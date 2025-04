News Brevi – 17.04.2025

CHIUSURA MARCONI LOUNGE PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE – L’Aeroporto di Bologna informa: “Informiamo i passeggeri che la Marconi Business Lounge chiuderà dal 26 maggio a metà settembre per lavori di ristrutturazione. Durante il periodo di chiusura sarà comunque disponibile un desk di assistenza e informazioni all’ingresso della sala. Ci scusiamo per il disagio”.

AERONAUTICA MILITARE: ELICOTTERO DEL SOCCORSO AEREO RECUPERA UN FERITO DA UNA NAVE CARGO AL LARGO DEL PORTO DI ARBATAX – Nella notte, un elicottero HH-139B dell’80° Centro SAR (Search and Rescue – Ricerca e Soccorso) dell’Aeronautica Militare, di base sull’aeroporto militare di Decimomannu (CA), è intervenuto per recuperare dalla nave cargo “MERNA1”, sei miglia a largo del porto di Arbatax, un uomo di 29 anni ferito. Su richiesta del 13° MRSC (Maritime Rescue Sub Centre) di Cagliari, il Rescue Coordination Centre del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE) ha disposto il decollo dell’elicottero dell’80° Centro SAR, uno degli assetti ad ala rotante del 15° Stormo in prontezza per attività di Search and Rescue nazionale e adeguato al tipo di emergenza. L’equipaggio – un team specializzato composto da piloti, operatore di bordo e aerosoccorritore – è decollato dalla base militare di Decimomannu ed ha raggiunto la nave cargo. Dopo aver calato l’aerosoccorritore e la barella sul ponte, il ferito è stato recuperato dall’operatore di bordo all’interno dell’elicottero, per poi essere trasferito nel più breve tempo possibile all’ospedale Brotzu di Cagliari per le cure del caso. Il 15° Stormo dell’Aeronautica Militare garantisce, 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, senza soluzione di continuità, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di pazienti in imminente pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche estreme. Dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato più di 7500 persone in pericolo di vita. Dal 2018 il Reparto ha acquisito la capacità AIB (Antincendio Boschivo) contribuendo alla prevenzione e la lotta agli incendi su tutto il territorio nazionale nell’ambito del dispositivo interforze messo in campo dalla Difesa (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

LOT POLISH AIRLINES: NUOVI VOLI NON-STOP TRA VARSAVIA E MALTA – LOT Polish Airlines ha iniziato a volare tra il suo hub globale presso Warsaw Chopin Airport e il Malta International Airport. Dopo il volo inaugurale del 16 aprile 2025, LOT Polish Airlines, membro di Star Alliance, offre ora quattro collegamenti settimanali: martedì, mercoledì, sabato e domenica. “Con la sua ricca storia, il mare cristallino e il clima mite, Malta merita di essere visitata tutto l’anno”, afferma Michal Fijol, CEO di LOT Polish Airlines. “Il nuovo servizio di LOT Polish Airlines permette ai viaggiatori di scoprire il fascino di quest’isola straordinaria, con quattro comodi voli settimanali”. “Siamo lieti che LOT Polish Airlines rafforzerà ulteriormente la connettività di Malta attraverso voli per Varsavia tutto l’anno, soprattutto considerando la recente crescita di popolarità in questo mercato locale”, ha dichiarato Alan Borg, CEO of Malta International Airport. “Oltre a fungere da collegamento diretto, il nuovo volo può essere utilizzato come scalo intermedio, posizionando Malta sulla mappa per potenziali visitatori provenienti da luoghi non direttamente collegati alle nostre isole”. “Anno dopo anno, la popolarità di Malta sta crescendo rapidamente tra gli acquirenti polacchi. A gennaio di quest’anno, i turisti provenienti dalla Polonia costituivano il gruppo più numeroso di visitatori europei a Malta: quasi 31.000. Secondo gli ultimi dati, a febbraio l’isola è stata visitata da un numero ancora maggiore di polacchi: 31.500, posizionandosi al secondo posto tra le nazioni europee, seconda solo ai visitatori provenienti dal Regno Unito”, afferma LOT Polish Airlines. “LOT aggiunge un’ulteriore dimensione alla connettività di Malta dalla Polonia, aprendo le porte a segmenti come i viaggi d’affari”, ha aggiunto Carlo Micallef, CEO of the Malta Tourism Authority. “Inoltre, le reti nordamericane e asiatiche di LOT offrono servizi aggiuntivi e senza interruzioni per i visitatori provenienti da questi mercati a lungo raggio che desiderano visitare Malta”. “Warsaw Chopin Airport è un eccellente hub per i viaggi successivi. L’ampia rete della compagnia di bandiera polacca consente ai passeggeri di collegarsi facilmente ai voli in Europa, Asia e Nord America. Grandi città come New York, Chicago, Seul e Delhi sono tutte facilmente raggiungibili. Le efficienti infrastrutture di trasferimento di Chopin Airport e la sua posizione centrale nell’Europa lo rendono un punto di transito chiave, collegando i passeggeri da e per il network globale di LOT Polish Airlines”, conclude LOT Polish Airlines.

ENAC PARTECIPA ALL’OSSERVATORIO DRONI E MOBILITA’ AEREA AVANZATA – Enac partecipa all’Osservatorio Droni e Mobilità Aerea Avanzata con i saluti istituzionali del Presidente Di Palma e l’intervento dell’Ing. Tripaldi. “Tra i relatori, anche il Prof. Marco Lovera, Responsabile Scientifico Osservatorio del Politecnico di Milano, il Vicepresidente Regione Lazio Roberta Angelilli, l’On. Luca Squeri, Segretario X Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo Camera dei deputati, il Capo di Stato Maggiore Aeronautica Militare Gen. S.A. Luca goretti, il Director of Strategy and Office of the CEO ENAV spa Felice Catapano, l’On. Salvatore Deidda, Presidente IX Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni Camera dei Deputati, e il Direttore dell’Osservatorio Paola Olivares. Il Presidente Di Palma ha enfatizzato come l’Italia abbia tutte le potenzialità per essere un leader in questo campo, come dimostra l’attenzione internazionale, con Amazon che si rivolge ad ENAC per la certificazione dei droni. L’Ing. Tripaldi ha sottolineato l’importanza della regolamentazione europea, affermando quanto sia cruciale supportare la catena di sviluppo economico collegata all’innovazione, per evitare che Paesi in ritardo con la regolamentazione superino l’Italia con la sperimentazione grazie ai finanziamenti”, afferma l’Enac. Di Palma ha aggiunto: “Il futuro del trasporto aereo è sicuramente nel suborbitale ed è già in movimento, e l’Italia può e deve essere protagonista. Non possiamo permetterci di restare indietro”. Per concludere, un riconoscimento all’Osservatorio: “È nato con generosità e visione. Oggi raccoglie tutti i principali attori del settore. Questo dimostra che l’ecosistema italiano esiste, è maturo e ha fame di futuro”.

ALL NIPPON AIRWAYS E SINGAPORE AIRLINES APPROFONDONO LA COOPERAZIONE COMMERCIALE – All Nippon Airways (ANA) e Singapore Airlines (SIA) inizieranno a operare revenue-sharing flights tra Singapore e Giappone a partire da settembre 2025. “I joint fare products per questi servizi saranno in vendita da maggio 2025, rafforzando ulteriormente la loro partnership commerciale. Ciò consentirà ad ANA e SIA di offrire ai clienti un valore aggiunto rispetto alle attuali codeshare partnerships, con una maggiore varietà di opzioni tariffarie, un migliore coordinamento degli orari dei voli tra Singapore e Giappone e una connettività fluida tra i vettori Star Alliance. Entrambe le compagnie aeree stanno inoltre lavorando per offrire maggiori vantaggi reciproci ai soci frequent flyer ANA Mileage Club e KrisFlyer, tra cui la possibilità di accumulare miglia su un numero maggiore di classi di prenotazione sui voli ANA e SIA. Entrambe le compagnie aeree lavoreranno anche per allineare i corporate programmes al fine di rafforzare l’offerta per i business travellers. Previa approvazione delle autorità competenti, ANA e SIA intendono inoltre ampliare la portata della joint venture per includere altri mercati chiave oltre a Giappone e Singapore, come Australia, India, Indonesia e Malesia. Dalla firma del commercial joint venture agreement nel gennaio 2020, ANA e SIA hanno ampliato significativamente il loro codeshare arrangement, offrendo ai clienti maggiori opzioni di viaggio tra Giappone e Singapore e oltre. I clienti ANA hanno accesso a 25 destinazioni sul network di SIA, rispetto alle 12 precedenti. I clienti SIA possono raggiungere senza problemi 34 destinazioni sul network di ANA, rispetto alle nove precedenti, inclusi i voli domestici di ANA verso 30 destinazioni in Giappone”, afferma ANA. Shinichi Inoue, Chief Executive Officer, All Nippon Airways, ha dichiarato: “Questa joint venture con Singapore Airlines è più di un’alleanza strategica: incarna la visione di ANA di inaugurare una nuova era di customer experience che ridefinisce le aspettative. Proprio come ANA si impegna a superare costantemente le aspettative e a mantenere gli standard più elevati, lo stesso vale per Singapore Airlines, e questa joint venture sarà una testimonianza di tale impegno. Grazie a questa potente sinergia tra due importanti Asian airline brands, siamo certi che stabiliremo un nuovo standard di servizio e di customer experience che cambierà il modo in cui i passeggeri percepiscono il viaggio aereo”. Goh Choon Phong, Chief Executive Officer, Singapore Airlines, ha dichiarato: “Questa partnership strategica tra Singapore Airlines e All Nippon Airways unisce due delle principali compagnie aeree asiatiche. Grazie alla nostra ampia copertura di rete e ai nostri prodotti e servizi leader del settore, possiamo sfruttare i nostri punti di forza combinati per migliorare significativamente la nostra offerta ai clienti. I joint fare products, i revenue sharing flights e gli expanded codeshare arrangements sono solo l’inizio. Allineando i nostri frequent flyer and corporate travel programmes e aggiungendo nuovi mercati al nostro commercial joint venture agreement, possiamo offrire un valore ancora maggiore, una migliore connettività e un’esperienza eccezionale ai clienti che viaggiano tra Singapore e il Giappone, e oltre”.

FORMAZIONE E RICERCA SCIENTIFICA: SIGLATO ACCORDO QUADRO TRA L’AERONAUTICA MILITARE E L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II” – Lunedì 14 aprile, presso la Sala del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo Federiciano, è stato formalizzato l’Accordo Quadro tra l’Aeronautica Militare e l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, per la collaborazione in attività di formazione, ricerca e sperimentazioni nei campi di comune interesse. L’accordo è stato firmato, per l’Aeronautica Militare, dal Comandante delle Scuole dell’A.M. Generale di Squadra Aerea Silvano Frigerio, su delega del Capo di Stato Maggiore Aeronautica e, per la “Federico II”, dal Magnifico Rettore Professore Matteo Lorito. Le due Autorità, nel sottolineare l’importanza del rinnovo del consolidato rapporto di collaborazione esistente tra le due Istituzioni in un mondo sempre più orientato all’eccellenza, hanno enfatizzato l’opportunità di mettere a sistema le proprie conoscenze e competenze per affrontare congiuntamente le sfide emergenti nei settori di reciproco interesse. Nella stessa sede è stata siglata anche una Convenzione tra l’Accademia Aeronautica e l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, per la fornitura di un servizio di formazione universitaria per i frequentatori dei corsi regolari dell’Accademia. L’atto è stato firmato dal Comandante dell’Accademia Aeronautica Generale di Divisione Aerea Luigi Casali e dal Magnifico Rettore Professore Matteo Lorito. Con la firma di tali atti l’Aeronautica Militare e l’Università “Federico II” rinnovano la loro collaborazione istituzionale, a testimonianza della volontà condivisa di proseguire e rafforzare le sinergie nei settori di interesse comune (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ACCADEMIA AERONAUTICA: CONFERENZA SULLA LEADERSHIP DELL’AMMIRAGLIO STUART B. MUNSCH – Lo scorso 10 aprile 2025, L’Ammiraglio Stuart B. Munsch, Comandante dell’Allied Joint Force Command di Napoli (JFC Naples), Comandante delle U.S. Naval Forces Europe e Comandante delle U.S. Naval Forces Africa, ha tenuto presso il Circolo Ufficiali una “lecture” a tutti i frequentatori dell’Accademia dal titolo: “Leadership at your level”. La lecture è stata introdotta dal Comandante dell’Accademia Aeronautica, Generale di Divisione Aerea Luigi Casali, che nel presentare l’illustre ospite, ne ha evidenziato l’altissimo profilo militare e la sua duplice veste di Comandante della US Navy e NATO. L’Ammiraglio Munsch ha iniziato il suo intervento con una breve panoramica sul ruolo e sull’importanza della leadership nell’azione di comando ad ogni livello. Attraverso la sua personale esperienza di Ufficiale della Marina degli Stati Uniti e Comandante NATO, ha declinato la leadership attraverso alcuni fondamentali quali, la fiducia (trust) le competenze (competence) e il successo (success) e sottolineato come la leadership non sia solo una questione di autorità o di rango, ma è soprattutto responsabilità, visione e servizio. Al termine dell’intervento è stato riservato un periodo di question time, nel quale i frequentatori dell’Accademia hanno avuto la possibilità di porre all’Ammiraglio Munsch domande su vari temi. La visita del Comandante del JFC Naples ha rappresentato un’importante occasione di crescita professionale per gli allievi dell’Accademia Aeronautica, offrendo loro una prospettiva della leadership fondata sulle reali esperienze di un Ufficiale di lungo corso. Prima di lasciare l’Accademia Aeronautica, l’Ammiraglio Munsch ha firmato l’albo d’onore, ha ricevuto in dono il pinguino del 1° Corso e si è sottoposto al tradizionale taglio della cravatta a cura della “Nobile Calotta”. Particolarmente apprezzato il motto che l’Ammiraglio aveva fatto ricamare sulla propria cravatta: “PENGUINS are our FUTURE”, a testimonianza dell’importanza dell’Istituto nella formazione dei Comandanti del futuro (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

EUROFIGHTER TYPHOON: L’INTEROPERABILITA’ E’ FONDAMENTALE PER LA MODERNA DIFESA – Jen Richley, Operational Factors Manager in Front-End Development at Eurofighter, esplora le capacità all’avanguardia del Typhoon. “Interoperabilità significa garantire che tutti i sistemi, i velivoli e gli operatori di una coalizione possano comunicare, condividere dati e coordinarsi senza problemi. È come avere un linguaggio universale per la tecnologia e le tattiche, che consente a nazioni e forze armate diverse di lavorare insieme senza incomprensioni o ritardi. Avendo gli stessi dati, si possono prendere decisioni migliori. Senza interoperabilità, le opzioni sono limitate. L’intera missione rischia di essere compromessa da comunicazioni non crittografate o inaffidabili, oppure il velivolo in questione viene escluso dall’operazione. Ciò indebolisce l’efficacia complessiva e potrebbe lasciare lacune nelle missioni critiche. Se si è a bordo di un aereo non interoperabile, si corre il rischio di non poter contribuire realmente alla missione principale”, afferma Jen Richley. “Il trasferimento dati è fondamentale. L’interoperabilità spesso implica il trasferimento di dati, che nel contesto degli aerei avviene utilizzando onde radio nello spettro elettromagnetico. Chiaramente, questi sistemi devono funzionare in modo sicuro e affidabile senza essere interrotti, anche in ambienti contesi. Se le persone operano con standard diversi, c’è il rischio che si creino punti deboli nel sistema. Questi potrebbero essere sfruttati dagli avversari o portare a interruzioni nelle comunicazioni, compromettendo la missione. Garantire un trasferimento dati sicuro e ininterrotto tra tutti i partecipanti è fondamentale per mantenere l’efficacia operativa in ambienti contesi. Il Typhoon è stato progettato come un progetto collaborativo tra quattro nazioni: Germania, Spagna, Italia e Regno Unito. Questa collaborazione ha insito l’interoperabilità nel suo DNA, consentendogli di integrarsi perfettamente con le altre forze della coalizione. I suoi sensori avanzati e le funzionalità di condivisione sicura dei dati contribuiscono a creare un quadro aereo riconosciuto, garantendo che tutti i partner condividano informazioni accurate e in tempo reale per decisioni più rapide e coordinate. E, naturalmente, la capacità multiruolo del Typhoon (che gli consente di passare senza soluzione di continuità da air superiority, precision strikes and close air support all’interno della stessa missione) è favolosa. Ma per sfruttarla al meglio, è necessaria anche la capacità di collaborare con gli altri”, prosegue Jen Richley. “Dispiegamenti come il Baltic Air Policing della NATO dove, ad esempio, le forze aeree hanno lavorato fianco a fianco, ne dimostrano efficacemente le capacità. Fornire combat air power al giorno d’oggi non è qualcosa che si può fare da soli. Non bastano i propri sensori: servono i dati condivisi e il processo decisionale di tutti gli altri”, conclude Jen Richley, Operational Factors Manager in Front-End Development at Eurofighter.

QANTAS CELEBRA 90 ANNI DI VOLI INTERNAZIONALI – Qantas celebra oggi 90 anni di voli internazionali, nove decenni di collegamento tra l’Australia e il mondo. “Il 17 aprile 1935 Qantas operò il primo volo passeggeri internazionale australiano da Brisbane a Singapore, trasportando due passeggeri su un DH86. Il volo durò tre giorni e mezzo con 16 scali. Quasi un secolo dopo, oltre 273 milioni di passeggeri hanno volato attraverso il Qantas international network, che ora comprende 56 rotte verso 34 destinazioni in 25 paesi in tutto il mondo”, afferma Qantas. Cam Wallace, CEO di Qantas International, ha affermato: “Il nostro primo volo internazionale ha impiegato più di tre giorni per raggiungere Singapore da Brisbane, trasportando solo pochi passeggeri e effettuando più di 15 scali. Oggi trasportiamo migliaia di passeggeri al giorno su voli diretti tra l’Australia e Singapore e oltre 7,6 milioni di clienti hanno viaggiato nel nostro network internazionale più ampio nel 2024, a dimostrazione di quanto siano progrediti i viaggi internazionali. Siamo incredibilmente orgogliosi della nostra storia, ma altrettanto entusiasti di ciò che ci aspetta. Quest’anno assisteremo a una maggiore crescita del Qantas international network, con il lancio dei voli da Melbourne a Honolulu il mese prossimo e da Sydney a Sapporo più avanti nel corso dell’anno. Non vediamo l’ora dell’arrivo del nostro nuovo A350, che rimodellerà le possibilità dei viaggi a lunghissimo raggio con l’introduzione dei nostri Project Sunrise non-stop flights da Sydney a Londra e New York”. “Per celebrare l’occasione, Qantas offre agli australiani uno sguardo unico sulla propria storia, svelando una raccolta di contenuti storici tratti dai suoi archivi ufficiali, che offrono un’affascinante panoramica dell’industria aeronautica degli ultimi 90 anni. Qantas presenterà anche tre limited edition amenity kits for Business customers, con opere d’arte provenienti dagli archivi storici di Qantas. Gli amenity kits saranno disponibili su tutto il Qantas network nei prossimi mesi”, conclude Qantas.

ROLLS-ROYCE: INVESTIRE NELLA DIGITAL SERVICE CAPABILITY PER MIGLIORARE LE ON-WING ENGINE PERFORMANCE E LA RESILIENZA – Rolls-Royce informa: “Mentre continuiamo a investire nella nostra global Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) capability, stiamo ottimizzando i nostri servizi digitali collaborando con industry leading data providers, garantendo che la nostra digital services capability sia progettata per durare. La nostra ultima partnership rivoluziona la manutenzione dei motori, migliorando l’utilizzo delle risorse. La nostra digital capability è anche alla base dei nostri CareStore services, come TotalCare, offrendo la massima disponibilità e migliorando le opportunità di guadagno per i nostri clienti. Abbiamo recentemente annunciato il lancio di un’interfaccia digitale integrata tra Trax, leading global provider of paperless aviation maintenance and engineering software products, e la Rolls-Royce Blue Data Thread platform. Questo lancio segna un progresso significativo nell’integrazione delle MRO operations con l’analisi dei dati in tempo reale, migliorando l’efficienza e l’affidabilità per le compagnie aeree di tutto il mondo. La nuova interfaccia digitale collega l’eMRO di Trax, una completa device-agnostic application progettata per gestire ogni aspetto di aircraft maintenance and fleet management, con il Blue Data Thread di Rolls-Royce, una open industry solution che abilita un truly connected ecosystem per compagnie aeree, MRO e OEM. Questa integrazione consente lo scambio in tempo reale di dati critici, ottimizzando i programmi di manutenzione, migliorando l’utilizzo delle risorse e riducendo le interruzioni operative”. Richard Swallow, Head of Data Services, Civil Aerospace, ha dichiarato: “Questa collaborazione con Trax esemplifica il nostro impegno a sfruttare la tecnologia digitale per migliorare i risultati aziendali dei nostri clienti. Il Blue Data Thread è un componente chiave della nostra visione per digitally enabled services e la nostra nuova interfaccia con Trax aiuterà le compagnie aeree a massimizzare la loro efficienza operativa”. Miguel Sosa, Vice President of Product Innovation and Head of Innovation Hub,Trax, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di collaborare con Rolls-Royce per portare questa soluzione innovativa al settore aeronautico. L’integrazione di eMRO con il Blue Data Thread rappresenta un significativo passo avanti nella nostra missione: fornire tecnologie all’avanguardia che migliorino l’efficienza e l’affidabilità delle operazioni di manutenzione degli aeromobili”. “Questa integrazione sarà disponibile per tutti gli operatori delle famiglie di motori Trent 1000, Trent 7000 e Trent XWB come ‘out of the box’ solution nel 2025. Sfruttando il Blue Data Thread, l’interfaccia digitale fornisce un flusso continuo di engine focused data tra i maintenance systems. Questa connettività garantisce ai team di manutenzione l’accesso a informazioni aggiornate sulla configurazione del motore e sulle esigenze di manutenzione, consentendo una manutenzione predittiva e riducendo al minimo i tempi di fermo. L’integrazione supporta anche le nostre digital twin capabilities, consentendo simulazioni e previsioni di manutenzione più accurate, per sostenere più a lungo le engine on-wing performance e ridurre le shop visit frequencies, garantendo che i motori Rolls-Royce siano progettati per durare a lungo”, conclude Rolls-Royce.

LOCKHEED MARTIN ANNUNCIA IL NUOVO CHIEF FINANCIAL OFFICER – Lockheed Martin ha nominato Evan Scott chief financial officer (CFO) dell’azienda, in sostituzione di Jesus “Jay” Malave, che aveva comunicato all’azienda di voler perseguire altre opportunità. Scott, dirigente finanziario di Lockheed Martin con 26 anni di esperienza, ha ricoperto il ruolo di treasurer and CFO di due business areas. La nomina ha effetto immediato. “Nei suoi 26 anni in Lockheed Martin, Evan si è guadagnato il massimo rispetto come esperto leader finanziario e operativo, con una profonda comprensione del nostro business e della nostra missione. Sono certo che sia la scelta giusta per guidare la nostra continua crescita e la nostra organizzazione finanziaria con eccellenza”, ha dichiarato James Taiclet, Presidente e CEO di Lockheed Martin. L’azienda trasmetterà i risultati finanziari del primo trimestre 2025 martedì 22 aprile 2025.

JETBLUE ANNUNCIA DUE NUOVE NOMINE – JetBlue ha annunciato oggi alcuni leadership appointments. Daniel Blake è stato nominato Vice President Airports Experience. Si occuperà della supervisione quotidiana delle operazioni aeroportuali nelle oltre 100 destinazioni di JetBlue tra Stati Uniti, Canada, America Latina, Caraibi ed Europa. Blake riporterà a Steve Olson, Senior Vice President System Operations and Airports di JetBlue. “Dan vanta una profonda esperienza operativa, un forte legame con la nostra cultura e una costante attenzione sia ai membri dell’equipaggio che ai clienti”, ha dichiarato Olson. “Negli ultimi 18 anni, ha svolto un ruolo chiave nel far crescere la nostra attività a Boston fino al successo che è oggi, apportando al contempo miglioramenti significativi in termini di affidabilità. Sono entusiasta di vederlo portare la stessa energia e la stessa leadership in tutta la nostra rete più ampia”. “Sono incredibilmente onorato di assumere questo nuovo ruolo e di continuare a consolidare le solide basi che i nostri team hanno gettato in JetBlue”, ha dichiarato Blake. Più recentemente, Blake ha ricoperto il ruolo di Director Airport Operations di JetBlue a Boston. Edward Pouthier è stato nominato Vice President Loyalty & Personalization. Riportando al presidente della compagnia, Marty St. George, sarà responsabile di aumentare il coinvolgimento dei clienti più fedeli di JetBlue attraverso TrueBlue, il pluripremiato programma fedeltà di JetBlue, e il suo portafoglio di carte di credito co-branded. “La fidelizzazione gioca un ruolo fondamentale nel modo in cui diamo vita a JetForward”, ha affermato St. George. “Mentre ci concentriamo sull’offerta di prodotti e vantaggi che i nostri clienti apprezzano davvero, dobbiamo anche rendere facile e gratificante per loro continuare a scegliere JetBlue”. “Sono entusiasta di assumere questo ruolo e continuare a sviluppare un programma fedeltà che metta i nostri clienti al primo posto”, ha affermato Pouthier.