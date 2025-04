Etihad Airways annuncia il lancio della KHUTWATY 2025 career fair

Etihad Airways informa: “Nell’ambito della sua nuova UAE National Talent Development Strategy, Etihad Airways annuncia il lancio della sua inaugural career fair, KHUTWATY 2025, una piattaforma dinamica progettata per mettere in contatto gli ambiziosi talenti degli emirati con un’ampia gamma di opportunità di carriera nel settore dell’aviazione e non solo.

KHUTWATY, che in arabo significa “my step”, è progettato per promuovere un coinvolgimento diretto con la comunità emiratina. L’evento, che si terrà presso lo Yas Conference Centre di Abu Dhabi giovedì 22 maggio 2025, dalle 14:00 alle 18:00, è più di una semplice fiera del lavoro. I partecipanti avranno l’opportunità di esplorare il mondo unico dell’aviazione, scoprirne i diversi percorsi di carriera, entrare in contatto con leader influenti e sperimentare la dinamica cultura aziendale di Etihad“.

Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer of Etihad Airways, ha dichiarato: “La nostra Journey 2030 vision si pone obiettivi ambiziosi: raddoppiare la nostra flotta, triplicare il numero di passeggeri ed espandersi verso 16 nuove destinazioni solo nel 2025. Raggiungere questa ambizione richiede più di una semplice crescita operativa; richiede persone eccezionali. Al centro di questa visione c’è la nostra National Talent Development Strategy, attentamente progettata per attrarre, sviluppare e promuovere i talenti emiratini più ambiziosi e ad alto potenziale. La “KHUTWATY 2025 Career Fair è un’iniziativa chiave all’interno di questa strategia, che offre una piattaforma per entrare in contatto con aspiranti emiratini e aprire percorsi verso carriere di grande impatto, consentendo loro di contribuire in modo significativo agli Emirati Arabi Uniti attraverso il suo national carrier”.

La Dott.ssa Nadia Bastaki, Chief People and Corporate Affairs Officer, Etihad Airways, ha dichiarato: “Etihad Airways è profondamente impegnata a valorizzare i talenti emiratini offrendo eccezionali opportunità di sviluppo all’interno di una delle compagnie aeree in più rapida crescita della regione. Questo impegno va oltre il reclutamento; si tratta di creare un ambiente in cui l’ambizione venga riconosciuta, coltivata e promossa. Siamo orgogliosi di essere al fianco della prossima generazione di emiratini nel loro percorso di carriera nell’aviazione, un settore in continua rapida crescita e che svolge un ruolo fondamentale per il futuro degli Emirati Arabi Uniti. Investendo nel loro sviluppo, diamo impulso all’ambizione, consentendo agli emiratini di trasformare il loro potenziale in un impatto significativo per gli Emirati Arabi Uniti. Attraverso la nostra National Talent Development Strategy, puntiamo ad assumere oltre 1.000 cittadini degli Emirati Arabi Uniti in diversi ruoli all’interno dell’organizzazione nei prossimi cinque anni. Piattaforme come la KHUTWATY Career Fair sono essenziali per sviluppare una solida rete di talenti emiratini, permettendoci di entrare in contatto con i national candidates più brillanti desiderosi di unirsi al nostro team in crescita”.

“La career fair presenterà sei programmi specializzati progettati per offrire ai cittadini degli Emirati Arabi Uniti opportunità di carriera in technical and corporate functions: Cadet Pilot Programme, Cadet Technician Programme, Airport Management Programme, Bedayati Programme, MBA Future Leader Programme, Emerging Talent Programme.

KHUTWATY 2025 promuoverà un dialogo significativo con la comunità emiratina e aiuterà ad allineare i talenti locali con ruoli e programmi personalizzati in base ai loro obiettivi di carriera. I partecipanti potranno partecipare a discorsi programmatici e tavole rotonde guidati dai senior leader di Etihad e interagire direttamente con responsabili delle assunzioni ed esperti del settore, costruendo reti che supportano lo sviluppo professionale a lungo termine.

La career fair offrirà anche esperienze interattive che offriranno approfondimenti sui valori, la cultura e la visione di successo di Etihad. I partecipanti impareranno come riflettere questi valori durante tutto il processo di selezione, con workshop condotti da esperti che copriranno ogni fase del percorso del candidato, dalla creazione di CV accattivanti alla preparazione ai colloqui, garantendo che i professionisti emiratini acquisiscano le competenze e la sicurezza necessarie per affrontare con successo il loro percorso professionale.

Per maggiori informazioni sulla KHUTWATY 2025 career fair: https://www.etihad.com/khutwaty2025“, conclude Etihad Airways.

(Ufficio Stampa Etihad Airways)