SWISS registra un periodo pasquale di successo: puntualità migliorata e aumento dei passeggeri trasportati

Il fine settimana di Pasqua è tradizionalmente uno dei più impegnativi dell’anno in termini di viaggi. Nel periodo compreso tra il Venerdì Santo (18 aprile) e il Lunedì di Pasqua (21 aprile) inclusi, Swiss International Air Lines (SWISS) ha trasportato circa 220.000 passeggeri, con un aumento di quasi il 9% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. SWISS ha operato circa 1.700 voli nei quattro giorni, un centinaio in più rispetto alla Pasqua del 2024.

“Circa il 79% di tutti i voli operati da SWISS durante il periodo pasquale di quest’anno è partito in orario, ovvero entro 15 minuti dall’orario di partenza previsto, con un miglioramento sostanziale di oltre sei punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Di conseguenza, SWISS è sulla buona strada per raggiungere una puntualità del 70% per l’intero 2025. La compagnia aerea ha inoltre registrato una schedule stability del 97% per il periodo pasquale, riducendo al minimo, in particolare, gli short-notice schedule changes”, afferma SWISS.

“Abbiamo intrapreso una serie di azioni preparatorie mirate a terra e in volo per mantenere le nostre operazioni il più stabili possibile, nonostante le condizioni difficili”, spiega Oliver Buchhofer, Chief Operating Officer, SWISS. “Il fatto che siamo riusciti a migliorare significativamente la nostra puntualità, accogliendo al contempo un maggior numero di passeggeri a bordo, dimostra l’efficacia di questi attenti preparativi”.

“Vorrei anche sottolineare l’eccezionale lavoro svolto dai nostri dipendenti in tutti i settori della nostra compagnia per prendersi cura dei nostri clienti durante il periodo pasquale di grande affluenza”, prosegue Buchhofer. “Porgo loro i miei più sinceri ringraziamenti per tutto il loro impegno, la loro flessibilità e il loro tangibile spirito di squadra. I nostri preparativi sono già a pieno regime anche per la prossima stagione estiva, quando faremo ancora una volta del nostro meglio per offrire ai nostri ospiti una air travel experience affidabile”.

“I soggiorni in città europee, come Londra, Monaco e Berlino, sono stati particolarmente apprezzati dai viaggiatori SWISS durante il periodo pasquale di quest’anno. Sul fronte dei voli a lungo raggio, le destinazioni statunitensi di New York, Miami e Chicago hanno registrato un’elevata richiesta”, conclude SWISS.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines – Photo Credits: Swiss International Air Lines)