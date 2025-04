La flotta Gulfstream registra 700 city-pair speed records

Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato che la sua flotta ha raggiunto 700 city-pair speed records, leader del settore, con un Gulfstream G700 flight da Taipei a Miami. “Questo volo commemora il 50° anniversario del primo U.S. National Aeronautic Association (NAA) accredited speed record, stabilito nel 1975 dal Gulfstream GII.

Il G700 ha percorso 7.740 miglia nautiche/14.334 chilometri in 14 ore e 38 minuti a una average cruise speed di Mach 0,87, durante il volo del 1° aprile da Taipei a Miami. Il primo speed record di Gulfstream fu stabilito nel 1975 dal GII su un volo da St. John’s, Antigua, a Dakar, Senegal”, afferma Gulfstream Aerospace.

“Gli ultimi 50 anni hanno visto innovazioni e progressi straordinari nella flotta Gulfstream, mentre continuiamo ad alzare l’asticella nella business aviation in termini di velocità, efficienza, autonomia e comfort in cabina”, ha dichiarato Mark Burns, presidente di Gulfstream. “Gulfstream ha una lunga tradizione nell’introdurre nuove tecnologie e capacità con ogni nuova generazione di aeromobili, e il G700 non fa eccezione con la sua next-generation flight deck technology e la combinazione tra speed, range and cabin size. Quest’ultimo traguardo dimostra ancora una volta, in tempo reale, che i nostri aeromobili offrono ai clienti il vantaggio di viaggiare più lontano e più velocemente di qualsiasi altro aeromobile del settore”.

“Le prestazioni del G700 sono attribuibili alla combinazione dei motori Rolls-Royce Pearl 700, alla Gulfstream-designed advanced aerodynamics e alle high-speed winglets introdotte sull’aereo. Il G700 è inoltre dotato del pluripremiato Predictive Landing Performance System e di dual head-up display con il nuovo Combined Vision System (CVS) di Gulfstream, che unisce l’Enhanced Flight Vision System (EFVS) e il Synthetic Vision System (SVS) in un’unica immagine, aumentando la pilot situational awareness e l’accesso a un maggior numero di aeroporti.

Dopo solo un anno di servizio, il G700 ha già superato 80 city-pair speed records, un rateo superiore a quello dei Gulfstream G650 e G650ER, che ora contribuiscono con oltre 130 speed records alla flotta Gulfstream. Il G650ER detiene anche il record per il volo più lungo e veloce nella business aviation history, volando da Singapore a Tucson, Arizona, percorrendo 8.379 miglia nautiche/15.518 chilometri, in 15 ore e 23 minuti. Inoltre, il G650 detiene il record per il fastest westbound, around-the-world flight per un non-supersonic aircraft, percorrendo 20.310 miglia nautiche/37.614 chilometri da San Diego in 41 ore e 7 minuti, con scali a Guam, Dubai e Capo Verde“, conclude Gulfstream Aerospace.

(Ufficio Stampa Gulfstream Aerospace Corporation – Photo Credits: Gulfstream Aerospace Corporation)