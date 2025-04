Nuovi Airbus H160/H175 simulators per il Brasile

Airbus si è impegnata a fornire full flight H160/H175 simulators per il training in Brasile nel 2028. “I simulatori supporteranno le esigenze di addestramento dell’energy sector in crescita in America Latina, dimostrando l’impegno di Airbus per la vicinanza al cliente e l’aviation safety.

Gli H160/H175 full-flight simulators avranno Level D training capabilities e saranno qualificati dall’ANAC, la Brazilian civil aviation authority. L’ultima versione di Helionix sarà inclusa nei simulator cockpits, in conformità con gli avionics systems di entrambi gli elicotteri. I simulatori includeranno anche OEM data packages, che forniscono la riproduzione più accurata del comportamento di un elicottero, migliorando la pilot readiness e l’operational safety”, afferma Airbus.

“I nostri clienti hanno parlato e noi li abbiamo ascoltati. Siamo estremamente orgogliosi di rafforzare il nostro impegno nella Latin America region con l’introduzione pianificata di questi full flight H160/H175 simulators, offrendo ai nostri clienti capacità di addestramento migliorate e più vicine a casa. Rimanendo vicini ai nostri clienti, non solo supportiamo le loro esigenze operative e contribuiamo a potenziare i loro percorsi di crescita, ma rafforziamo anche la aviation safety in tutta la regione. Questo investimento sottolinea il nostro impegno nel fornire world-class training solutions che aiutino piloti ed equipaggi a operare secondo i più alti standard di eccellenza e sicurezza”, ha dichiarato Romain Trapp, Executive Vice President Customer Support & Services at Airbus Helicopters.

“Il Brasile ospita già ua Airbus Helicopters Simulation Academy a Rio de Janeiro dal 2015. Questo simulation centre ha finora offerto quasi 7.500 ore di simulazione a quasi 600 studenti. La nuova aggiunta degli H160/H175 simulators in Brasile moltiplicherà la capacità nella regione, consolidandola come un importante training hub in America Latina.

Si prevede che la domanda per medium helicopters nell’energy sector supererà le 40 unità nella sola Latin America region nel prossimo decennio, raddoppiando il numero di medium helicopters attualmente presenti nella regione. Nel frattempo, si prevede che il primo North American H160 Full Flight Simulator entrerà in servizio nel 2026 a Grand Prairie, Texas, incrementando la training availability nella regione. Airbus sta attualmente valutando opzioni per localizzare i futuri H160 FFS in altre aree in crescita come Asia e Australia”, conclude Airbus.

