiori a quanto inizialmente annunciato, consentendo ai clienti di accedere a un maggior numero di aeroporti”, afferma Gulfstream Aerospace.

“Con la certificazione del G800, Gulfstream ha nuovamente superato le aspettative grazie alla competenza e al rigore dei nostri flight test, certification and manufacturing teams”, afferma Mark Burns, president, Gulfstream. “Il G800 segna l’ultima evoluzione della business aviation, mentre continuiamo a costruire la flotta di nuova generazione e a portare sul mercato performance ed efficienza leader del settore. Grazie ai miglioramenti delle capacità che abbiamo ottenuto, i clienti Gulfstream trarranno grandi benefici dalla maggiore flessibilità e autonomia offerte dal G800”.

“Il G800 offre un comfort di cabina senza pari, tra cui la cabin altitude più bassa del settore, pari a 866 m (2.840 piedi) volando a 12.497 m (41.000 piedi) – condivisa con il Gulfstream G700 – 100% fresh air, plasma ionization air purification system e 16 Gulfstream Panoramic Oval Windows. Gli interni, molto silenziosi, possono essere configurati con un massimo di quattro living areas o oppure con tre living areas o e un dedicated crew compartment.

L’ultralong range, lehigh-speed performance e la enhanced fuel-efficiency sono attribuibili alla combinazione dei motori Rolls-Royce Pearl 700 e delle Gulfstream-designed aerodynamic wing and winglet”, prosegue Gulfstream Aerospace.

“Il team Gulfstream non smette mai di testare i limiti del possibile, garantendo al contempo i più elevati standard di sicurezza, qualità e impegno verso il cliente per cui siamo conosciuti”, ha affermato Burns. “Ci stiamo preparando per questo traguardo e siamo pronti per un’entrata in servizio senza intoppi del G800, con l’inizio delle consegne ai clienti statunitensi ed europei”.

Gulfstream Aerospace Corp. è una business unit di General Dynamics.

