Embraer punta a sviluppare collaborazioni in Marocco e in Messico

Embraer sviluppa la sua supply chain in Marocco

Una delegazione di alto livello di Embraer ha concluso una visita ufficiale in Marocco per valutare la aerospace supply chain del Paese. L’iniziativa fa seguito a un recente Memorandum d’Intesa (MoU) firmato tra il Governo del Marocco ed Embraer per esplorare potenziali progetti congiunti.

Embraer intravede significative opportunità di collaborazione commerciale e industriale, poiché sia il Brasile che il Regno del Marocco condividono un forte impegno nell’approfondire la cooperazione e gli investimenti. Queste opportunità spaziano da commercial aviation a defense e urban air mobility.

“Il Marocco vanta un’industria aerospaziale in rapida crescita e abbiamo individuato fornitori chiave con il potenziale per essere integrati nella nostra supply chain globale”, ha dichiarato Roberto Chaves, Executive Vice-President of Global Procurement and Supply Chain at Embraer. “Riteniamo che ci siano opportunità per apportare benefici reciproci, sia a breve che a lungo termine, attraverso l’innovazione e la crescita economica in entrambi i Paesi”.

Embraer ha scelto il Marocco come partner chiave nella regione per la costruzione di un solido supply chain program. L’aerospace industry del Marocco ha dimostrato solide competenze in settori quali aerostrutture, lavorazioni meccaniche, lavorazione della lamiera e materiali compositi.

La cooperazione potrebbe includere anche training programs, MRO (Maintenance, Repair, and Overhaul) capabilities e ulteriori aree di potenziale collaborazione, come Research & Technology.

Embraer annuncia la sua affiliazione con la Mexican Federation of Aerospace Industry durante FAMEX 2025

Embraer inoltre ha firmato la sua affiliazione con la Mexican Federation of Aerospace Industry (FEMIA) durante FAMEX. L’affiliazione mira a rafforzare la presenza e la rappresentanza di Embraer in Messico, aumentare la collaborazione con l’industria aeronautica del Paese e promuovere nuove opportunità commerciali.

“FEMIA è molto orgogliosa di celebrare la formalizzazione di Embraer come nuovo membro della nostra organizzazione. Embraer è uno dei produttori più importanti al mondo nel settore aerospaziale, sia in ambito civile che della difesa, e la partecipazione come membro di FEMIA apre importanti opportunità di collaborazione per lo sviluppo di questa azienda nel nostro Paese”, ha dichiarato Luis Lizcano, president of the Mexican Federation of Aerospace Industry.

“È con grande soddisfazione che firmiamo l’affiliazione di Embraer con FEMIA in occasione di FAMEX 2025. Si tratta di un traguardo importante che rappresenta un altro passo significativo nella cooperazione strategica tra Embraer e l’industria aeronautica messicana”, ha dichiarato Fabio Caparica, Embraer Vice President of Defense and Security Contracts.

Presente in Messico da oltre 40 anni, Embraer dispone attualmente di una flotta di oltre 100 velivoli operativi nel Paese, tra cui commercial, executive and defense jets.

(Ufficio Stampa Embraer)