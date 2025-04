Emirates rinnova la partnership con l’Olympique Lyonnais fino al 2030

Emirates ha esteso la sua partnership con l’Olympique Lyonnais, uno dei club più iconici del campionato francese. La compagnia aerea rimarrà shirt sponsor del club per altri cinque anni, fino alla fine della stagione 2029-2030.

Boutros Boutros, Executive Vice President of Corporate Communications, Marketing and Brand at Emirates, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare il nostro rinnovato impegno con l’Olympique Lyonnais, una delle squadre più amate e rispettate in Francia. Abbiamo iniziato a sponsorizzare l’Olympique Lyonnais nel 2020 e la partnership ha portato a Emirates una significativa visibilità del brand. Condividiamo valori di eccellenza, impegno comunitario e spirito innovativo e continueremo a consolidare il successo della nostra collaborazione. Il rinnovo riflette anche il nostro impegno nei confronti di Lione, della regione del Rodano-Alpi e della Francia. Non vediamo l’ora di coinvolgere e avvicinare i tifosi di tutto il mondo all’azione”.

John Textor, Olympique Lyonnais Owner and CEO of Eagle Football Group, ha dichiarato: “Siamo lieti di continuare il nostro percorso al fianco di Emirates per le prossime cinque stagioni e di esplorare le numerose opportunità che ci attendono. La fiducia che si è instaurata tra i nostri team dal 2020 continuerà a crescere, regalando ai nostri tifosi momenti indimenticabili di condivisione attraverso il calcio”.

“Emirates rimarrà shirt sponsor dell’Olympique Lyonnais, con il suo logo “fly better” su tutte le maglie da gioco e le divise da allenamento durante le partite del club, comprese le partite di Ligue 1 e le partite europee, fino al 30 giugno 2030.

L’accordo fornirà inoltre a Emirates una visibilità significativa del brand all’interno del Groupama Stadium, oltre a biglietti hospitality, accesso ai giocatori, marketing, pubblicità e diritti sociali.

Emirates continuerà inoltre a collaborare con l’Olympique Lyonnais per offrire ai giovani tifosi esperienze di accompagnamento dei giocatori prima delle partite casalinghe. Lo scorso anno, la compagnia aerea ha collaborato con organizzazioni locali, “The Leon Bérard Centre” e “Hôpital Femme Mère Enfant”, per offrire a oltre 23 bambini un’esperienza unica: camminare mano nella mano con i giocatori al calcio d’inizio della partita.

La compagnia aerea è anche orgoglioso sponsor dell’UAE Team Emirates, vincitore di diverse edizioni del Tour de France, ed è Official Airline and Premium Partner of Roland-Garros“, afferma Emirates.

“Emirates è stata la prima compagnia aerea internazionale a collegare Lione agli Emirati Arabi Uniti, lanciando voli diretti per la città nel 2012. Attualmente, la compagnia aerea opera un volo giornaliero per Lione con i suoi Boeing 777 (che passerà a un daily A350 service a partire da giugno 2025), collegando la città ad alcune delle economie in più rapida crescita al mondo attraverso la vasta rete di Emirates, che conta oltre 140 destinazioni.

Emirates serve anche Parigi con 21 voli settimanali, inclusi 3 voli giornalieri con A380 e un servizio giornaliero con A380 per Nizza. I clienti a bordo possono gustare pasti gourmet di ispirazione regionale preparati da chef pluripremiati; la calorosa ospitalità dell’equipaggio di cabina multinazionale della compagnia aerea, che include oltre 580 cittadini francesi; oltre 6.500 canali di intrattenimento on-demand, inclusi contenuti in lingua francese, su ice, il pluripremiato sistema di intrattenimento di bordo della compagnia aerea”, conclude Emirates.

