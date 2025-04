easyJet atterra a Rimini: dal 16 aprile in arrivo i primi voli da Londra Gatwick e Basilea

easyJet ha ufficialmente dato il via ieri pomeriggio alle operazioni presso l’Aeroporto di Rimini e San Marino “Federico Fellini” con l’arrivo dei primi voli da Londra Gatwick e Basilea, segnando un nuovo e importante capitolo nell’espansione del network italiano della compagnia.

“Le nuove rotte, già annunciate lo scorso novembre e ora operative, saranno disponibili due volte a settimana – ogni mercoledì e domenica – e permetteranno ai viaggiatori internazionali di raggiungere la Riviera Romagnola, meta ideale per chi cerca vacanze dinamiche tra spiagge attrezzate, borghi medievali, itinerari felliniani e una ricca gastronomia.

Con l’introduzione di queste rotte, easyJet rafforza la propria presenza in Emilia-Romagna, sostenendo il turismo locale e offrendo nuove opportunità di viaggio verso due città europee strategiche. Rimini entra così a far parte del network di easyJet, confermando l’importanza del mercato italiano per la compagnia. In Italia, easyJet ha 38 aeroplani basati in quattro basi (Milano Malpensa, Napoli, Milano Linate e Roma Fiumicino) e opera da e per 19 aeroporti italiani per un totale di circa 260 rotte”, afferma easyJet.

Lorenzo Lagorio, Country Manager di easyJet Italia, ha commentato: “Siamo orgogliosi di inaugurare le nostre operazioni a Rimini, un aeroporto che si aggiunge al nostro network della compagnia in Italia. Con i nuovi collegamenti per Londra Gatwick e Basilea-Mulhouse-Friburgo, easyJet conferma il proprio impegno nel rafforzare la connettività internazionale di Rimini e sostenere la crescita del territorio, mettendo a disposizione 40 mila posti per questa estate. Siamo certi che questa collaborazione contribuirà in modo significativo sia a supportare la mobilità dei passeggeri della zona, sia alla valorizzazione della Riviera Romagnola come meta turistica per i passeggeri europei”.

I voli sono già prenotabili su easyJet.com e tramite l’app mobile easyJet.

(Ufficio Stampa easyJet – Photo Credits: easyJet)