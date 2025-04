American Airlines diventa Official North American Airline Supplier della FIFA World Cup 26™

American Airlines informa: “La FIFA è lieta di dare il benvenuto ad American Airlines come Official North American Airline Supplier of the FIFA World Cup 26™ in Canada, Mexico and USA, rafforzando i legami del torneo con il Nord America e garantendo esperienze di viaggio di livello mondiale a tifosi e squadre in tutti gli Stati Uniti durante questo torneo. Nell’ambito dell’accordo, American Airlines promuoverà offerte e opportunità in partnership con Qatar Airways in occasione della FIFA World Cup 26™, che si terrà in Canada, Messico e Stati Uniti e vedrà la partecipazione di 48 squadre, tre paesi ospitanti e 16 città ospitanti per la prima volta”.

“Siamo orgogliosi di collaborare con la FIFA e non vediamo l’ora di collegare i tifosi a tutte le partite della FIFA World Cup 26™”, ha dichiarato Caroline Clayton, Chief Marketing Officer and Senior Vice President of Communications, American Airlines. “Come home team di questo evento storico, non vediamo l’ora di far volare i tifosi in tutto il Nord America per far loro vivere la passione, l’energia e la diversità di questo bellissimo sport”.

“American Airlines, che celebrerà il suo centenario il prossimo anno, ha sede a Dallas-Fort Worth, una delle 16 città ospitanti della FIFA World Cup 2026™.

Con oltre 2.200 voli giornalieri verso le città ospitanti della FIFA World Cup 2026™, American offre ai suoi AAdvantage® members l’opportunità di aggiudicarsi i biglietti per le partite attraverso un concorso che inizia oggi. Da subito, i tifosi residenti negli Stati Uniti, di età pari o superiore a 18 anni, possono registrarsi una volta al giorno su aa.com/fwc26perks per avere la possibilità di vincere i biglietti per la finale.

Per American, questo segna una collaborazione significativa con Qatar Airways, Global Airline Partner della FIFA, che manterrà i diritti di volo esclusivi a livello internazionale nell’ambito della sua partnership globale con la FIFA, recentemente rinnovata, fino al 2030. La collaborazione e l’allineamento tra i due vettori garantiranno una connettività internazionale e domestica impeccabile per tutti gli attori coinvolti durante la competizione.

I match tickets saranno disponibili tramite riscatto per gli AAdvantage® members e Qatar Airways Privilege Club Avios entro la fine dell’anno”, prosegue American Airlines.

“Avere American Airlines a bordo come Official Supplier rafforza ulteriormente la nostra capacità di offrire una FIFA World Cup 2026 eccezionale”, ha dichiarato Romy Gai, Chief Business Officer, FIFA. “La loro impareggiabile rete domestica e il profondo legame con il pubblico americano li rendono perfetti per un torneo che affascinerà milioni di persone in tutto il Nord America”.

Il Chief Commercial Officer di Qatar Airways, Thierry Antinori, ha dichiarato: “In qualità di Official Global Airline Partner of FIFA and the FIFA World Cup 2026™, siamo orgogliosi di svolgere un ruolo centrale nel portare tifosi da tutto il mondo a questo attesissimo torneo. Con American Airlines che si unisce a noi come Official North American Airline Supplier and oneworld® partner, crediamo che, insieme, attraverso la nostra ampia rete e i nostri world-class loyalty programs, potremo offrire a milioni di viaggiatori un viaggio fluido e gratificante verso la FIFA World Cup 2026™”.

“Questa partnership sottolinea l’impegno della FIFA nel collaborare con i leader del settore per garantire che la FIFA World Cup 2026™ stabilisca nuovi standard in termini di accesso, portata ed esperienza per i tifosi. Il torneo, il più grande e inclusivo di sempre, comprenderà 104 partite e si prevede che sarà l’evento sportivo più seguito e partecipato della storia”, conclude American Airlines.

(Ufficio Stampa American Airlines – Photo Credits: American Airlines)