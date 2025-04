IATA CEIV celebra 10 anni di miglioramento delle Air Cargo supply chain performance

IATA celebra i 10 anni del suo Center of Excellence for Independent Validators (CEIV) program, che continua a migliorare le air cargo supply chain performance in termini di qualità, sicurezza e conformità.

“Lanciato nel 2014 con CEIV Pharma per supportare la gestione di merci specializzate, CEIV offre programmi di certificazione a livello di settore che coprono prodotti farmaceutici (CEIV Pharma), animali vivi (CEIV Live Animals), prodotti deperibili (CEIV Fresh) e dangerous goods (CEIV Lithium Batteries). Questi programmi si basano su standard globali e validazioni indipendenti, consentendo una maggiore trasparenza e coerenza operativa.

Nel corso del decennio, CEIV ha:

– Rappresentato 699 aziende a livello globale, tra cui 85 compagnie aeree, coprendo 250.000 rotte commerciali.

– Ha creato 25 airport communities di airlines, ground handlers, freight forwarders and regulators, impegnate a rispettare le migliori pratiche globali.

– Ha formato 10.000 professionisti e li supporta con oltre 100.000 IATA manuals per garantire eccellenza operativa e conformità.

– Ha dimostrato il suo valore con un tasso di rinnovo del 99%”, afferma IATA.

“CEIV ha ridefinito l’handling degli special cargo shipments. Nell’ultimo decennio, ha gettato le basi per fiducia, trasparenza ed eccellenza tecnica lungo tutta la supply chain, offrendo vantaggi tangibili per il settore, tra cui una maggiore conformità, una più solida cultura della qualità, una migliore collaborazione intersettoriale e una maggiore fiducia dei clienti. Con la sua continua crescita, il programma rimarrà uno strumento fondamentale per aiutare il settore ad affrontare sfide e aspettative in continua evoluzione”, ha affermato Brendan Sullivan, Global IATA Global Head of Cargo.

“CEIV continua a evolversi in linea con le esigenze del settore. Le nuove tecnologie consentono ora remote training and virtual assessments, migliorando l’accessibilità senza compromettere la qualità.

IATA sta collaborando a stretto contatto con le autorità di regolamentazione per aumentare il riconoscimento delle CEIV certifications ed estendere la portata del programma ad altri cargo segments”, prosegue IATA.

“Con la crescente complessità delle global supply chains, la necessità di standard coerenti e affidabili è più forte che mai. CEIV continuerà a sostenere l’innovazione, rafforzare la conformità e migliorare la sicurezza nell’ecosistema dell’air cargo ecosystem”, ha proseguito Sullivan.

“Le CEIV-certified companies sono reperibili tramite la IATA ONE Source platform, il punto di riferimento del settore per validated suppliers”, conclude IATA.

Il Brasile adotta l’Electronic Air Waybill

IATA ha accolto con favore l’adozione da parte del Brasile della electronic air waybill (eAWB) come una pietra miliare nella modernizzazione del settore cargo, favorendo una maggiore efficienza operativa e una riduzione dei costi. Il Brasile è il primo Paese delle Americhe a rinunciare all’obbligo di physical air waybill, dando un notevole impulso agli sforzi di digitalizzazione.

“L’eAWB è un fattore chiave per la tanto necessaria modernizzazione dei processi dell’air cargo. Come primo Paese ad adottare l’eAWB nelle Americhe, il Brasile sta rafforzando la propria competitività come importante air cargo player. Il successo della nostra collaborazione con le compagnie aeree e le autorità brasiliane è un esempio da seguire per gli altri Paesi della regione e del mondo”, ha dichiarato Brendan Sullivan, IATA Global Head of Cargo.

“La decisione del Brasile di adottare completamente la digital air cargo documentation rappresenta una svolta per il settore. Eliminando la documentazione non necessaria, stiamo consentendo una maggiore efficienza, riducendo i costi e garantendo un futuro più sostenibile per le air cargo operations”, afferma Sérgio Garcia da Silva Alencar, Tax Auditor and Head of Customs Operational Coordination at the Brazilian Federal Revenue Service.

“IATA, Avianca Cargo, LATAM Cargo, le autorità brasiliane e altre parti interessate hanno collaborato a un programma sperimentale tra dicembre 2024 e gennaio 2025, che ha visto 126 spedizioni utilizzare una eAWB in otto aeroporti brasiliani. Nessuna spedizione ha richiesto un documento fisico, a dimostrazione della fattibilità di una fully digitized logistics supply chain.

La transizione alla eAWB offre vantaggi quali: elaborazione delle merci più rapida con tempi di sdoganamento ridotti; riduzione dei costi amministrativi; meno errori manuali e maggiore affidabilità dei processi; maggiore tracciabilità e trasparenza”, afferma IATA.

“Un air cargo sector più competitivo porterà benefici economici e sociali al Brasile. Secondo l’ultimo IATA Value of Aviation Report, gli aeroporti brasiliani hanno gestito oltre 1,4 milioni di tonnellate di merci nel 2023, rendendo il Paese il 17° mercato per l’air cargo market nel mondo. Con questi progressi nell’ambito dell’eAWB, il Brasile riafferma il suo impegno per un futuro più efficiente, sicuro e sostenibile per il cargo. L’aviazione, comprese le operazioni passeggeri, contribuisce al 2,1% del PIL brasiliano e crea 1,9 milioni di posti di lavoro”, conclude IATA.

(Ufficio Stampa IATA)