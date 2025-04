Etihad espande la sua presenza in Africa con il raddoppio dei voli per Nairobi

Etihad Airways sta espandendo significativamente la sua rete africana con nuove destinazioni e un aumento delle frequenze, rafforzando il suo impegno per rispondere alla crescente domanda di connettività aerea del continente.

Arik De, Chief Revenue and Commercial Officer, Etihad, ha commentato: “In Etihad abbiamo da tempo riconosciuto la necessità di rafforzare la nostra presenza in Africa. Nell’ultimo anno, ci siamo concentrati su un approccio olistico che rafforza la nostra presenza espandendo la flotta, aumentando le frequenze e stringendo partnership chiave. Siamo incoraggiati dai primi risultati positivi e siamo lieti di annunciare l’espansione del nostro servizio per Nairobi a 14 voli settimanali, nonché l’aumento del nostro servizio per le Seychelles a sei voli settimanali in partnership con Air Seychelles. Stiamo inoltre introducendo voli giornalieri con il 787 per Casablanca e Johannesburg. Insieme ad Air Seychelles e al nostro innovativo rapporto con Ethiopian Airlines, queste partnership strategiche costituiscono una base fondamentale per l’aggiunta di quattro nuove rotte dirette per l’Africa da Abu Dhabi quest’anno, a dimostrazione del nostro crescente impegno nel servire questo dinamico continente”.

“Etihad annuncia che raddoppierà i suoi voli per Nairobi, Kenya, portandoli a 14 voli settimanali a partire dal 15 dicembre 2025. L’annuncio arriva a meno di un anno dalla ripresa dei voli per la capitale keniota, a sottolineare l’importanza della rotta.

Nairobi, importante polo commerciale dell’Africa orientale, coniuga perfettamente la potenza commerciale con la bellezza naturale. turalistiche del Kenya di fama mondiale.

Questa espansione segue la recente aggiunta di Addis Abeba, a seguito della firma di uno storico accordo di joint venture con Ethiopian Airlines, destinato a trasformare la connettività tra Africa, Medio Oriente e Asia. La partnership strategica include anche un accordo di codesharing, a ulteriore supporto sia per i viaggi passeggeri che per i servizi cargo”, afferma Etihad Airways.

“Inoltre, Etihad e Air Seychelles collaboreranno sui sei voli settimanali tra Abu Dhabi e Mahé a partire da maggio 2025. I clienti Etihad avranno inoltre accesso a destinazioni esotiche come Praslin e Mauritius tramite il servizio diretto di Air Seychelles oltre Mahé. Grazie all’accordo di codesharing, i viaggiatori potranno godere di un’esperienza di volo eccellente con la stessa franchigia bagaglio e una scelta di cibo e bevande gratuiti, oltre all’intrattenimento in volo, con i membri Etihad Guest che accumulano miglia su ogni volo.

Queste partnership strategiche rafforzano l’impegno di Etihad in Africa e sono destinate a fornire nuovi livelli di connettività nei principali mercati africani.

Entro dicembre 2025, Etihad amplierà notevolmente la sua presenza in Africa con voli aggiuntivi tra Abu Dhabi e il continente rispetto a dicembre 2024.

Con questi sviluppi, Etihad continua a creare opportunità in tutta l’Africa, consentendo collegamenti più fluidi tra il continente e il mondo attraverso Abu Dhabi“, conclude Etihad Airways.

(Ufficio Stampa Etihad Airways)