Wizz Air lancia la campagna “Medical Awareness”

Wizz Air informa: “Con le vacanze di Pasqua ormai alle porte, Wizz Air invita i viaggiatori a dare priorità alla propria salute e al benessere prima di mettersi in volo.

Con quasi 4.000 voli previsti durante il weekend di Pasqua, Wizz Air lancia la nuova campagna “Medical Awareness” per aiutare i passeggeri a volare in salute e vivere un viaggio tranquillo.

Negli ultimi anni, le emergenze mediche a bordo sono diventate una questione sempre più rilevante per l’intero settore dell’aviazione. L’iniziativa mette in evidenza consigli e promemoria utili per i viaggiatori prima e durante il volo – in particolare per coloro con problematiche di salute preesistenti, donne in gravidanza e passeggeri in fase di recupero post-operatorio”.

“Come annunciato di recente all’interno del nostro programma Customer First Compass, il nostro impegno resta quello di garantire che tutti i passeggeri raggiungano la loro destinazione in modo sicuro e confortevole. Sensibilizzando ora, prima del picco di voli che ci saranno a Pasqua, possiamo contribuire a prevenire problemi evitabili durante il volo e assicurarci che tutti siano pronti a godersi la vacanza con i propri cari”, ha dichiarato Alessia Clementi, new entry italiana nella squadra dei Wizz Air Ambassador.

“Verificare se è necessario un certificato medico per volare: se si ha recentemente subito un intervento chirurgico o se si è in gravidanza oltre la 28ª settimana, potrebbe essere necessario un certificato medico – meglio controllare prima di partire.

Preparare il bagaglio in modo intelligente: tenere a portata di mano farmaci essenziali e documenti di viaggio, riponendoli nel bagaglio a mano da cabina.

Vestirsi comodi: indossare abiti larghi e traspiranti e valutare l’uso di calze a compressione per ridurre il rischio di problemi circolatori, specialmente nei voli lunghi.

Rimanere idratati e muoversi: bere acqua regolarmente e camminare nella cabina quando possibile per aiutare a prevenire un’eventuale trombosi venosa profonda (TVP).

Seguire regolarmente la propria terapia: usare promemoria o sveglie sul telefono per non saltare le dosi, soprattutto se i voli prevedono cambio di fuso orario tra partenza e arrivo.

Indossare una mascherina se non ci si sente bene: se si ha il raffreddore o si starnutisce, rispettare gli altri passeggeri indossando una mascherina.

Riposare bene durante il volo: portare con sé una mascherina per gli occhi, un cuscino per il collo o cuffie con cancellazione del rumore per rilassarsi e recuperare le energie a bordo.

Ai passeggeri viene inoltre ricordato che il personale di cabina di Wizz Air è formato per gestire emergenze mediche durante il volo. Tuttavia, i viaggiatori sono responsabili dell’assistenza successiva e dei trasporti nel caso in cui il volo debba essere deviato per motivi sanitari – ragione per cui è fondamentale avere un’assicurazione di viaggio.

Ulteriori consigli e la guida completa sono disponibili su http://wizzair.com/en-gb/information-and-services/about-us/medical-awareness“, conclude Wizz Air.

