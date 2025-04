American Airlines pubblica i risultati finanziari del primo trimestre 2025

American Airlines Group Inc. ha pubblicato oggi i risultati finanziari del primo trimestre 2025.

First-quarter revenue pari a 12,6 miliardi di dollari.

First-quarter GAAP net loss di 473 milioni di dollari, pari a ($0,72) per diluted share.

Escludendo i net special items, first-quarter net loss di 386 milioni di dollari, pari a ($0,59) per diluted share.

La compagnia ha chiuso il trimestre con una liquidità totale disponibile di 10,8 miliardi di dollari.

“Le azioni intraprese da American negli ultimi anni per rinnovare la nostra flotta, gestire i costi e rafforzare il nostro bilancio ci posizionano bene per affrontare l’incertezza che il nostro settore sta affrontando”, ha dichiarato Robert Isom, CEO di American. “La resilienza del team di American Airlines, unita agli investimenti effettuati per differenziare la nostra rete, i nostri prodotti e la nostra esperienza cliente, ci danno estrema fiducia nella nostra capacità di affrontare il contesto attuale e di ottenere risultati solidi a lungo termine”.

“American ha registrato un first-quarter revenue di 12,6 miliardi di dollari nel primo trimestre. Il total unit revenue è aumentato dello 0,7% rispetto al primo trimestre 2024, trainato dalla continua solidità dell’international unit revenue, in crescita del 2,9% su base annua a fronte di una capacità inferiore dello 0,8% su base annua, e dalla continua crescita in premium and loyalty revenue.

Le solide performance operative di American negli ultimi anni e la sua strategia commerciale aggiornata consentono alla compagnia aerea di rinnovare la propria attenzione all’esperienza del cliente per generare un’ulteriore crescita del fatturato. American ha creato una nuova Customer Experience organization per guidare la strategia e coordinare l’implementazione delle iniziative che definiscono l’esperienza dei clienti con American. La compagnia ha recentemente annunciato il complimentary high-speed satellite Wi-Fi for AAdvantage® members a partire da gennaio 2026, sponsorizzato da AT&T. Grazie a questa partnership, American offrirà connettività gratuita in volo su più aeromobili di qualsiasi altro vettore”, afferma American Airlines.

“Nel primo trimestre, il team di American ha continuato a dimostrare la propria resilienza operativa e la capacità di riprendersi rapidamente dalle interruzioni. American continua a investire nelle proprie attività, nel team e nella tecnologia per migliorare ulteriormente l’affidabilità operativa.

Nel primo trimestre, la compagnia ha registrato un operating margin del (2,2%) su GAAP basis. Escludendo l’impatto dei net special items, la compagnia ha registrato un adjusted operating margin dell'(1,6%) nel trimestre.

American ha generato un free cash flow di 1,7 miliardi di dollari nel primo trimestre, che ha consentito un ulteriore rafforzamento del suo stato patrimoniale. Nel trimestre American ha ridotto il suo debito totale di 1,2 miliardi di dollari, contribuendo a una riduzione del debito totale di 16,6 miliardi di dollari rispetto ai livelli massimi del 2021. La compagnia aerea ha posizionato bene il suo stato patrimoniale per il contesto attuale e rimane impegnata a ridurre il debito totale a meno di 35 miliardi di dollari entro la fine del 2027. La compagnia aerea ha chiuso il primo trimestre con 10,8 miliardi di dollari di liquidità disponibile totale”, prosegue American Airlines.

“Sulla base dell’attuale andamento della domanda, delle attuali previsioni sul prezzo del carburante ed escludendo l’impatto degli special items, la compagnia prevede che il second-quarter 2025 adjusted earnings per diluted share sarà compreso tra $0,50 e $1,00. La compagnia sta ritirando la sue full-year guidance. American intende fornire un aggiornamento per l’intero anno man mano che le prospettive economiche diventeranno più chiare”, conclude American Airlines.

(Ufficio Stampa American Airlines – Photo Credits: American Airlines)