ACJ seleziona Fokker Services Group per unirsi al suo network of approved outfitters

Airbus Corporate Jets (ACJ) sta ampliando il suo network di approved ACJ outfitters and completions con la recente scelta di Fokker Services Group (FSG). Dalla sua sede di Hoogerheide, Paesi Bassi, FSG fornirà agli ACJ customers un’ampia gamma di servizi di allestimento personalizzati per le famiglie Airbus ACJ320neo e ACJ330.

Roland van Dijk, co-CEO di Fokker Services Group, ha dichiarato: “Negli ultimi anni abbiamo avuto il privilegio di completare diversi velivoli ACJ, con risultati eccezionali, tra cui interni di cabina ultraleggeri ed eccezionalmente silenziosi, entrambi esempi di innovazione e precisione che definiscono il nostro lavoro. Questa esperienza ci ha portato a essere ufficialmente riconosciuti come ACJ Approved Completion Centre, un traguardo di cui siamo estremamente orgogliosi. Riflette l’eccezionale competenza e l’ampia gamma di competenze dei nostri team in Engineering, Project Management, Interior Shop and Aircraft Installation & Production. Siamo grati per questo riconoscimento e siamo entusiasti di ciò che ACJ ha in serbo per il futuro, soprattutto ora che siamo fully certified partner all’interno dell’Airbus ACJ network”.

In base all’accordo, Airbus fungerà da turnkey contracted provider per gli operatori di nuovi ‘green’ factory-produced ACJ aircraft, che saranno successivamente completati dall’Airbus-approved outfitter scelto dal cliente, tutti valutati come conformi agli standard di qualità Airbus. Le outfitting modifications all’aeromobile vengono eseguite in base al rispettivo supplemental type certificate (STC) dell’allestitore.

Chadi Saade, President of Airbus Corporate Jets, ha dichiarato: “Siamo lieti di dare il benvenuto a Fokker Services Group nel nostro network of approved outfitters. La loro comprovata competenza e il loro impegno per l’eccellenza si allineano perfettamente agli standard di ACJ. Questa partnership rafforza la nostra capacità di offrire ai clienti servizi di altissimo livello, garantendo che ogni aeromobile ACJ soddisfi le più elevate aspettative”.

Con questa ultima selezione di FSG, l’Airbus network of approved outfitters include ora cinque partner di fiducia: gli altri quattro sono: Comlux, Jet Aviation, AMAC Aerospace e Lufthansa Technik.

(Ufficio Stampa Airbus Corporate Jets – Photo Credits: Airbus Corporate Jets)