GE Aerospace annuncia i risultati del primo trimestre 2025

GE Aerospace ha annunciato oggi i risultati del primo trimestre conclusosi il 31 marzo 2025.

Il Presidente e CEO di GE Aerospace, H. Lawrence Culp, Jr., ha dichiarato: “GE Aerospace ha avuto un ottimo inizio di 2025, con ordini e ricavi in crescita a due cifre, trainati dai commercial services, e un adjusted EPS in crescita del 60%. Continuiamo a promuovere i miglioramenti attraverso FLIGHT DECK, affrontando direttamente i vincoli della supply chain per accelerare le consegne nel corso del 2025”.

Culp ha proseguito: “Le dinamiche macroeconomiche in cui operiamo oggi ci impongono di intraprendere una serie di azioni strategiche, come il controllo dei costi e l’utilizzo dei programmi commerciali disponibili. Sulla base di quanto sappiamo oggi, queste azioni, insieme al nostro solido first quarter and commercial services backlog di oltre 140 miliardi di dollari, ci consentono di mantenere la nostra full-year guidance”.

“Total orders pari a 12,3 miliardi di dollari, +12%. Total revenue (GAAP) pari a 9,9 miliardi di dollari, +11%; adjusted revenue pari a 9,0 miliardi di dollari, +11%.

Profit (GAAP) di 2,2 miliardi di dollari, +13%; operating profit di 2,1 miliardi di dollari, +38%.

Profit margin (GAAP) pari al 22,6%, +40 bps; operating profit margin pari al 23,8%, +460 bps.

Continuing EPS (GAAP) $1,83, +16%; adjusted EPS $1,49, +60%

Cash from Operating Activities (GAAP) pari a 1,5 miliardi di dollari, (5)%; free cash flow pari a 1,4 miliardi di dollari, (14)%”, afferma GE Aerospace.

“Le principali azioni e i punti salienti di GE Aerospace nel trimestre includono:

– Aumento sequenziale dell’8% dei material inputs da fornitori prioritari utilizzando FLIGHT DECK per affrontare i vincoli della supply chain. Ciò ha supportato una crescita dei services revenue del 17% nelle Commercial Engines & Services (CES) and Defense units, in crescita del 5% su base annua.

– Annuncio di piani di investimento di quasi 1 miliardo di dollari in produzione e tecnologia negli Stati Uniti per migliorare la produzione, migliorare le capacità, assumendo circa 5.000 lavoratori statunitensi.

– Acquisizione di contratti per la fornitura di motori con ANA Holdings per i motori LEAP e GEnx, Malaysia Aviation Group per i motori LEAP e Korean Air per i motori GEnx e GE9X, nonché un contratto con l‘U.S. Air Force del valore fino a 5 miliardi di dollari per i motori F110-GE-129.

– Importanti traguardi raggiunti nello sviluppo e nei test di due advanced engines: il T901 ha equipaggiato con successo un elicottero Black Hawk durante i ground runs ed è stata completata una Detailed Design Review dell’X102.

– Completata una seconda endurance test campaign sulle high-pressure turbine blades per il RISE development program, dimostrando una maggiore durata e una fuel efficiency migliorata, priorità chiave dei clienti.

– Compensazione dell’impatto tariffario ottimizzando le operazioni, sfruttando programmi e strategie esistenti, adottando misure per il controllo dei costi e implementando azioni di pricing”, prosegue GE Aerospace.

“Per il 2025, GE Aerospace mantiene le seguenti guidance:

Commercial Engines & Services (CES): si prevede una crescita del fatturato nella fascia medio-alta del 10%, trainata da una crescita dei servizi. Operating profit previsto tra 7,6 e 7,9 miliardi di dollari.

Defense & Propulsion Technologies (DPT): si prevede una crescita del fatturato nella fascia medio-alta e un operating profit tra 1,1 e 1,3 miliardi di dollari.

Corporate: si prevedono costi inferiori a 1 miliardo di dollari”, conclude GE Aerospace.

(Ufficio Stampa GE Aerospace)