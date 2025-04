Embraer ha chiuso il primo trimestre 2025 con un backlog di 26,4 miliardi di dollari, superando il livello record del trimestre precedente

Embraer ha registrato un backlog di 26,4 miliardi di dollari nel primo trimestre 2025. Il risultato ha superato il massimo storico raggiunto nel trimestre precedente.

“Embraer ha consegnato 30 velivoli nel primo trimestre 2025. Il risultato è stato superiore del 20% rispetto al primo trimestre dell’anno scorso (primo trimestre 2024), quando erano stati consegnati 25 velivoli. Ancora più importante, le consegne del primo trimestre 2025 hanno rappresentato il 13% del midpoint (231 aeromobili) della full year guidance dell’azienda (tra 222 e 240 nel 2025) per le business unit Executive e Commercial Aviation combinate, rispetto a una media storica quinquennale dell’11% per lo stesso periodo.

In Commercial Aviation, il backlog ha raggiunto 10 miliardi di dollari nel primo trimestre 2025, in calo del 2% rispetto al trimestre precedente. ANA Holdings Inc. ha ordinato 15 aeromobili E190-E2 con opzioni per altri 5 jets. Questo ordine sarà probabilmente incluso nella seconda metà del 2025, quando verrà firmato il contratto definitivo.

Nel primo trimestre 2025, la business unit ha consegnato 7 nuovi aeromobili e ha rappresentato il 9% del midpoint (81 aeromobili) della full year guidance dell’azienda (tra 77 e 85). La performance della divisione è stata leggermente inferiore alla media del 12% del primo trimestre degli ultimi 5 anni, riflettendo le continue difficoltà della supply chain. È importante sottolineare che non siamo stati in grado di consegnare altri 2 velivoli durante il trimestre a causa di problemi commerciali. I modelli consegnati nel periodo sono stati l’E175 ad American Airlines (2), Republic Airlines (1) e Horizon Air (1), e l’E195-E2 a Porter (1), Aercap (1) e Azorra (1). Guardando al futuro, prevediamo che i nostri sforzi di livellamento della produzione produrranno risultati più tangibili nel secondo trimestre 2025, nel secondo semestre dell’anno, e dall’inizio del 2026″, afferma Embraer.

“In Executive Aviation, il backlog ha raggiunto un nuovo record di 7,6 miliardi di dollari nel primo trimestre 2025, il 3% in più rispetto al precedente massimo storico stabilito nel quarto trimestre 2024. La business unit ha consegnato 23 jets nel primo trimestre dell’anno in corso, di cui 14 nella light category e 9 midsize. Il numero di consegne nel primo trimestre 2025 è stato superiore del 28% rispetto ai 18 jets del primo trimestre 2024 e pari al 15% del midpoint (150 velivoli) della full year guidance dell’azienda (tra 145 e 155 nel 2025) per la divisione (leggermente al di sopra della media dell’11% del primo trimestre degli ultimi 5 anni).

A febbraio, la Phenom 300 series è stata nuovamente riconosciuta come ‘world’s best-selling and most delivered light jet’ per il 13° anno consecutivo, secondo la General Aviation Manufacturers Association (GAMA). Nello stesso annuncio, l’ente ha confermato il light jet come ‘most delivered twin-engine jet’ per il quinto anno consecutivo nel 2024.

In Defense & Security, il backlog si è attestato a 4,2 miliardi di dollari nel primo trimestre 2025. L’Uruguayan Air Force (FAU) e l’Uruguayan Ministry of National Defense (MDN) hanno convertito le loro opzioni per 5 velivoli A-29 Super Tucano in ordini fermi durante il periodo. Questa conversione si riferisce a un impegno firmato nell’agosto 2024, quando la FAU ha annunciato un ordine fermo per 1 velivolo più le opzioni sopra menzionate. L’accordo include anche equipaggiamenti di missione, servizi logistici integrati e un simulatore di volo.

La selezione del KC-390 Millennium da parte di Svezia (4) e Slovacchia (3), e l’A-29 Super Tucano per Portogallo (12) e Panama (4) non sono inclusi nel portafoglio ordini, poiché i contratti non sono ancora in vigore”, prosegue Embraer.

“In Services & Support, il backlog è rimasto pressoché stabile a 4,6 miliardi di dollari nel primo trimestre 2025. Airlink, la principale compagnia aerea dell’Africa meridionale, ha rappresentato l’highlight del periodo con uno spare parts inventory support agreement che copre la sua all-Embraer 68 aircraft fleet. La compagnia aerea diventerà così il primo cliente africano ad utilizzare il customized Embraer Collaborative Inventory Planning (ECIP) management system, che ottimizzerà i livelli di inventario e ridurrà i costi operativi della flotta”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer)