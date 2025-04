Air France lancia CANAL+ a bordo dei suoi voli a lungo raggio

Air France informa: “Con l’apertura odierna del CANNESERIES festival, Air France e CANAL+ annunciano una nuova partnership. Dal 1° maggio 2025, la compagnia aerea offrirà un accesso privilegiato a una selezione di programmi CANAL+ su tutti i suoi voli a lungo raggio. I clienti potranno presto guardare le CANAL+ Creation Originale series, programmi imperdibili, spettacoli comici, documentari e spettacoli per bambini durante il loro viaggio. Tutti questi contenuti arricchiranno l’offerta di intrattenimento di Air France, che include anche un’ampia scelta di film.

Collaborando con CANAL+, leader nella creazione audiovisiva in Francia, Air France continua a promuovere il savoir-faire francese in tutto il mondo. Si tratta di un impegno forte da parte di Air France, che dedica il 30% della sua offerta di intrattenimento alle produzioni francesi, con la sua selezione di film e serie TV.

Molto presto, i clienti Air France potranno godersi episodi di CANAL+ Creation Originale series recenti o iconiche durante il loro volo. Accattivanti documentari su viaggi, scoperte e sport, oltre a contenuti per bambini, completeranno la varietà di programmi offerti. Da giugno 2025 la selezione sarà arricchita da contenuti di CANAL+ Africa.

In totale, al momento del lancio saranno disponibili circa 100 programmi CANAL+ in francese, sottotitolati e adattati per non udenti e ipoudenti. Questa selezione verrà rinnovata con venti nuovi programmi ogni mese”.

“Siamo orgogliosi di presentare i programmi CANAL+ a bordo dei nostri voli. Rinomati in tutto il mondo per la loro creatività, sono certo che piaceranno ai nostri clienti e promuoveranno la cultura francese. Ci permetteranno inoltre di offrire contenuti più aggiornati a bordo dei nostri voli”, ha dichiarato Fabien Pelous, Senior Vice President Customer Experience, Air France.

“Siamo entusiasti di questa partnership unica, che permetterà ai passeggeri Air France di vivere un’esperienza di intrattenimento esclusiva a bordo dei suoi voli a lungo raggio. Siamo particolarmente onorati che Air France abbia scelto CANAL+ per creare il suo primo e unico media space dedicato, rafforzando il nostro impegno nella promozione della creazione audiovisiva francese, e presto anche africana, in tutto il mondo”, ha aggiunto Christophe Pinard-Legry, CEO of CANAL+ France in charge of Business activities.

“Dal 24 al 29 aprile 2025, Air France e CANAL+ sono partner ufficiali dell’ottava stagione di CANNESERIES, l’international series festival che mette in luce un genere importante della creazione audiovisiva. Al Palais des Festivals et des Congrès di Cannes, Air France accoglierà gli spettatori del festival presso il suo stand. Sarà l’occasione per testare i suoi schermi e la loro interfaccia grafica di ultima generazione e per sfogliare tutti i programmi offerti durante il volo. Per celebrare l’imminente arrivo di CANAL+ a bordo, Air France organizza un concorso per vincere biglietti aerei e abbonamenti a CANAL+.

Nei prossimi mesi Air France arricchirà la sua selezione di serie disponibili a bordo dei suoi voli trasmettendo alcuni degli spettacoli presentati all’edizione 2025 del festival”, prosegue Air France.

“In tutte le cabine dei voli a lungo raggio Air France, i clienti hanno accesso a un large high-definition screen che offre oltre 1.500 ore di intrattenimento on demand. Nelle cabine più recenti, lo schermo antiriflesso offre una qualità 4K ed è dotato di connessione Bluetooth per il collegamento di cuffie o auricolari personali. Inoltre, la compagnia aerea sta gradualmente implementando una nuova touch-sensitive graphic interface sui suoi 38.000 schermi, disponibile in 12 lingue, che consente ai passeggeri di scegliere il programma più facilmente.

Attentamente selezionata, la selezione di film di Air France si adatta ai gusti e alle culture di tutti ed è disponibile in versione originale o in diverse lingue. La compagnia aerea offre oltre 310 film di tutti i generi, dai più classici ai più recenti, con un’offerta che spazia dal cinema francese a quello internazionale e ai più grandi blockbuster americani. Offre inoltre serie TV, reportage, documentari, musica, podcast, guide turistiche e programmi per bambini. È presente anche una sezione dedicata al benessere, dove grandi e piccini possono cimentarsi nella meditazione o nello yoga seduto durante il viaggio. Infine, una mappa interattiva e una telecamera di bordo consentono agli utenti di seguire la traiettoria di volo e di assistere al decollo e all’atterraggio dal proprio posto”, conclude Air France.

(Ufficio Stampa Air France)