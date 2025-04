Safran inaugura una nuova engineering and support facilities in Gloucester

Safran Landing Systems ha inaugurato un nuovo engineering and support centre in Gloucester. “L’inaugurazione di questo edificio fa parte di un progetto di investimento in tre fasi presso la sede di Gloucester. Comprende la ristrutturazione delle strutture esistenti, la costruzione di nuovi edifici e la creazione di uno showroom. L’evento sottolinea il costante impegno del Gruppo per l’innovazione tecnologica, il dinamismo economico e la responsabilità ambientale.

Il nuovo edificio si caratterizza per la sua ridotta carbon footprint, grazie in particolare a un’innovativa partnership energetica recentemente siglata con Engie. Questa partnership decennale consentirà alle sedi Safran nel Regno Unito di soddisfare il proprio fabbisogno di elettricità utilizzando la produzione solare britannica, consentendo loro di ridurre la propria impronta di carbonio.

Con ambienti di lavoro moderni e adattati alle esigenze dei dipendenti, il nuovo spazio si concentra sul benessere sul lavoro, integrando aree relax su ogni piano e strutture che incoraggiano gli utenti a recarsi al lavoro in bicicletta”, afferma Safran.

“Siamo lieti di inaugurare questa world-leading facility, che supporterà la progettazione e lo sviluppo della prossima generazione di aircraft landing systems presso il nostro Gloucester site. Questo investimento non è solo un’ottima opportunità per i nostri dipendenti e per l’area locale, ma rappresenta anche un ulteriore impegno da parte di Safran per il futuro a lungo termine del settore aerospaziale nella regione”, afferma François Bastin, CEO. Safran Landing Systems.

“Questo investimento è accompagnato da una politica di reclutamento attiva. Il sito di Gloucester ha accolto 204 nuovi dipendenti nel 2024, in particolare nei settori della lavorazione meccanica e dell’assemblaggio, e altri 30 nuovi assunti dall’inizio dell’anno. Il sito promuove inoltre lo sviluppo di giovani talenti con circa 100 apprendisti, volontari aziendali internazionali e tirocini.

Il Gloucester site, fondato nel 1937, è uno dei più grandi siti di Safran Landing Systems al mondo e impiega 1.200 persone. In qualità di active member of the Aerospace Defence & Security trade association e partner of the Royal Aeronautical Society, il sito è pienamente impegnato a supportare strategic defence projects come l’Eurofighter Typhoon e il Global Air Combat Programme (GCAP). Safran Landing Systems collabora inoltre con ATI, Innovate UK e DBT per innovare su nuove sustainable solutions for landing systems, contribuendo alla decarbonizzazione dell’aviazione”, prosegue Safran.

“Safran è presente nel Regno Unito da oltre 90 anni e svolge un ruolo chiave nell’industria aerospaziale e della difesa del Paese. Il Gruppo impiega 3.500 persone in 12 sedi nel Regno Unito, offrendo un forte valore sociale a livello locale attraverso i suoi 200 fornitori, le partnership con numerose università britanniche e gli investimenti diretti di capitale in startup britanniche”, continua Safran.

“Siamo lieti di dare il benvenuto oggi ai nostri stimati ospiti, che hanno potuto constatare in prima persona questo investimento, che fa parte di una strategia continua di investimenti e crescita nelle nostre attività britanniche in tutto il Paese”, afferma Veronique Bardelmann, Vice President of Safran UK.

