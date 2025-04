ICAO: gli Stati pianificano un futuro solido e sostenibile per il global air cargo sector

I rappresentanti di circa 80 Stati hanno collaborato per rendere più efficienti le air cargo operations, in occasione del primo Global Air Cargo Summit dell’International Civil Aviation Organization (ICAO), conclusosi la scorsa settimana in Turchia.

L’evento di tre giorni, tenutosi ad Antalya, ha riunito oltre 600 partecipanti. È stato ospitato dalla Turkish Directorate General of Civil Aviation, con MNG Airlines come key sponsor.

Il Summit ha offerto un forum unico per discussioni collaborative tra le parti interessate dell’intera air cargo value chain, tra cui autorità di regolamentazione, compagnie aeree, aeroporti, freight forwarders, autorità doganali e organizzazioni internazionali.

“Oggi, l’air cargo rimane la scelta principale per il trasporto di merci di alto valore. Sebbene solo lo 0,5% del commercio internazionale si sposti per via aerea in termini di volume, questo rappresenta oltre un terzo del valore totale di tutte le merci spedite. Le aziende scelgono il trasporto aereo quando necessitano di velocità e affidabilità per i loro prodotti”, ha dichiarato l’ICAO Secretary General, Juan Carlos Salazar, nel suo discorso di apertura.

“Prevediamo che questa tendenza continui, con le previsioni dell’ICAO che mostrano che gli air freight volumes potrebbero crescere del 3,2% ogni anno dal 2024 al 2050. Per far fronte a questa crescita sarà necessario aggiornare il nostro quadro normativo economico. Dobbiamo rimuovere le barriere che limitano gli air cargo operators e limitano il commercio globale”, ha aggiunto il Segretario Generale Salazar.

Il World Customs Organization Secretary General, Ian Saunders, ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra le autorità aeronautiche e doganali: “La sicurezza, la resilienza e l’efficienza dell’air cargo sono, senza dubbio, essenziali per l’economia globale, e questo continuerà ad essere vero con l’aumento dei volumi commerciali, delle aspettative dei consumatori e delle minacce al sistema”.

“Il Summit ha offerto sessioni approfondite su argomenti essenziali, tra cui liberalization, e-commerce integration, infrastructure development, cargo release and clearance processes, automation, unmanned aircraft, dangerous goods safety, sustainability.

I temi chiave emersi dalle discussioni includevano:

• L’importanza cruciale della digitalizzazione e dell’innovazione per migliorare la trasparenza, l’efficienza e la sicurezza lungo tutta la supply chain.

• La necessità di quadri normativi armonizzati per allineare i requisiti di sicurezza, le procedure doganali e le misure di facilitazione.

• L’imperativo della sostenibilità, con la presentazione di strategie per ridurre l’impatto ambientale del settore e soddisfare al contempo la crescente domanda.

• La necessità di una solida safety culture lungo tutta la air cargo supply chain, in particolare per il dangerous goods transport.

• Il potenziale di unmanned aircraft and advanced air mobility per trasformare le operazioni di consegna delle merci.

I partecipanti hanno anche esaminato le lezioni apprese durante la pandemia COVID-19, quando l’air cargo ha rappresentato un’ancora di salvezza a livello globale per la consegna di forniture mediche e vaccini essenziali.

Un momento saliente del Summit è stato l’impegno significativo del key sponsor MNG Airlines. Durante una cerimonia speciale, l’MNG Airlines CEO, Ali Sedat Özkazanc, ha presentato un impegno formale all’ICAO, impegnandosi a fornire un sostanziale supporto finanziario a iniziative chiave nel settore dell’aviazione. Rappresenta l’impegno di MNG Airlines per un’aviazione sostenibile, lo sviluppo delle capacità e il supporto all’implementazione per gli Stati con risorse limitate, in linea con gli obiettivi strategici dell’ICAO e la No Country Left Behind initiative.

Il Summit si è concluso con un appello a rafforzare la cooperazione internazionale per garantire che l’air cargo continui a trainare il commercio globale e lo sviluppo economico, compiendo al contempo progressi verso il raggiungimento degli obiettivi ambientali a lungo termine del settore”, afferma l’ICAO.

“I risultati del Summit saranno alla base delle deliberazioni degli Stati membri in occasione della prossima Assemblea dell’ICAO a Montréal, in programma questo autunno, dove i 193 Stati membri dell’ICAO si riuniranno per decidere sullo sviluppo strategico di tutti gli aspetti dell’aviazione civile”, conclude l’ICAO.

(Ufficio Stampa ICAO)