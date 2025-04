News Brevi – 23.04.2025

IL PRESIDENTE ENAC CONSEGNA GLI ENCOMI PER LA REALIZZAZIONE DELLA SAFETY BRIEFING CARD DEDICATA AI PASSEGGERI NON VEDENTI E IPOVEDENTI – Gerolamo Longo di Enac, Alessia D’Oppido di ITA Airways e Rodolfo Masto della Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi hanno ricevuto, questa mattina, dal Presidente Enac Pierluigi Di Palma un encomio personale per il contributo fornito nella realizzazione della Safety Briefing Card per passeggeri non vedenti e ipovedenti. La nuova versione della Safety Briefing Card in caratteri braille, ideata da Enac e ITA Airways, realizzata dalla Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi e disponibile sugli aeromobili della compagnia, è stata presentata lo scorso novembre durante un evento organizzato da Enac presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il patrocinio del Ministro per le Disabilità on.le Alessandra Locatelli. Il Presidente Pierluigi Di Palma: “Grazie all’impegno vostro e del team che ha lavorato con professionalità e dedizione a questo progetto, entro quest’anno la nuova Safety Briefing Card sarà resa disponibile su tutti gli aeromobili della flotta di ITA Airways. Enac compie un ulteriore significativo passo avanti verso l’inclusività e la tutela dei diritti di tutti i passeggeri, rafforzando il proprio ruolo di garante della sicurezza e dell’accessibilità nel settore dell’aviazione civile, senza che nessuno sia escluso”. Nel corso della cerimonia a cui hanno partecipato anche il Direttore Generale f.f. Fabio Nicolai e il Direttore Tutela dei Diritti del Passeggero Mark De Laurentiis, il Presidente Di Palma ha fatto, altresì, dono del libro fotografico realizzato in occasione dell’Udienza privata di Sua Santità Papa Francesco con tutta la comunità nazionale e internazionale dell’aviazione civile del maggio del 2022 e della medaglia commemorativa Enac.

AIR EUROPA LANCIA IN PRIMAVERA LE OFFERTE TIME TO FLY – Air Europa informa: “Anche se le vacanze di Pasqua sono terminate, Air Europa riaccende la voglia di viaggiare offrendo tariffe imperdibili per partire nei prossimi mesi. La compagnia lancia una nuova edizione della sua campagna Time to Fly, mettendo l’accento sulla varietà dell’offerta e sulla libertà di scelta dei passeggeri. In questa occasione, la promozione permette di volare con tariffe vantaggiose sui voli tra Madrid e le destinazioni della penisola spagnola e dei suoi arcipelaghi, fino a un ampio ventaglio di opzioni per i collegamenti con l’Europa e le mete più suggestive delle Americhe. La nuova offerta è valida per acquisti effettuati da lunedì 21 aprile fino al 4 maggio. Partendo dall’aeroporto di Madrid-Barajas, Time to Fly permette di volare verso altre destinazioni europee da 79€ andata e ritorno. Inoltre, è possibile volare verso gli Stati Uniti a partire da 419 €, e verso città dei Caraibi, dell’America Centrale e del Sud America da soli 529 €. Con lo slogan “Con Time to Fly, quante offerte troverai!”, questa promozione include le partenze fino al 30 novembre prossimo. I prezzi si intendono per voli di andata e ritorno e non includono il bagaglio da stiva. Tutte le rotte sono servite da due delle flotte più moderne ed efficienti del settore: i Boeing 787 Dreamliner e i Boeing 737. Per consultare l’intero regolamento della campagna, è possibile visitare il sito web della compagnia: https://www.aireuropa.com“.

LA FAA ACCELERA UN CRITICAL TECHNOLOGY UPDATE RIGUARDO IL NOTAM SERVICE – La FAA informa: “La Federal Aviation Administration (FAA) sta accelerando la modernizzazione di un critical safety system che avvisa pilots and flight planners riguardo gli airspace changes. La FAA implementerà un nuovo Notice to Airmen (NOTAM) service quest’anno, molto prima del previsto. La FAA ha utilizzato una vendor challenge innovativa per i fornitori, per ridurre la burocrazia e portare a termine questo lavoro fondamentale il più rapidamente possibile”. “Il Notice to Airmen system è profondamente obsoleto e mostra gravi falle”, ha dichiarato l’U.S. Transportation Secretary Sean P. Duffy. “Negli ultimi anni abbiamo assistito a molteplici interruzioni del sistema che hanno bloccato i voli regionali, creato ritardi significativi e rovinato l’esperienza di volo per il popolo americano. È ora che la nostra tecnologia entri nel XXI secolo. La modernizzazione del NOTAM è il primo passo per realizzare un all-new air traffic control system he renda i viaggi aerei più sicuri ed efficienti”. “I NOTAM comunicano a pilots and flight planners modifiche temporanee, come runway closures, airspace restrictions and obstructions. Ogni anno vengono emessi più di 4 milioni di NOTAM. La modernizzazione garantirà uno scambio di dati quasi in tempo reale, consentendo flussi di dati efficienti e una migliore collaborazione tra le parti interessate. Il sistema sarà ospitato in modo sicuro nel cloud e avrà un’architettura scalabile e resiliente. Un major NOTAM system outage nel gennaio 2023 ha evidenziato la fragilità del sistema e la necessità di accelerare la modernizzazione. La FAA ha selezionato CGI Federal, Inc., per lavorare alla modernizzazione del NOTAM system e all’implementazione del servizio. CGI sta attualmente accelerando i tempi per fornire il NOTAM Modernization Service entro luglio 2025 e la FAA punta all’implementazione dell’operational service entro settembre 2025”, prosegue la FAA. “Gli americani meritano il best aviation system in the world”, afferma l’Acting FAA Administrator Chris Rocheleau. “Abbiamo collaborato con i migliori e più brillanti e abbiamo elaborato un approccio accelerato per portare la nostra tecnologia nel 21° secolo”.

AMERICAN AIRLINES, ALASKA AIRLINES E HAWAIIAN AIRLINES INSIEME AL TERMINAL 8 DI NEW YORK JFK – American Airlines, Alaska Airlines e Hawaiian Airlines stanno semplificando il viaggio dei passeggeri in coincidenza al John F. Kennedy International Airport (JFK), con Alaska Airlines e Hawaiian che trasferiranno ufficialmente le loro operazioni al Terminal 8 nel 2025. “La mossa strategica inizia con l’avvio delle operazioni del volo giornaliero di Hawaiian da JFK a Honolulu (HNL) dal Terminal 8. Sia Alaska Airlines che Hawaiian prevedono di trasferire completamente le loro operazioni al Terminal 8 entro ottobre, compresi lo spostamento di gate, biglietterie e altri servizi per i passeggeri. Con l’aggiunta di Alaska Airlines, il Terminal 8 ospiterà 10 compagnie aeree oneworld®“, afferma american Airlines. “Siamo entusiasti di dare il benvenuto al nostro partner della West Coast International Alliance e oneworld®, Alaska Airlines, e ad Hawaiian Airlines al Terminal 8″, ha dichiarato Amanda Zhang, American’s Vice President of Corporate Real Estate. “Continuiamo a investire nel Terminal 8 per migliorare l’esperienza di viaggio dei nostri clienti e di quelli dei nostri partner come Alaska e Hawaiian, soprattutto mentre procediamo con la riprogettazione e l’espansione del T8 concessions program, offrendo nuovi negozi e ristoranti a disposizione dei clienti”. “I clienti si aspettano un’esperienza di viaggio migliorata con collegamenti fluidi, accesso a lounge di livello mondiale e potranno presto usufruire di oltre 60 nuove offerte di shopping e ristoranti in arrivo nel terminal, nell’ambito del programma di riqualificazione commerciale da 125 milioni di dollari in corso, guidato da American, Port Authority of New York and New Jersey, Unibail-Rodamco-Westfield (URW) Airports”, prosegue American Airlines. “Il nuovo contratto di locazione a lungo termine del Terminal 8 e il conseguente trasferimento rafforzano il nostro impegno nel migliorare l’esperienza degli ospiti, gli spazi per i dipendenti e il conseguimento di migliori risultati economici per le nostre attività al Terminal 8”, ha dichiarato Shane Jones, senior vice president of fleet, revenue products and real estate at Alaska Airlines. “Il Terminal 8 ospita American Airlines, il nostro partner oneworld® di lunga data, e questa iniziativa dimostra il nostro impegno comune nel fornire una connettività impeccabile ai nostri ospiti. Dopo due anni di attenta valutazione, siamo entusiasti di essere più vicini ad American e ad altri partner globali”. “Oltre a collegamenti più facili, i First Class customers di Alaska e Hawaiian in partenza da JFK su voli di durata superiore a 2.000 miglia potranno ora accedere alla American Airlines Admirals Club lounge. I clienti su voli di durata superiore a 2.000 miglia che viaggiano in una cabina premium con un lie-flat product avranno accesso alla Greenwich Lounge premium di American, che offre un servizio di ristorazione di alta qualità e un’atmosfera lussuosa”, conclude American Airlines.

AIR CANADA RIALLINEA LE RESPONSABILITA’ DI ALCUNI SENIOR EXECUTIVE – L’Air Canada President and Chief Executive Officer, Michael Rousseau, ha annunciato oggi il riallineamento di alcune senior executive management responsibilities della compagnia aerea. I cambiamenti sono progettati per capitalizzare le capacità interfunzionali all’interno del senior executive team e saranno effettivi dal 1° maggio 2025. “Air Canada è ormai a buon punto con la sua New Frontiers strategy e, a supporto del nostro programma di crescita, che accelererà con l’arrivo di nuovi aeromobili verso la fine del 2025, stiamo riallineando alcune senior executive functions. Questi cambiamenti rafforzeranno la nostra struttura manageriale promuovendo le competenze interfunzionali tra i nostri senior executives, rafforzando la resilienza del nostro leadership team, già molto solido”, ha dichiarato Rousseau. Craig Landry, in precedenza Executive Vice President and Chief Operations Officer, è stato nominato Chief Innovation Officer and President of Aeroplan. Nel suo nuovo ruolo, Landry supervisionerà le funzioni tecnologiche dell’azienda, guidando l’innovazione per migliorare l’esperienza del cliente, con responsabilità per digital, data, cyber security and artificial intelligence functions. In qualità di Presidente di Aeroplan, continuerà a guidare la visione di Aeroplan come programma fedeltà di viaggio leader in Canada. Mark Nasr, in precedenza Executive Vice President, Marketing & Digital and President, Aeroplan, è stato nominato Executive Vice President & Chief Operations Officer. Nel suo nuovo ruolo, Nasr si assumerà la responsabilità di ottimizzare tutti gli aspetti di un’operatività sicura, affidabile ed efficiente, migliorando al contempo l’esperienza del cliente in tutta la rete mondiale di Air Canada. Le sue responsabilità includono Flight Operations, Maintenance and Engineering, Airports, In-Flight Service, Contact Centres, International Operations, Regional Express Carriers, Onboard Cabins and Systems groups. Mark Galardo, in precedenza Executive Vice President, Revenue & Network Planning and President, Cargo, è stato nominato Executive Vice President & Chief Commercial Officer and President, Cargo. Oltre al suo ruolo attuale, Galardo sarà anche responsabile del Marketing, guidando la progettazione e lo sviluppo del brand Air Canada.

ANA DIVENTA LA PRIMA COMPAGNIA AEREA GIAPPONESE A OFFRIRE IL CARGO BOOKING TRAMITE CARGOWISE – All Nippon Airways (ANA) ha iniziato a offrire la prenotazione di spazi cargo tramite la CargoWise platform di WiseTech Global, a partire dall’11 aprile 2025. Questa integrazione segna la prima volta che una compagnia aerea giapponese abilita le prenotazioni tramite CargoWise, espandendo la portata globale delle vendite di ANA. Grazie a questa digital connection, I freight forwarders possono ora cercare, confrontare le tariffe, prenotare e confermare le prenotazioni per i voli ANA online 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Con la crescente domanda di soluzioni di prenotazione digitale, si prevede che questa iniziativa migliorerà significativamente sia la comodità per i clienti che l’efficienza operativa. Al momento del lancio, il servizio è disponibile per DHL Global Forwarding, con l’intenzione di estendere l’accesso ad altri forwarders in futuro. ANA continua a impegnarsi nel rafforzamento dei propri canali di vendita e nel progresso della digitalizzazione del suo cargo booking process. Kenichi Wakiya, Executive Vice President, Cargo Marketing & Services of ANA and President & CEO of ANA Cargo: “ANA serve rotte chiave in tutto il mondo e ci impegniamo a fornire un cargo system semplice ed efficiente che consenta ai forwarders di operare sulla nostra rete utilizzando i sistemi che già utilizzano. La nostra integrazione con CargoWise consente una trasmissione dati fluida, creando un’esperienza di prenotazione efficiente e semplificata per i nostri principali clienti”.

JETBLUE AGGIUNGE I REDEMPTION BENEFITS ALLA PARTNERSHIP CON JAPAN AIRLINES – JetBlue ha annunciato oggi l’ampliamento della sua partnership con Japan Airlines, includendo il riscatto dei TrueBlue point. I soci TrueBlue possono ora utilizzare i propri punti per prenotare voli qualificanti operati da Japan Airlines direttamente su jetblue.com. Questo traguardo segna la prima volta che i soci TrueBlue di JetBlue possono riscattare i punti per viaggiare con una compagnia aerea partner nell’Asia orientale. “Siamo entusiasti di ampliare l’esperienza TrueBlue ampliando la nostra rete di partner di fiducia, offrendo ai nostri soci ancora più modi per riscattare i punti”, ha dichiarato Edward Pouthier, vice president of loyalty and personalization, JetBlue. “Con le opzioni di riscatto di Japan Airlines, stiamo aprendo le porte a più destinazioni per consentire ai nostri clienti di viaggiare dove vogliono, come vogliono”. Questa nuova opportunità di riscatto rafforza l’impegno di JetBlue nell’offrire maggiore valore e flessibilità ai propri clienti. Grazie all’accesso al rinomato servizio e alle cabine premium di Japan Airlines, i soci TrueBlue possono ora esplorare una vasta gamma di destinazioni in Giappone e nell’Asia orientale, tra cui Tokyo, Osaka, Okinawa e Hokkaido, utilizzando i propri punti. “Siamo lieti di annunciare la nostra nuova partnership per l’accumulo di miglia con JetBlue, una compagnia aerea leader con sede a New York”, ha dichiarato Yasushi Omori, executive officer, senior vice president of mileage and lifestyle business, Japan Airlines. “Questa partnership consentirà a JAL di ampliare la propria rete oltre New York e Boston, dove sono disponibili voli diretti dal Giappone”. La partnership consentirà inoltre ai soci JAL Mileage Bank di riscattare le proprie miglia per voli selezionati sul network JetBlue, inclusi quelli verso l’America Latina, i Caraibi, il Canada e le città lungo la costa orientale degli Stati Uniti. Per maggiori informazioni su questa partnership visitare jetblue.com/airline-partners/japan-airlines.

EASYJET METTE IN VENDITA IL SUO PROGRAMMA PER LA PRIMAVERA 2026 DAL REGNO UNITO – easyJet informa: “easyJet ha messo in vendita oggi il suo programma per la primavera 2026, offrendo ai clienti ancora più scelta per prenotare una vacanza anticipata il prossimo anno. Sono ora disponibili migliaia di voli verso 160 destinazioni sull’intera rete easyJet, tra cui 107 destinazioni in Europa, Nord Africa e Medio Oriente dal Regno Unito. Milioni di posti su oltre 138.000 voli tra il 23 marzo e il 14 giugno 2026, comprese le vacanze di Pasqua del prossimo anno, sono ora prenotabili sull’intera rete easyJet. Di questi, oltre 75.000 voli da e per il Regno Unito sono ora in vendita e i clienti possono ottenere un’ottima offerta prenotando in anticipo su easyjet.com o tramite l’app mobile. Il tour operator easyJet holidays offre inoltre migliaia di pacchetti vacanza per la primavera 2026 verso oltre 100 destinazioni balneari e cittadine in Europa e Nord Africa”. Ali Gayward, Country Manager di easyJet per il Regno Unito, ha dichiarato: “Siamo molto lieti di mettere in vendita oggi il nostro programma per la primavera 2026, in modo che i clienti della regione possano prenotare in anticipo e usufruire di tariffe basse su migliaia di voli e di pacchetti vacanza di grande valore per una pausa primaverile o una fuga pasquale”.

LOCKHEED MARTIN ACQUISISCE IL RAPID SOLUTION BUSINESS DI AMENTUM – Lockheed Martin ha annunciato la firma di un accordo definitivo per l’acquisizione del Rapid Solutions business di Amentum, engineering and technology solutions company. Rapid Solutions vanta una comprovata esperienza come multi-domain provider di tecnologie chiave, tra cui airborne and space Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (ISR), advanced communications and tactical systems, per affrontare le sfide di sicurezza del Paese. “Questa acquisizione del Rapid Solutions business all’interno di Amentum, un’organizzazione rispettata sia per la sua tecnologia che per il suo talento, migliorerà il modo in cui forniamo capacità essenziali per le missioni critiche dei nostri clienti”, ha affermato Tahllee Baynard, vice president of Ignite at Lockheed Martin. “Insieme, l’Electronically Steered Array di Rapid Solutions e la comprovata capacità produttiva di Lockheed Martin come prime integrator forniranno al settore una solida proposta di costo e valore per promuovere la concorrenza e aiutarci a supportare le national security missions”. Con l’aggiunta del Rapid Solutions team di Amentum, Lockheed Martin rimane fedele al suo impegno di fornire ai clienti soluzioni integrate. Al momento della chiusura, il team entrerà a far parte della Space business area dell’azienda.

TEXTRON DICHIARA IL DIVIDENDO TRIMESTRALE – Textron informa: “Il Board of Directors of Textron Inc. ha dichiarato un dividendo trimestrale di 0,02 dollari per azione sulle azioni ordinarie della società. Tutti i dividendi saranno pagati il 1° luglio 2025 ai titolari registrati alla chiusura delle contrattazioni del 13 giugno 2025”.