Qatar Airways lancia i FIFA World Cup 2026™ Travel Packages

Qatar Airways Holidays, divisione leisure di Qatar Airways, lancerà pacchetti di viaggio per la FIFA World Cup 2026™ in Canada, Messico e Stati Uniti.

“L’atteso torneo vedrà 48 squadre sfidarsi, con oltre 104 partite programmate in tre paesi e 16 città ospitanti. I pacchetti di viaggio includeranno voli internazionali, voli domestici, trasferimenti verso diverse città, sistemazioni alberghiere in hotel a quattro e cinque stelle, trasferimenti da e per aeroporti e stadi e biglietti per le partite. I pacchetti rappresentano la prima opportunità per gli amanti del calcio e dello sport di tutto il mondo di assicurarsi un posto per la storica FIFA World Cup 2026™.

Qatar Airways è Official Global Airline Partner of FIFA, con una partnership pluriennale che si estenderà fino al 2030.

In qualità di Global Airline partner of the FIFA World Cup 2026™, dopo il successo della FIFA World Cup Qatar 2022™, Qatar Airways Holidays è il fornitore autorizzato di pacchetti di viaggio per la FIFA World Cup 2026™ e lancerà questi pacchetti in fasi successive in vista dell’inizio del torneo del prossimo anno”, afferma Qatar Airways.

Steven Reynolds, Qatar Airways Holidays and Discover Qatar Senior Vice President, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di essere authorised travel package provider of the FIFA World Cup 2026™ e ci impegniamo a offrire pacchetti eccezionali che consentiranno ai tifosi di tutto il mondo di raggiungere e vivere senza problemi questo attesissimo torneo e lo spettacolo calcistico più rinomato al mondo. I nostri pacchetti agevolano i tifosi in ogni momento, dal momento in cui lasciano casa fino all’arrivo alla partita. I soci del Qatar Airways Privilege Club possono inoltre accumulare Avios su questi pacchetti per i futuri piani di viaggio. Questo è un ottimo momento per segnalare il proprio interesse per i pacchetti, in modo che tifosi e appassionati di tutto il mondo possano essere avvisati quando saranno disponibili”.

“Offerti su first-come, first-served basis, questi pacchetti offrono praticità e accessibilità grazie all’intuitiva piattaforma di prenotazione di Qatar Airways Holidays.

Da maggio 2017 Qatar Airways è parte integrante delle iniziative globali della FIFA e continua a svolgere un ruolo fondamentale nello sviluppo del calcio a livello mondiale.

La partnership con la FIFA World Cup 2026™ fa parte del portfolio di partnership sportive globali di alto profilo di Qatar Airways, tra cui UEFA, AFC, Paris-Saint Germain (PSG), FC Internazionale Milano, Tennis Legend – Novak Djokovic, The Royal Challengers Bangalore (RCB), Formula 1®, MotoGP, the IRONMAN Triathlon Series, the United Rugby Championship (URC) and European Professional Club Rugby (EPCR), French Rugby Team – Section Paloise, The British and Irish Lions Tour of Australia 2025, The Brooklyn Nets NBA Team e numerose altre discipline, tra cui football australiano, equitazione, corse automobilistiche, padel, squash e tennis.

Per registrare l’interesse e ricevere notifiche sul lancio dei pacchetti, visitare: qatarairways.com/fifa26“, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)