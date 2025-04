Boeing riporta i risultati del primo trimestre 2025

The Boeing Company ha registrato un fatturato di $19,5 miliardi nel primo trimestre 2025, una GAAP loss per share di (0,16 dollari) e una core loss per share (non-GAAP) di (0,49 dollari). L’azienda ha registrato un operating cash flow di ($1,69) miliardi e un free cash flow di ($2,3) miliardi (non-GAAP). I risultati riflettono principalmente il miglioramento delle performance operative e del volume delle consegne commerciali. I risultati riflettono solo i dazi in vigore al 31 marzo.

“La nostra azienda si sta muovendo nella giusta direzione, iniziando a vedere un miglioramento delle prestazioni operative in tutte le nostre attività grazie alla nostra costante attenzione alla sicurezza e alla qualità”, ha dichiarato Kelly Ortberg, Boeing president and chief executive officer. “Continuiamo a implementare il nostro piano, stiamo ottenendo i primi risultati positivi e restiamo impegnati ad apportare i cambiamenti fondamentali necessari per recuperare completamente le prestazioni dell’azienda, affrontando al contempo l’attuale contesto”.

L’operating cash flow è stato di ($1,6) miliardi nel trimestre, riflettendo l’aumento delle consegne commerciali e la tempistica del capitale circolante.

La liquidità e gli investimenti in titoli negoziabili ammontavano a $23,7 miliardi, rispetto ai $26,3 miliardi di inizio trimestre, principalmente grazie all’utilizzo del free cash flow nel trimestre. Il debito era di $53,6 miliardi, in calo rispetto ai $53,9 miliardi di inizio trimestre, a causa del rimborso del debito in scadenza. La società mantiene l’accesso a linee di credito per $10 miliardi, che rimangono inutilizzate.

Commercial Airplanes

I Commercial Airplanes first quarter revenue di $8,1 miliardi e il margine operativo del (6,6)% riflettono principalmente l’aumento delle consegne.

Il programma 737 ha gradualmente aumentato la produzione nel trimestre e mantiene i piani per raggiungere le 38 consegne al mese quest’anno. Il programma 787 ha continuato a stabilizzare la produzione a cinque al mese nel trimestre e prevede ancora di aumentare a sette al mese quest’anno. Il programma 777X ha iniziato gli expanded FAA certification flight testing nel trimestre e la società continua a prevedere ancora la prima consegna del 777-9 nel 2026.

Commercial Airplanes ha registrato 221 ordini netti nel trimestre, inclusi 20 777-9 e 20 787-10 per Korean Air e 50 737-8 per BOC Aviation. Commercial Airplanes ha consegnato 130 aerei durante il trimestre e il portafoglio ordini includeva oltre 5.600 aerei per un valore di $460 miliardi.

Defense, Space & Security

Il Defense, Space & Security first quarter revenue nel primo trimestre è stato di $6,3 miliardi. Il first quarter operating margin del 2,5% riflette la stabilizzazione delle performance operative.

Durante il trimestre, Defense, Space & Security è stata selezionata dall’U.S. Air Force per un contratto per la progettazione, la costruzione e la consegna dell’F-47, il suo next-generation fighter aircraft. Questo ordine non è incluso nel portafoglio ordini alla fine del trimestre, in attesa del completamento del processo di selezione e valutazione delle fonti. Il portafoglio ordini di Defense, Space & Security è stato di $62 miliardi, di cui il 29% rappresenta ordini da clienti al di fuori degli Stati Uniti.

Global Services

Il Global Services first quarter revenue è stato di $5,1 miliardi. Il margine operativo del primo trimestre del 18,6% riflette la performance e il mix favorevoli.

Nel trimestre, Global Services ha consegnato il 100° Boeing 767-300 Converted Freighter a SF Airlines e ha ricevuto un modification contract dalla U.S. Air Force per l’integrazione di electronic warfare systems per l’F-15 Eagle. Ad aprile, la società ha stipulato un accordo per la vendita di parti del suo Digital Aviation Solutions business (leggi anche qui). Si prevede che la transazione si concluda entro la fine del 2025, previa approvazione normativa e secondo le consuete condizioni di chiusura.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)