Qatar Airways presenta “Qsuite Next Gen” all’ATM Dubai 2025

Qatar Airways porta le sue ultime novità all’Arabian Travel Market (ATM) Dubai di quest’anno con la sua “Qsuite Next Gen”, l’ultima versione della sua pluripremiata e brevettata Qsuite Business Class.

“Visitatori ed espositori avranno l’opportunità di sperimentare le ultime novità e il meglio del prodotto leader del settore di Qatar Airways dal 28 aprile al 1° maggio 2025.

La compagnia aerea si conferma ancora una volta un punto di riferimento nel settore per l’innovazione dei viaggi e le esperienze in Business Class grazie al design di Qsuite Next Gen, che offre fully customisable Quad Suites, creando il più ampio spazio sociale in volo per gruppi di quattro persone e window aisle Companion Suites. Tutte le suite sono dotate di schermi di intrattenimento in volo OLED 4K regolabili, che possono essere spostati per collegare le spaziose suite private”, afferma Qatar Airways.

“Dall’illuminazione ambientale ai controlli per la privacy, fino al ‘Make My Bed’ button per il 5-star Qatar Airways turn-down service, i visitatori di ATM sono invitati a interagire con la vasta gamma di opzioni di personalizzazione di Qsuite Next Gen, che creano un’esperienza senza pari. Sia le Quad Suite che le Companion Suite vantano inoltre un dining space più ampio e divisori per la privacy più alti e controllati digitalmente, a testimonianza dell’attenzione della compagnia aerea al comfort dei passeggeri a bordo.

Con l’ATM theme di quest’anno, “Global Travel: Developing Tomorrow’s Tourism Through Enhanced Connectivity”, Qatar Airways metterà in risalto il suo continuo investimento in tecnologia ed esperienza del cliente, rafforzando la sua posizione di leader mondiale nel settore dell’aviazione”, continua Qatar Airways.

“Unisciti a Qatar Airways ad ATM Dubai 2025 e scopri la prossima evoluzione del settore dei viaggi presso il Dubai World Trade Centre, stand ME 1420 tra i padiglioni 3 e 4″, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Photo Credits: Qatar Airways)