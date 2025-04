McCauley Propeller ottiene la ANAC certification per la Beechcraft King Air B300 series high-performance propeller

McCauley Propeller Systems ha annunciato oggi che la sua nuova C780 propeller per la Beechcraft King Air B300 series, dotata di quattro pale in alluminio con un diametro di 264 cm (leggi anche qui), ha ottenuto con successo la certificazione dalla National Civil Aviation Agency of Brazil (ANAC).

Il Brasile è la seconda base installata al mondo per i Beechcraft King Air turboprops.

McCauley Propeller Systems è una divisione di Textron Aviation Inc., una società di Textron Inc.

“La high-performance McCauley C780 propeller, con il suo lightweight scimitar blade design, migliorerà l’esperienza di volo di oltre 700 King Air in Brasile”, ha affermato Jason Hull, vice president and general manager, McCauley Propeller Systems. “L’elica offre versatilità e performance migliorate, per fornire ai clienti della regione soluzioni intelligenti per le loro missioni e circostanze specifiche”.

“Con la nuova elica C780, i proprietari e gli operatori del King Air B300 possono beneficiare di:

– Risparmio di peso dell’elica di oltre 22,7 kg rispetto alle opzioni precedenti.

– Takeoff and climb performance incrementate.

– Riduzione del rumore in cabina e in cockpit.

– Extended Time Between Overhaul (TBO) di 5.000 ore o 72 mesi

– Textron Aviation 36-month limited propeller warranty di 5.000 ore o 36 mesi“, afferma Textron Aviation.

“I clienti del King Air B300 possono far installare l’elica sul proprio velivolo presso un Textron Aviation Service Center o una Authorized McCauley Service Facility senza dover apportare ulteriori modifiche”, conclude Textron Aviation.

(Ufficio Stampa Textron Aviation – Photo Credits: Business Wire – Textron Aviation)