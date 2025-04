Air France inaugura due nuovi simulatori di volo presso il suo pilot training centre a Paris-Charles de Gaulle airport

Il 14 aprile 2025 Air France ha inaugurato due nuovi Airbus A220 and A350 flight simulators presso il suo training centre a Paris-Charles de Gaulle airport.

“Più efficienti e a basso consumo energetico, questi equipaggiamenti di ultima generazione consentono ai piloti di esercitarsi in condizioni ultra-realistiche, riproducendo fedelmente l’esperienza di pilotaggio a terra e in volo. Questo investimento di diverse decine di milioni di euro consentirà ad Air France di potenziare le sue crew training facilities e rientra in una strategia di modernizzazione di training tools and infrastructure.

Con questi due nuovi Airbus A220 and A350 flight simulators, l’Air France pilot training centre, inaugurato nel 1972, continua a modernizzarsi e ad espandersi. Con l’installazione di questi nuovi equipaggiamenti, il numero totale di simulatori operativi sale a quattordici, coprendo l’intera flotta Air France (3 simulatori Airbus A220, 2 simulatori A320, 1 simulatore A330, 3 simulatori A350, 4 simulatori Boeing 777 e 1 simulatore Boeing 787)”, afferma Air France.

“Essenziali per l’addestramento dei piloti, i simulatori li accompagnano in ogni fase della loro carriera, fin dall’initial training. Montati su martinetti e utilizzando le più recenti tecnologie disponibili, ricreano i movimenti di un aereo in modo estremamente realistico e simulano situazioni complesse o di emergenza, sia a terra che in volo. Sono completati da 4 static simulators, o FTD (Flight Training Device).

Questi simulatori svolgono un ruolo essenziale nel mantenimento delle competenze e nella valutazione periodica dei piloti. Quattro volte all’anno, i piloti partecipano a sessioni di addestramento al simulatore sotto la supervisione di istruttori appositamente formati. Nel 2024 sono stati erogati oltre 500 qualifying training courses, per un totale di circa 70.000 ore di formazione.

Per ospitare questi nuovi simulatori, Air France ha ampliato l’edificio esistente, senza alcun impatto sul training programme. Nell’ambito dell’impegno della compagnia aerea per la sostenibilità, sono stati installati 140 pannelli solari sul tetto dell’edificio per produrre parte dell’elettricità necessaria ad alimentare i simulatori del centro”, prosegue Air France.

“Come gli aeromobili di ultima generazione che Air France sta attualmente aggiungendo alla sua flotta, questi nuovi simulatori sono più efficienti e consumano meno energia. Consumano fino a sei volte meno elettricità rispetto ai simulatori della generazione precedente”, conclude Air France.

(Ufficio Stampa Air France)