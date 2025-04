dnata stabilisce un nuovo record: oltre 1 milione di tonnellate di cargo gestite a Dubai in un solo anno

dnata, uno dei principali fornitori globali di servizi aerei e di viaggio, ha raggiunto un traguardo storico: oltre 1 milione di tonnellate di merce gestite negli scali di Dubai tra aprile 2024 e marzo 2025.

“Si tratta del volume più alto mai registrato dalla compagnia in un singolo anno, con un incremento del 30% rispetto all’anno precedente.

Un risultato che riflette la crescente domanda per i servizi affidabili e di alta qualità di dnata, attiva presso le strutture avanzate degli aeroporti Dubai International (DXB) e Al Maktoum – Dubai World Central (DWC). L’azienda serve oltre 120 compagnie aeree, gestendo in sicurezza una vasta gamma di merci: dai prodotti deperibili ai farmaci, dai materiali pericolosi agli animali vivi, fino a motori aeronautici e veicoli”, afferma dnata.

“Siamo estremamente orgogliosi di questo traguardo raggiunto a Dubai, culla di dnata e nostra principale base cargo. Questo risultato dimostra la forza delle nostre operazioni e il ruolo chiave che dnata svolge nel garantire un flusso merci fluido ed efficiente nell’emirato”, ha commentato Guillaume Crozier, Chief Cargo Officer di dnata. “Il nostro successo si fonda sull’impegno delle nostre persone e sulla collaborazione con partner e autorità locali, come Dubai Airports, Dubai Customs e Dubai Police. Continueremo a investire per contribuire alla crescita di Dubai come hub di riferimento per commercio, connettività e innovazione”.

“Con oltre 2.000 professionisti operativi nei due aeroporti di Dubai, dnata ha recentemente lanciato OneCargo, un sistema digitale che automatizza le funzioni operative e di sicurezza, migliora la tracciabilità e consente una gestione più efficiente delle unità di carico (ULD). L’integrazione dell’intelligenza artificiale offre una visione avanzata delle performance commerciali, ottimizzando la capacità disponibile in tempo reale. Altro elemento distintivo è l’utilizzo di droni autonomi, che hanno permesso una significativa riduzione dei tempi di elaborazione e una maggiore precisione nel tracciamento delle spedizioni.

dnata è costantemente all’avanguardia con iniziative per migliorare l’efficienza ambientale delle sue operazioni. Recentemente, negli aeroporti di Dubai ha convertito tutta la sua flotta di veicoli di supporto a terra (GSE) non elettrici al biodiesel. L’azienda promuove attivamente il riciclo e il riutilizzo di materiali come pallet e reti da carico, contribuendo a una logistica più circolare e sostenibile”, prosegue dnata.

“Attiva in oltre 90 aeroporti in 16 Paesi, nell’esercizio 2023-24 dnata ha gestito 2,9 milioni di tonnellate di cargo a livello globale, registrando una crescita del 5% anno su anno. Con questi numeri, dnata si conferma un player di primo piano nel panorama mondiale dei servizi cargo aeroportuali”, conclude dnata.

(Ufficio Stampa dnata – Photo Credits: dnata)