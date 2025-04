News Brevi – 22.04.2025

IL CORDOGLIO DELL’ENAC PER LA SCOMPARSA DI PAPA FRANCESCO – L’Enac informa: “‘Il trasporto aereo, un ponte immateriale che unisce diverse culture, superando pregiudizi’. Questo il grande insegnamento che ci ha lasciato Papa Francesco, nell’incontro in Sala Nervi con la comunità nazionale e internazionale dell’aviazione civile nel maggio del 2022. A nome di tutto l’Ente, il Presidente Enac Pierluigi Di Palma si unisce ai sentimenti di profondo cordoglio per la scomparsa del Santo Padre, ricordando il suo importante messaggio sul ruolo fondamentale del trasporto aereo, quale strumento di amicizia e di incontro tra i popoli”.

AEROPORTI DI ROMA: CORDOGLIO PER LA SCOMPARSA DI PAPA FRANCESCO – Aeroporti di Roma informa: “Aeroporti di Roma esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa di Papa Francesco, Pontefice di immensa umanità, guida spirituale e instancabile costruttore di pace e dialogo tra i popoli. Con commozione, l’intera comunità aeroportuale, che ha avuto l’opportunità di accogliere Francesco durante i suoi numerosi viaggi apostolici in tutti i continenti, si unisce al dolore della Chiesa cattolica e della comunità internazionale per la perdita di un uomo che ha incarnato, in ogni gesto e parola, i valori più alti della fede, della solidarietà e della fratellanza”.

LOGISTICA, 3° STORMO: CONCLUSA L’ATTIVITA’ ESERCITATIVA DEI REPARTI GENIO A.M. – Venerdì 11 aprile, presso il 1° Reparto Genio A.M. di Villafranca di Verona, si è conclusa l’esercitazione congiunta che ha visto impiegati, per la prima volta nella base militare scaligera, i Reparti Genio A.M. di Villafranca, Ciampino e Bari Palese e delle relative componenti Gruppo Genio Campale. L’esercitazione, denominata “BEAVERS RACE” e della durata complessiva di due settimane, è stata finalizzata alla standardizzazione delle procedure di impiego di personale, mezzi, attrezzature e materiali, per attività speditive di riparazione di infrastrutture operative aeroportuali in contesti di proiezione logistica, quali il R.A.O.S. “Repair of Airfield Operating Surfaces” (Riparazione di Superfici Operative Aeroportuali), il R.E.S.F. “Restoration of Essential Services and Facilities” (Riqualificazione di Servizi ed Infrastrutture Essenziali) ed il dispiegamento di assetti di Deployble Airfield Lighting System (Aiuti Visivi Luminosi Campali). Tali capacità sono state espresse tramite simulazioni reali di riparazioni speditive di danni cinetici e non, impiegando in contemporanea più assetti in stretto coordinamento reciproco. L’attività addestrativa ha visto anche il rafforzamento delle capacità basiche di Individual Common Core Skills, quali attività reale di risoluzione di emergenze antincendio, procedure di identificazione di I.E.D. (Improvised explosive devices) e UXO (unexploded ordnance) e prove di evacuazione di emergenza, con il prezioso supporto e in proficua sinergia con il 3° Stormo, a testimonianza della consolidata ed efficace integrazione delle varie componenti del Comando Logistico. L’esercitazione ha consentito ai tre Reparti Genio A.M. di mettere a fattor comune le proprie esperienze lavorative per implementare e migliorare, in un clima di reciproca condivisione del personale, delle attrezzature e dei mezzi, le procedure operative di ripristino delle infrastrutture aeroportuali e dei relativi impianti tecnologici. Per l’occasione, il Servizio Infrastrutture del Comando Logistico ha assegnato le attività di progettazione, coordinamento e attuazione al 27° Gruppo Genio Campale, supervisionando e verificando in prima persona l’andamento dell’esercitazione e l’impiego di procedure poste in essere dai dipendenti Reparti Genio, anche nell’ottica di verifica e disponibilità degli assetti nell’alveo della Combat Service Support (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

SCUOLA MARESCIALLI: I LUDI 2025 VANNO AL 27° CORSO IZAR II – Dal 14 al 18 aprile le attività della Scuola Marescialli AM – Comando Aeroporto Viterbo sono state caratterizzate dai Ludi sportivi 2025 -12° Trofeo Giulia Incisa della Rocchetta, che hanno visto i due corsi in istruzione presso la Scuola, il 26° Gladius II e il 27° Izar II, fronteggiarsi in una settimana di appassionanti sfide sportive. La manifestazione rappresenta, fin dalla costituzione della Scuola Marescialli A.M., un importante momento formativo per gli allievi Marescialli impegnati e valutati ogni giorno in una moltitudine di attività. Tra queste, quelle sportive costituiscono uno degli elementi più caratterizzanti dell’attività istruttiva dell’Istituto, praticate dagli allievi sia come materia scolastica curriculare, sia come attività pomeridiana libera, ed è inserite nei progetti educativi volti a trasmettere i valori fondamentali della Scuola Marescialli dell’Aeronautica Militare. Al termine di cinque intense giornate di gare, contraddistinte da risultati sportivi di alto livello ma anche da tanto divertimento e fair play, la competizione è stata nettamente appannaggio della formazione del 27° Izar II, che ha dominato con 22 punti rispetto ai 9 degli avversari. In dettaglio il 27° Corso Izar II ha trionfato nella prova a squadra riepilogativa di prove ginniche individuali (2000 m., flessioni, addominali), nella staffetta 8 x 200 piani maschile, in entrambe le staffette di genere di nuoto 6 x 50 stile libero, nel volley maschile e nella corsa campestre, mentre il 26° Corso Gladius II si è aggiudicato la staffetta 8 x 200 piani femminile, la gara di volley femminile e la gara di basket. Alla cerimonia di chiusura, presieduta dal Comandante della Scuola Marescialli e dell’Aeroporto di Viterbo Colonnello Gianluca Spina, erano presenti, tra gli altri, il Comandante dei Corsi Col. Dario Ricci e il Sig. Tommaso Incisa della Rocchetta, fratello della compianta Giulia alla cui memoria i ludi sono intitolati (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

EMIRATES: SKYWARDS EVERYDAY SIGLA PARTNERSHIP CON EMCAN NEGLI UAE – Emirates informa: “Skywards Everyday, un’app che consente ai soci di accumulare Skywards Miles in diverse categorie, ha stretto una partnership con EmCan, il programma fedeltà di Emarat che premia i clienti con EmCoin per ogni acquisto di prodotti e servizi in tutte le Emarat stations, per implementare una conversione punti bidirezionale che consente ai soci di convertire le Skywards Miles in EmCoin e viceversa. Questa nuova offerta si inserisce nel contesto dell’espansione delle brand partnerships di Skywards, dell’esplorazione di nuove categorie e del miglioramento delle funzionalità dell’app per premiare più rapidamente i soci”. Il Dott. Nejib Ben Khedher, Divisional Senior Vice President Emirates Skywards, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare il nostro primo Skywards Everyday points conversion partner: EmCan by Emarat, un fornitore di energia pionieristico negli Emirati Arabi Uniti. I nostri soci possono ora convertire gli EmCoin guadagnati dagli acquisti effettuati presso le Emarat service stations in Skywards Miles e convertire le Skywards Miles in EmCoin per accedere a una nuova gamma di premi nei settori carburante, viaggi e lifestyle”. Ali Bin Zayed Al Falasi, Chief Retail Officer and Senior Vice President of Marketing at Emarat, ha dichiarato: “In Emarat ci impegniamo a migliorare l’esperienza dei nostri clienti offrendo maggiore valore e flessibilità. Siamo lieti di essere il primo Skywards Everyday points conversion partner, consentendo ai soci EmCan di convertire i propri EmCoin in Skywards Miles e di accedere a un mondo di premi per viaggi e lifestyle. Questa collaborazione riflette la nostra dedizione all’innovazione e alle soluzioni incentrate sul cliente, che rendono gli acquisti quotidiani più gratificanti”.

EMIRATES AIRLINE FOUNDATION RADDOPPIA GLI SFORSZI PER SOSTENERE I BAMBINI BISOGNOSI – Emirates informa: “Emirates sta raddoppiando gli sforzi per sostenere i bambini bisognosi, consolidando i risultati ottenuti negli ultimi due decenni per rafforzare il supporto a 13 organizzazioni comunitarie e ONG di base che tutelano la salute e il benessere dei bambini. Per ogni dollaro, dirham o qualsiasi altra valuta donato alla Emirates Airline Foundation, Emirates raddoppierà completamente ogni donazione effettuata fino a 10.000 dollari, contribuendo a raddoppiare l’impatto di ogni cliente, nell’ambito del suo impegno di lunga data per costruire un futuro migliore per i bambini più svantaggiati e vulnerabili sostenuti dalla Fondazione”. Sir Tim Clark, President Emirates Airline and Chairman of the Emirates Airline Foundation, ha dichiarato: “Mentre le sfide globali si intensificano per le persone più vulnerabili del mondo, tutelare i bisogni fondamentali dei bambini e il loro accesso a cibo, salute, alloggio e istruzione non è mai stato così vitale. Per questo motivo, stiamo intensificando il nostro supporto, raddoppiando ogni donazione effettuata alla Emirates Airline Foundation, nell’ambito del nostro impegno a dare priorità ai bisogni dei bambini e a contribuire a spezzare il ciclo della povertà. Ogni contributo fatto oggi è un trampolino di lancio verso un bambino pienamente nutrito, istruito e autonomo”. “L’ultima iniziativa filantropica della compagnia aerea per promuovere gli sforzi umanitari arriva mentre gli UAE celebrano lo Year of Community nel 2025, che mira ad avere un impatto duraturo sulle comunità, sostenere una cultura di responsabilità condivisa e liberare il potenziale per una crescita sostenibile. Si può donare attraverso le seguenti opportunità. Dona a bordo: ogni volo Emirates offre buste per le donazioni e i clienti possono versare l’importo desiderato in qualsiasi valuta, sigillarle e consegnarle a un membro dell’equipaggio di cabina. I clienti possono anche donare utilizzando la propria carta di credito o di debito. Dona online: chiunque può donare in qualsiasi momento tramite il portale di pagamento dedicato, sicuro e pratico dell’Emirates Airline Foundation. Le donazioni possono essere effettuate anche tramite bonifico bancario o assegno intestato a “Emirates Airline Foundation”. I dettagli sono disponibili sul sito web della Emirates Airline Foundation”, prosegue Emirates. “Da progetti che promuovono alloggi sicuri, nutrizione e assistenza sanitaria essenziali, opportunità educative sicure e sviluppo professionale a missioni mediche, ingegneristiche e educative in tutto il mondo, Emirates Airline Foundation ha trasformato la vita di migliaia di bambini negli ultimi due decenni. Oggi la Fondazione supporta 13 ONG in 9 paesi, tra cui India, Sri Lanka, Zimbabwe, South Africa, Kenya, Filippine, Brasile, UAE. Per maggiori informazioni: www.emiratesairlinefoundation.org“, conclude Emirates.

LA NUOVA APP MOBILE DI AMERICAN AIRLINES RENDE IL VIAGGIO PIU’ PIACEVOLE – I clienti che viaggiano con American Airlines inizieranno a usufruire dell’app mobile riprogettata della compagnia aerea, il cui lancio è previsto per la fine di maggio. La compagnia aerea sta rinnovando l’app per soddisfare le funzionalità più richieste dai clienti. Un aspetto riprogettato e una nuova piattaforma gettano le basi per futuri aggiornamenti dell’app e nuove funzionalità che miglioreranno ulteriormente l’esperienza del cliente. “Siamo concentrati sullo sviluppo di nuovi modi per rendere i viaggi dei nostri clienti il più semplici possibile, quindi migliorare il loro strumento più potente, l’app, è un obiettivo fondamentale per noi”, ha affermato Heather Garboden, Chief Customer Officer, American Airlines. “Nell’ultimo anno il nostro team ha raccolto il feedback dei clienti per comprenderne i punti deboli e le liste dei desideri, in modo da adattare la prossima evoluzione dell’app alle loro esigenze. Questa app, recentemente riprogettata, è il primo passo per fornirci una base che ci consentirà di continuare a sviluppare e rilasciare nuove funzionalità, in modo da poter sempre offrire ai clienti ciò che più apprezzano”. Il team di American Airlines ha coinvolto i clienti per garantire che questa versione riprogettata dell’app soddisfi alcune delle loro esigenze e preferenze di viaggio più importanti.

AMERICAN AIRLINES CELEBRA LA RINNOVATA PARTNERSHIP CON LA NATIONAL PARK FOUNDATION – American Airlines informa: “American Airlines rinnova la sua partnership con la National Park Foundation (NPF), rafforzando il suo impegno nella conservazione dei parchi nazionali americani e incoraggiando l’esplorazione delle meraviglie naturali, dei siti storici e dei tesori culturali del Paese. Come prima compagnia aerea partner ufficiale di NPF, American aiuta i viaggiatori a scoprire la bellezza e la storia dei parchi americani. Il Living Green Employee Business Resource Group (EBRG) di American, fondato nel 2012, è un altro elemento chiave degli sforzi di sostenibilità della compagnia aerea. Con quasi 1.900 membri del team distribuiti in 10 filiali globali, Living Green si concentra sulla riduzione dell’impatto ambientale e sul supporto alle iniziative di conservazione di American. In occasione dell’Earth Month, American Airlines invita i soci AAdvantage® a donare miglia a Miles for Our Planet; tutte le donazioni saranno devolute alla National Park Foundation per tutto il mese di aprile. Questa iniziativa sostiene la conservazione dei parchi nazionali e ispira le generazioni future a entrare in contatto con questi paesaggi iconici. American Airlines offre oltre 500 voli verso i parchi nazionali degli Stati Uniti, da Joshua Tree al Grand Canyon fino al Glacier National Park”.

I SOCI DELTA SKYMILES POSSONO ORA GUADAGNARE MIGLIA CON UBER E UBER EATS – Delta informa: “A partire da questa settimana, i soci SkyMiles e i clienti Uber negli Stati Uniti possono visitare delta.com/uber per collegare i propri account e iniziare a guadagnare miglia. In primo luogo, i soci SkyMiles che si sono iscritti alla lista d’attesa Uber hanno accesso anticipato esclusivo per iniziare a collegare i propri account a partire da oggi, 22 aprile. Tutti gli altri clienti possono collegare i propri account a partire dal 24 aprile. Annunciata per la prima volta al CES 2025 durante il discorso di apertura del CEO di Delta, Ed Bastian, sul futuro dei viaggi e della mobilità, la nuova partnership esclusiva di Delta con Uber per il ridesharing e le consegne a domicilio accresce il valore di SkyMiles”. “L’iscrizione a SkyMiles offre ai clienti fedeli di Delta più modi per accumulare ancora più miglia, volare con maggiore facilità e vivere appieno ciò che conta davvero per loro”, ha dichiarato Prashant Sharma, V.P. of Loyalty at Delta. “La nostra nuova partnership con Uber non solo amplia il valore della fedeltà e rende più facile che mai per i nostri soci ottenere premi, ma apre anche le porte a nuovi segmenti di pubblico che troveranno motivi per amare SkyMiles, indipendentemente dalla frequenza dei voli”. “Dato che il 15% di tutti i viaggi Uber inizia o termina in aeroporto, sappiamo che Uber è parte integrante dell’esperienza di viaggio di milioni di persone”, ha dichiarato Camiel Irving, VP of Operations and GM Mobility, US&C at Uber. “Collaborare con Delta offre un’esperienza ancora più connessa a questi viaggiatori, trasformando i loro momenti quotidiani in miglia che li porteranno ancora più lontano”.

LOCKHEED MARTIN: I RISULTATI DEL PRIMO TRIMESTRE 2025 – Lockheed Martin Corporation ha annunciato oggi un fatturato di 18 miliardi di dollari per il primo trimestre 2025, rispetto ai 17,2 miliardi di dollari del primo trimestre 2024. L’utile netto nel primo trimestre 2025 è stato di 1,7 miliardi di dollari, pari a 7,28 dollari per azione, rispetto a 1,5 miliardi di dollari, pari a 6,39 dollari per azione, del primo trimestre 2024. Cash from operations pari a 1,4 miliardi di dollari nel primo trimestre 2025, rispetto a 1,6 miliardi di dollari nel primo trimestre 2024. Il free cash flow è stato di 955 milioni di dollari nel primo trimestre 2025, rispetto a 1,3 miliardi di dollari nel primo trimestre 2024. “Lo slancio che abbiamo creato lo scorso anno è proseguito anche nel primo trimestre 2025, con una crescita del fatturato del 4% su base annua e una free cash flow generation di 955 milioni di dollari. Abbiamo continuato a investire nell’azienda con oltre 850 milioni di dollari in ricerca e sviluppo e spese in conto capitale nel trimestre, e abbiamo restituito 1,5 miliardi di dollari agli azionisti attraverso dividendi e riacquisti di azioni”, ha dichiarato Jim Taiclet, Presidente e CEO di Lockheed Martin. “Questi solidi risultati del primo trimestre rafforzano la fiducia nella nostra capacità di raggiungere gli obiettivi finanziari per l’intero anno 2025, presentati a gennaio, a dimostrazione della resilienza e dell’adattabilità delle attività di Lockheed Martin, in un contesto geopolitico e tecnico altamente dinamico”. “Ci concentriamo sull’eccellenza operativa per guidare l’esecuzione tempestiva ed efficiente del nostro portafoglio ordini di 173 miliardi di dollari, che rappresenta oltre due anni di vendite”, ha continuato Taiclet. “Rimaniamo impegnati a realizzare la nostra visione di digital and interoperable systems e stiamo allineando le nostre roadmap strategiche per supportare al meglio le esigenze di sicurezza in rapida evoluzione dei nostri clienti, sia a livello nazionale che globale. Questa attenzione, unita alla comprovata esperienza di Lockheed Martin in termini di innovazione e performance, continua a generare nuove assegnazioni, tra cui i recenti contratti per Precision Strike Missiles, THAAD and JASSM/LRASM, nonché la Trident II D5 Life Extension, che ammontano a un valore fino a 10 miliardi di dollari di lavori futuri” ha concluso Jim Taiclet, Presidente e CEO di Lockheed Martin.

RTX ANNUNCIA I RISULTATI DEL PRIMO TRIMESTRE 2025 – RTX ha annunciato i risultati del primo trimestre 2025. Fatturato pari a 20,3 miliardi di dollari, in aumento del 5% rispetto all’anno precedente e dell’8% organicamente escludendo le cessioni. GAAP EPS di 1,14 dollari, adjusted EPS di 1,47 dollari, in aumento del 10% rispetto all’anno precedente. Operating cash flow pari a 1,3 miliardi di dollari, free cash flow pari a 0,8 miliardi di dollari. Il company backlog si attesta a 217 miliardi di dollari, inclusi 125 miliardi in commercial e 92 miliardi in defense. Restituiti 0,9 miliardi di dollari di capitale agli azionisti. “Abbiamo iniziato il 2025 con un ottimo esito, con una crescita organica delle vendite dell’8% e una crescita dell’adjusted EPS del 10%, inclusi 120 punti base di segment margin expansion nel primo trimestre”, ha dichiarato Chris Calio, Presidente e CEO di RTX. “La crescita organica è stata ampia e trainata dalla forza del commercial aftermarket, in crescita del 21% su base annua, trainata dalla continua domanda dei nostri prodotti e soluzioni leader del settore. Il contesto attuale è chiaramente molto dinamico, ma la nostra azienda è ben posizionata per operare con successo e i nostri team rimangono concentrati sul rispetto dei nostri impegni e sulla realizzazione del nostro solido portafoglio ordini”. Il 2025 full year outlook prevde adjusted sales tra 83,0 e 84,0 miliardi di dollari, inclusa una crescita organica del 4-6%; adjusted EPS $6,00 – $6,15; free cash flow $7,0 – $7,5 miliardi. Le previsioni non includono l’impatto dei dazi incrementali statunitensi e non statunitensi recentemente emanati. Collins Aerospace ha registrato first quarter reported and adjusted sales di 7,217 miliardi di dollari, in crescita dell’8% rispetto all’anno precedente. Escludendo l’impatto delle cessioni, l’aumento delle vendite è stato trainato da un aumento del 13% in commercial aftermarket, del 10% in defense e del 2% in commercial OE. Collins Aerospace ha riportato un operating profit di 1,088 miliardi di dollari, in crescita del 28% rispetto allo scordo anno. Su adjusted basis, l’operating profit è pari a 1,227 miliardi dollari, in aumento del 17% rispetto all’anno precedente. Le Raytheon first quarter reported and adjusted sales, pari a 6,340 miliardi di dollari, sono diminuite del 5% rispetto all’anno precedente. Tale calo è stato determinato dall’impatto della cessione del business Cybersecurity, Intelligence and Services, completata alla fine del primo trimestre del 2024. Escludendo l’impatto della cessione, le vendite sono aumentate del 2% rispetto all’anno precedente. Raytheon ha registrato un operating profit di 678 milioni di dollari, in calo del 32% rispetto all’anno precedente. Su adjusted basis, l’operating profit di 678 milioni di dollari è aumentato dell’8% rispetto all’anno precedente.

PRATT & WHITNEY: I RISULTATI DEL PRIMO TRIMESTRE 2025 – Le Pratt & Whitney first quarter reported and adjusted sales per il primo trimestre, pari a 7,366 miliardi di dollari, sono aumentate del 14% rispetto all’anno precedente. L’aumento è stato trainato da un aumento del 28% in commercial aftermarket, da un aumento del 4% in military e da un aumento del 3% nel commercial OE. L’aumento nel commercial aftermarket è stato trainato da volumi più elevati e da un mix favorevole sia per Large Commercial Engines che per Pratt Canada, mentre la crescita nel commercial OE è stata trainata dall’aumento delle consegne. L’aumento nel settore militare è stato trainato dall’aumento delle consegne di motori per il Tanker program e da un aumento dei volumi per l’F135 Engine Core Upgrade program. Pratt & Whitney ha registrato un operating profit di 580 milioni di dollari, in aumento del 41% rispetto all’anno precedente. Le minori spese di ricerca e sviluppo hanno più che compensato le maggiori spese generali. Su adjusted basis, l’operating profit di 590 milioni di dollari è aumentato del 37% rispetto all’anno precedente.

RAYTHEON: IL RADAR LTAMDS E’ PRONTO PER LA PRODUZIONE – Raytheon informa: “Raytheon, una divisione di RTX, sta passando alla produzione del suo Lower Tier Air and Missile Defense Sensor, o LTAMDS, dopo aver completato il rigoroso flight test program dell’U.S Army e aver ottenuto la Department of Defense Major Capability Acquisition Milestone C designation. LTAMDS ha completato con successo otto test di complessità crescente per testare il radar e dimostrarne le capacità contro minacce reali. Ciò ha portato l’Esercito a convalidare il raggiungimento del Milestone C, dando inizio alla fase di produzione e dispiegamento del programma. LTAMDS è ora ufficialmente designato come programma di riferimento dall’U.S. Army”. “Si tratta di un risultato senza precedenti, con un programma di sviluppo di questa portata che passa dal prototipo alla produzione e al dispiegamento a un ritmo accelerato”, ha dichiarato Tom Laliberty, president of Land and Air Defense Systems at Raytheon. “La nostra partnership con l’U.S. Army e la nostra ampia base di partner industriali ha portato alla storica esecuzione del LTAMDS program in tempi record, offrendo una advanced 360-degree integrated air and missile defense capability”. “Raytheon ha recentemente consegnato i primi sei LTAMDS all’U.S. Army, finanziati da un contratto del 2019. L’azienda sta attualmente producendo otto LTAMDS radars aggiuntivi all’anno e sta aumentando la produzione annuale a 12 unità per soddisfare la domanda globale. Raytheon consegnerà il radar sette e otto entro la fine dell’anno e sta producendo radar per l’esercito statunitense e la Polonia, la cui fornitura è stata stipulata nell’agosto 2024. La Polonia è il primo cliente internazionale ad aggiungere LTAMDS alla propria architettura di difesa aerea e missilistica. Un’altra dozzina di paesi sta richiedendo informazioni su LTAMDS e ricevendo stime di prezzi e disponibilità”, conclude Raytheon.

COLLINS AEROSPACE POTENZIA IL PROCESSO DECISIONALE DELLE FORE ARMATE – Collins Aerospace informa: “Collins Aerospace, un’azienda RTX, ha dimostrato con successo una nuova tecnologia che aiuta le forze armate a raccogliere e utilizzare informazioni da una gamma più ampia di fonti durante il Project Convergence Capstone 5, un’esercitazione militare su larga scala. Integrando i dati provenienti da più fonti in un unico luogo, Collins ha fornito ai Marines una real-time situational awareness durante l’esercitazione. Collins ha collaborato con il Marine Corps Warfighting Lab (MCWL) a un piano pluriennale per sviluppare e testare queste capacità avanzate in esercitazioni con unità militari attive. Collins ha combinato dati provenienti da diverse fonti, inclusi sensori militari e commerciali, per offrire ai Marines una visione più chiara e completa. Queste informazioni sono state inviate al Landing Force Operations Center, un centro di comando utilizzato per coordinare gli sbarchi anfibi”. “Le operazioni possono essere estremamente dinamiche e richiedono un rapido adattamento e flessibilità”, ha affermato Elaine Bitonti, vice president and general manager for the Connected Battlespace & Emerging Capabilities at Collins Aerospace. “Al PCC5, Collins ha integrato piattaforme navali e aeree per fornire ai comandanti dati chiari e sicuri necessari per prendere decisioni rapidamente”.