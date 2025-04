Boeing venderà porzioni di Digital Aviation Solutions a Thoma Bravo per 10,55 miliardi di dollari

Boeing informa: “Boeing ha stipulato un accordo definitivo per la vendita di porzioni del suo Digital Aviation Solutions business, inclusi i suoi asset Jeppesen, ForeFlight, AerData e OzRunways, a Thoma Bravo, una società leader negli investimenti software. Questa all-cash transaction ha un valore di 10,55 miliardi di dollari.

Boeing manterrà le sue principali competenze digitali che sfruttano aircraft and fleet-specific data per fornire ai commercial and defense customers fleet maintenance, diagnostics and repair services. Questa competenza digitale continuerà a fornire predictive and prognostic maintenance insights”.

“Questa transazione è una componente importante della nostra strategia di focalizzazione sul core businesses, di integrazione del bilancio e di priorità a investment grade credit rating”, ha dichiarato Kelly Ortberg, Boeing president and chief executive officer.

“Questo consente a tutte le componenti del digital portfolio di concentrarsi sui propri punti di forza”, ha dichiarato Chris Raymond, president and chief executive officer of Boeing Global Services. “Il nostro impegno nel soddisfare le esigenze dei nostri clienti è costante, mentre continuiamo a sviluppare i nostri core products and services a supporto delle loro flotte”.

“Siamo orgogliosi di investire in una piattaforma tecnologica così importante nel più ampio settore aerospaziale e della difesa”, ha dichiarato Holden Spaht, Managing Partner di Thoma Bravo. “Con una tradizione che risale agli anni ’30, Jeppesen è all’avanguardia nell’innovazione tecnologica da quasi un secolo. Siamo entusiasti di consolidare questa esperienza e di alimentare la sua prossima fase di crescita”.

“Il business ha attraversato un’impressionante trasformazione di crescita negli ultimi anni e gode di un forte slancio”, ha dichiarato Scott Crabill, Managing Partner di Thoma Bravo. “Thoma Bravo vanta una lunga esperienza nel supportare aziende tecnologiche leader in partnership con il management attuale. Non vediamo l’ora di supportare gli obiettivi di crescita dell’azienda attraverso investimenti strategici, best practice operative e un impegno condiviso per l’innovazione e la creazione di valore a lungo termine”.

“Circa 3.900 dipendenti in tutto il mondo lavorano nella Digital Aviation Solutions organization di Boeing, che include parti del business che rimangono all’interno di Boeing e quelle incluse nella vendita. Boeing sta collaborando con Thoma Bravo per garantire una transizione il più fluida possibile per i dipendenti, continuando a soddisfare le esigenze dei clienti nel rispetto di tutti gli obblighi.

La transazione dovrebbe concludersi entro la fine del 2025 ed è soggetta all’approvazione delle autorità competenti e alle consuete condizioni di chiusura.

Citi agisce in qualità di consulente finanziario esclusivo di Boeing e Mayer Brown LLP agisce in qualità di consulente esterno. Kirkland & Ellis LLP agisce in qualità di consulente legale di Thoma Bravo“, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)