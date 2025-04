Presentato il nuovo volo diretto Catania – New York di Delta Air Lines

Si è tenuto nel pomeriggio del 16 aprile 2025 , presso la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, l’evento trade dedicato al lancio della nuova tratta diretta di Delta Air Lines Catania-New York, in partenza dal 23 maggio 2025.

“La nuova tratta rappresenta una tappa fondamentale per la crescita dell’intera Sicilia, con un importante contributo positivo sull’economia locale e un forte impatto per il turismo, attirando visitatori da tutto il mondo e offrendo al contempo un hub per le imprese che puntano al mercato USA e alle aziende americane interessate ad investire in Italia.

La presentazione della nuova tratta agli operatori di settore, in collaborazione con Delta Air Lines, ha avuto l’obiettivo di favorire le sinergie tra domanda e offerta e stimolare nuove opportunità di sviluppo infrastrutturali per il traffico aereo del nostro territorio.

All’evento, dopo i saluti del Vicesindaco di Catania Paolo La Greca, sono intervenuti, il Commissario Straordinario della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, Antonino Belcuore, la Sales Manager Italia e Grecia Delta Air Lines, Cristina Casati, la Presidente di SAC, Giovanna Candura, l’Amministratore Delegato di SAC, Nico Torrisi e il Direttore Commerciale Aviation di SAC, Rosario Dibennardo”, afferma il comunicato di SAC – Aeroporto di Catania.

“Il collegamento diretto con una delle principali metropoli globali avrà un impatto positivo sull’economia locale, attirando visitatori da tutto il mondo interessati a scoprire le bellezze della nostra isola, ma permettendo allo stesso tempo ai turisti americani, tra questi tanti di origine siciliana, a ritrovare le loro radici”, afferma l’AD di SAC, Nico Torrisi, cogliendo l’occasione per ringraziare tutti i presenti per i traguardi raggiunti, frutto di un lavoro condiviso, possibile solo grazie all’impegno e alla visione di tutti i soci.

“L’Amministratore Delegato aveva incontrato già la scorsa settimana nel nostro aeroporto, l’Incaricato d’Affari Shawn Crowley e la Console Generale USA Tracy Roberts-Pounds in vista proprio dell’arrivo previsto il 22 maggio, del primo volo diretto New York – Catania operato da Delta, sottolineando come il collegamento renderà la Sicilia orientale e gli Stati Uniti più vicini che mai“, conclude SAC – Aeroporto di Catania.

(Ufficio Stampa SAC – Aeroporto di Catania)