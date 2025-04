News Brevi – 25.04.2025

AIRBUS: I DIGITAL TWINS ACCELERANO L’INNOVAZIONE – Airbus informa: “L’industria aerospaziale sta attraversando una profonda trasformazione e in Airbus siamo in prima linea, guidando l’innovazione, dalla progettazione e produzione alle operazioni. Un catalizzatore chiave in questa evoluzione è la digital twin technology, che sta rivoluzionando il modo in cui concepiamo, costruiamo e manuteniamo gli aeromobili. Mentre l’industria aerospaziale si sta evolvendo per soddisfare la domanda globale, Airbus sta adottando una strategia incentrata sul digitale in tutti gli aspetti della nostra attività. Questo impegno si estende alla progettazione, alla produzione e all’esercizio del nostro attuale e futuro portafoglio di prodotti aeronautici. Il nostro obiettivo è chiaro: accelerare lo sviluppo dei prodotti, migliorare le prestazioni ambientali ed elevare gli standard di sicurezza. Al centro di questa visione ci sono i digital twins. Un digital twin è più di un semplice modello digitale, è una dynamic, living virtual replica di un oggetto, processo o sistema fisico. Questa sofisticata tecnologia integra i dati provenienti dalla progettazione, dalla produzione e dalle operazioni in servizio, fornendo una rappresentazione continua e in tempo reale della sua controparte reale. Sfruttando la potenza dell’analisi avanzata, della simulazione e dell’intelligenza artificiale, i digital twins consentono ai team di Airbus di ottimizzare i processi in ogni fase del ciclo di vita del prodotto. Dalla progettazione e produzione iniziale alle operazioni in corso e alla manutenzione predittiva, la digital twin technology sta trasformando il settore aerospaziale”. “Il data-driven approach viene implementato in tutte le divisioni di Airbus. Dall’Eurodrone e dal Future Combat Air System (FCAS) di Airbus Defence and Space, ai programmi innovativi di Airbus Helicopters e in tutto il nostro Commercial Aircraft business con le famiglie A320 e A350, il digital twinning sta facendo la differenza. I nostri team stanno lavorando per una “end-to-end digitalisation”, trasformando il nostro modo di lavorare. Ciò significa rendere tutte le informazioni sui nostri aeromobili, sulla loro produzione e sui sistemi di manutenzione facilmente accessibili in formato digitale, utilizzando modelli 3D dettagliati e descrizioni precise delle loro funzioni e comportamenti. Per raggiungere la completa digitalizzazione è necessario un approccio unificato all’architettura digitale, che sfrutti piattaforme sicure e affidabili come 3DXperience di Dassault Systèmes e SAP. Nelle prime fasi dello sviluppo del prodotto, i digital twins rappresentano una svolta. Consentono ai nostri team di ingegneri di simulare il comportamento dell’aeromobile in una moltitudine di scenari reali, utilizzando modelli basati sulla fisica. Questa capacità riduce significativamente la necessità di prototipi fisici, accelerando il time-to-market e migliorando l’accuratezza della progettazione e la convalida delle performance. Ad esempio, sugli A320 family “heads of versions” – il primo aereo di una serie con specifiche identiche per un determinato cliente – l’utilizzo di dati 3D come base e l’automazione stanno riducendo significativamente i problemi di qualità e accorciando i tempi di progettazione e produzione”, prosegue Airbus. “I digital twins svolgono anche un ruolo cruciale nella progettazione di utensili industriali. Ma la potenza dei digital twins si estende ben oltre la fabbrica. Una volta che un aeromobile è in servizio, il suo digital twin continua a evolversi, fornendo informazioni preziose per la manutenzione e le operazioni. Oggi, oltre 12.000 aeromobili sono connessi alla Skywise platform, dove i dati in tempo reale provenienti dai sensori presenti a bordo alimentano i loro virtual twins. Queste data-driven information consentono a oltre 50.000 utenti in tutto il mondo di sviluppare modelli che prevedono l’usura, ottimizzano i programmi di manutenzione, riducono i tempi di fermo e prolungano la durata dei componenti. Questo approccio proattivo alla gestione della flotta garantisce maggiore disponibilità, sicurezza e soddisfazione del cliente durante l’intero ciclo di vita dell’aeromobile”, conclude Airbus.

MEETING ENAC – KUWAIT: SIGLATO PROTOCOLLO DI COOPERAZIONE AERONAUTICA – Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma e il DG f.f. Fabio Nicolai hanno accolto il 24 aprile, a Roma, una delegazione dello Stato del Kuwait, guidata dal Presidente dell’Autorità dell’aviazione civile DGCA, S.A. Hamoud Mubarak Al-Sabah, per un networking lunch organizzato dall’Ente, con la partecipazione di rappresentanti di Istituzioni e industria nazionale. Un incontro costruttivo che consolida le relazioni aeronautiche Italia-Kuwait, nell’ambito di un percorso volto al potenziamento del network aereo rafforzato dal viaggio istituzionale del Presidente Di Palma a Kuwait City, lo scorso anno, e dalla recente visita in Enac dell’Ambasciatore del Kuwait in Italia, S.E. Nasser Alqahtani, presente all’incontro odierno. Nel corso del meeting è stato siglato un protocollo d’intesa Enac-DGCA, che contribuirà a favorire i collegamenti aerei diretti tra i 2 Paesi, con reciproche opportunità di crescita. Per il Kuwait presenti anche il Vice DG per la Sicurezza dell’Aviazione DGCA Abdullah Al-Rajhi, il Capo Ufficio del Presidente DGCA Mubarak Malallah e Faisal Al Sumait, Ministero degli Esteri. Per Enac il Cons. di Amministrazione Benedetta Fiorini, il Magistrato delegato Corte dei conti Pino Zingale e il Direttore Centrale Giovanna Laschena. Hanno preso parte all’incontro il Gen. S.A. Enzo Vecciarelli già Capo di Stato Maggiore Difesa, il Ministro Plenipotenziario Fabrizio Lobasso del Ministero Affari Esteri, il Presidente ITA Airways Sandro Pappalardo, il Co-Direttore Generale Strategie e Innovazione di Leonardo Simone Ungaro e il responsabile Customer Support Services & Training di Leonardo Giuseppe Umberto Panetta, Ignazio Coraci di ASC Handling e Tiziana Bufacchi di Avioitaliana. Il Presidente Di Palma: “Ringrazio tutti i partecipanti di questo meeting che rappresenta un’occasione importante per consolidare ancora di più la collaborazione tra Italia e Kuwait e per promuovere l’adozione di iniziative condivise. Come sistema Italia vogliamo favorire nuove possibilità di sviluppo per entrambi i Paesi, non solo nel settore dell’aviazione, ma anche in altri ambiti economici”. Nel pomeriggio la delegazione ha partecipato a una visita guidata a Palazzo Colonna.

ENAC SU TRATTE ONERATE DA ANCONA EFFETTUATE DA SKY ALPS – Enac in un comunicato stampa informa: “In relazione alle notizie di stampa che riportano che la compagnia Sky Alps, affidataria delle rotte onerate dall’aeroporto di Ancona, stia utilizzando aeromobili della compagnia Aeroitalia, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile precisa quanto segue. Enac ha autorizzato il vettore Sky Alps, oggetto di fermo su alcuni aeromobili, ad effettuare noleggio del tipo ‘wet lease’ con equipaggio di macchine con livrea Aeroitalia, ma non ha autorizzato il cambio macchina per le tratte onerate. Infatti, l’art. 8 p 2 della convenzione che regola il servizio OSP di collegamento da e per Ancona prevede ex ante una valutazione di equivalenza degli standard tecnici e operativi che non è stata richiesta ad Enac. Da ciò consegue che, all’esito degli accertamenti che l’Ente sta effettuando sull’esecuzione del servizio per le tratte onerate, Enac potrebbe non liquidare alcuna somma per i giorni in cui i collegamenti dovessero essere stati operati con ATR con livrea Aeroitalia”.

FAA: ROTORCRAFT SAFETY ROUNDTABLE – La FAA informa: “La tragica midair collision del 29 gennaio nei pressi del Reagan Washington National Airport ha messo in luce i pericoli derivanti dalla presenza di elicotteri e velivoli ad ala fissa nello spazio aereo circostante. Siamo intervenuti tempestivamente limitando permanentemente le operazioni non essenziali con elicotteri ed eliminando il traffico misto di elicotteri e velivoli ad ala fissa intorno all’aeroporto. Abbiamo anche iniziato ad analizzare altri aeroporti “hotspot” che hanno tracciato rotte per elicotteri e traffico aereo nelle vicinanze, nonché il Golfo d’America, comprese le operazioni di elicotteri offshore. Questo lavoro è in fase avanzata. Stiamo utilizzando l’apprendimento automatico e la modellazione linguistica per analizzare i rapporti sugli incidenti ed esplorare diverse fonti di dati per individuare temi e aree di rischio. La nostra attenzione iniziale si è concentrata sull’Harry Reid International Airport in Las Vegas perché la nostra analisi ha rilevato diverse problematiche immediate. Abbiamo agito rapidamente, esercitando un controllo positivo sugli elicotteri e inviando ulteriori avvisi di traffico ai piloti. Di conseguenza, il numero di traffic alert and collision avoidance system reports è diminuito del 30% in sole tre settimane. Stiamo pianificando ulteriori azioni nell’area di Las Vegas e, man mano che identificheremo problemi in altri aeroporti, adotteremo immediatamente qualsiasi misura necessaria anche in quelle località”. “Ma quando parliamo di traffico misto, non ci riferiamo solo a elicotteri e aerei. Riguarda anche diverse tipologie di operazioni. Ad esempio, aerei più veloci e più lenti, e aerei che volano da e verso più aeroporti ravvicinati. Per questo motivo stiamo anche monitorando i flussi di traffico intorno all’Hollywood Burbank Airport e al Van Nuys Airport nella Los Angeles area. Sono distanti meno di 16 km l’uno dall’altro, servono un’ampia gamma di aeromobili e hanno rotte di arrivo e partenza ravvicinate. Abbiamo discusso di alcune delle attività di sicurezza che stiamo svolgendo in questi aeroporti “hotspot” durante la rotorcraft safety roundtable. La tavola rotonda ha visto la partecipazione di esperti della FAA in materia e di rappresentanti di rotorcraft associations, safety organizations, oltre a rotorcraft operators”, prosegue la FAA. “Tuttavia, sebbene l’attenzione pubblica si sia recentemente concentrata sulle interazioni tra elicotteri e aerei, i principali problemi di sicurezza degli aeromobili ad ala rotante rimangono operations and maintenance. Le principali cause di incidenti sono la perdita di controllo, l’impatto con un oggetto durante le operazioni a bassa quota e il volo, sia involontario che intenzionale, in Instrument Meteorological Conditions. Abbiamo chiesto ai partecipanti di proporre miglioramenti per la sicurezza e li hanno forniti. Forum come questo sono importanti perché la sicurezza è uno sforzo collettivo, una responsabilità condivisa. Offrono alla FAA e alle parti interessate un’opportunità unica per riunirsi, condividere idee e definire misure cruciali per ridurre i rischi e rendere i cieli e le piste più sicuri per tutti. Ne abbiamo organizzato uno il mese scorso per general and business aviation e ne organizzeremo uno il mese prossimo incentrato sull’airline safety. Sebbene volare rimanga il mezzo di trasporto più sicuro, dobbiamo sempre impegnarci a migliorare. Dobbiamo individuare le tendenze e utilizzare i dati in modo più intelligente. E, quando mettiamo in atto azioni correttive, dobbiamo metterle in pratica”, conclude la FAA.

DELTA E JETZERO REINVENTANO LA CUSTOMER AND EMPLOYEE EXPERIENCE – Il mese scorso, Delta ha annunciato una partnership unica nel suo genere con JetZero, per portare il suo fuel-efficient blended-wing-body aircraft alla redditività commerciale. la CSO di Delta Amelia DeLuca e il CEO di JetZero Tom O’Leary sono intervenuti a The Morning X per discutere della partnership, incluso il modo in cui Delta sta offrendo la sua esperienza operativa per portare l’aereo alla redditività commerciale e la consulenza sul design degli interni, per reinventare e migliorare ulteriormente l’esperienza di clienti e dipendenti. “Delta Air Lines sta collaborando con JetZero per la realizzazione di un aereo rivoluzionario e più sostenibile. Il BWB (Blended Wing-Body) design della start-up californiana, notevolmente più efficiente in termini di fuel efficiency, è al centro della collaborazione e rappresenta un aspetto del percorso continuo di Delta per promuovere l’innovazione del settore, ridurre i costi attraverso un maggiore risparmio di carburante, migliorare l’esperienza del cliente e raggiungere emissioni nette pari a zero entro il 2050. Sulla scia dei 100 anni di attività della compagnia aerea, la partnership sottolinea l’impegno di Delta nel plasmare il futuro del volo nei secoli a venire. La partnership formale di Delta con JetZero arriva dopo che la start-up ha ricevuto un finanziamento dall’U.S. Air Force nel 2023 per facilitare la costruzione di un full-scale demonstrator per il primo volo nel 2027. Delta svolgerà un ruolo cruciale nello sviluppo, fornendo le competenze operative necessarie per rendere questa tecnologia praticabile”, afferma Delta. “Come nuovo membro del Sustainable Skies Lab di Delta, JetZero può contare sul supporto diretto dei talenti di livello mondiale della compagnia aerea e sull’accesso alle sue operazioni leader del settore. Ciò include la corretta manutenzione e l’impatto operativo per testare e accelerare la commercializzazione della BWB airframe technology, che si prevede sarà fino al 50% più efficiente in termini di consumo di carburante rispetto ai tube-and-wing designs di oggi. La partnership con JetZero segna la quarta partnership rivoluzionaria di Delta per la flotta, delineata nella sua strategia di sostenibilità. La compagnia aerea contribuirà anche a progettare una interior experience del futuro per una best-in-class customer and employee experience. L’airframe dalla forma unica, che si differenzia dall’attuale tube-and-wing shape, offre infinite possibilità. Con Delta alla guida della progettazione degli interni, i clienti possono aspettarsi cambiamenti che miglioreranno la loro esperienza, tra cui spazio dedicato nelle cappelliere per ogni passeggero, sedili e lavatories accessibili e un minor numero di file”, conclude Delta.

SAAB COMUNICA I RISULTATI DEL PRIMO TRIMESTRE 2025 – Saab presenta i risultati per il periodo gennaio-marzo 2025. “Abbiamo avuto un inizio d’anno solido, con una crescita delle vendite in tutte le aree di business e il primo trimestre più forte di Saab fino ad oggi. Pienamente impegnati a contribuire al rafforzamento della difesa europea, continueremo a svilupparci in linea con i nostri piani di crescita e a cogliere le opportunità di mercato, concentrandoci sulle consegne ai clienti e investendo in capacità per soddisfare l’elevata domanda”, afferma Micael Johansson, Presidente e CEO di Saab. Gli ordini acquisiti nel primo trimestre sono aumentati a 19.144 milioni di corone svedesi (18.495), trainati da ordini di piccole e medie dimensioni. Le vendite nel trimestre sono state pari a 15.792 milioni di corone svedesi (14.185), con una crescita organica delle vendite dell’11% (24). L’EBITDA è aumentato a 2.140 milioni di corone svedesi (1.819), con un miglioramento dell’EBITDA margin al 13,6% (12,8) nel trimestre. L’EBIT è aumentato del 22%, attestandosi a 1.454 milioni di corone svedesi (1.191), corrispondente a un EBIT margin del 9,2% (8,4). L’utile netto è aumentato a 1.277 milioni di corone svedesi (784) e l’utile per azione è stato di 2,35 corone svedesi (1,43), con un aumento del 64%. L’operational cash flow è migliorato, attestandosi a -14 milioni di corone svedesi (-1.998), trainato dal solido cash flow in Dynamics, compensato dall’aumento degli investimenti e dalla tempistica dei pagamenti ai clienti. La posizione di liquidità netta a fine periodo era pari a 2.196 milioni di corone svedesi, rispetto ai 2.211 milioni di corone svedesi a fine 2024. L’AGM 2025 ha deliberato un dividendo di 2,00 corone svedesi (1,60) per azione per l’esercizio 2024.

DELTA AIR LINES DICHIARA IL DIVIDENDO TRIMESTRALE – Delta informa: “Il Board of Directors di Delta Air Lines ha dichiarato oggi un dividendo trimestrale di 0,15 dollari per azione. Il dividendo è pagabile agli azionisti registrati alla chiusura delle attività il 13 maggio 2025 e sarà pagato il 3 giugno 2025”.

LA STRATEGIA DI SOSTENIBILITA’ DI DELTA PROMUOVE L’INNOVAZIONE E IL RISPARMIO DI CARBURANTE – Delta informa: “Mentre Delta prosegue il suo percorso verso emissioni nette zero entro il 2050, la compagnia aerea rimane impegnata a decarbonizzare le operazioni a lungo termine, apportando al contempo modifiche sotto il suo controllo per risparmiare carburante. Ogni destinazione e aeroporto sono diversi e offrono opportunità uniche per risparmiare carburante, soprattutto quando le giuste idee e gli innovatori giusti sono in prima linea. Entrano in gioco i team Flight Ops e OCC di Delta che, in collaborazione con il cross-functional Carbon Council di Delta, hanno sperimentato un nuovo landing approach a Hilo Airport, nelle Hawaii. Essendo la pista più a est delle Hawaii, Hilo Airport presenta sfide e opportunità. Il Delta OCC ha individuato l’opportunità di ottimizzare la rotta e il landing approach per risparmiare carburante per i voli attraverso il Pacifico che utilizzano quest’isola come diversion point. Il team si è subito messo al lavoro e ha iniziato a collaborare con Delta Flight Ops per creare, testare e certificare un nuovo landing approach esclusivo di Delta a Hilo Airport, che richiede meno carburante. Sebbene questo sia uno dei centinaia di aeroporti che Delta utilizza per supportare le proprie operazioni, esemplifica come la compagnia aerea stia apportando modifiche sotto il suo controllo per risparmiare carburante laddove possibile e come anche modifiche apparentemente piccole possano generare risparmi sui costi. Quasi ognuno degli oltre 4.000 voli giornalieri di Delta offre l’opportunità di risparmiare carburante con due vantaggi principali: risparmio economico (il carburante è uno dei principali fattori di costo per Delta) e riduzione delle emissioni di carbonio. Anche un gallone di carburante risparmiato per volo rappresenta un’opportunità di risparmio, soprattutto se si pensa alla portata delle operazioni di Delta”. “All’inizio di quest’anno Delta ha annunciato di aver raggiunto il suo primo traguardo in termini di risparmio di carburante, ottenendo un risparmio dell’1% sui consumi, pari a 45 milioni di galloni di jet fuel, grazie a miglioramenti operativi. Questi risparmi di carburante valgono oltre 110 milioni di dollari in risparmi sui costi per la compagnia aerea. Iniziative come questa Hilo Airport landing procedure contribuiscono ad avere un impatto positivo sull’attività di Delta. Mentre Delta celebra 100 anni di attività, la compagnia aerea continuerà a cercare modi per innovare e guidare il settore in tutto ciò che fa”, conclude Delta.

DELTA AIR LINES RAFFORZA L’IMPATTO SULLA COMUNITA’ IN SOUTH FLORIDA – Delta Air Lines sta rafforzando i suoi legami con la comunità della Florida meridionale attraverso partnership ambientali di impatto e programmi di volontariato concreti. Un’iniziativa di spicco è la collaborazione continua della compagnia aerea con la MANG Foundation, un’organizzazione no-profit dedicata al ripristino degli ecosistemi costieri attraverso la piantumazione di mangrovie e la formazione. “Delta collabora con orgoglio con MANG da cinque anni, sostenendone la missione di proteggere e rivitalizzare le coste della Florida. Delta ha riunito un gruppo di volontari entusiasti, tra cui dipendenti e clienti, per due eventi significativi: una piantumazione di mangrovie il 10 aprile e una sessione formativa il 22 aprile. Questi sforzi contribuiscono a ripristinare habitat critici, migliorare la qualità dell’acqua e proteggere le coste dall’erosione e dai danni causati dalle tempeste. Questa iniziativa fa parte del Global Volunteer Month, di Delta, durante il quale la compagnia aerea offre oltre 100 opportunità di volontariato per celebrare il suo centenario”, afferma Delta. “Collaborare con la MANG Foundation è importante per noi perché ci permette di restituire qualcosa in modo tangibile, promuovendo al contempo la sostenibilità e la resilienza nelle comunità che serviamo”, ha affermato Ignacio Borbolla, Regional Manager, Delta. “Questa collaborazione riflette i nostri valori e il profondo legame che abbiamo con le persone e l’ambiente della Florida meridionale”.

EASYJET LANCIA LA BIG ORANGE SALE NEL REGNO UNITO – easyJet informa: “easyJet e easyJet holidays hanno lanciato la loro offerta estiva, la Big Orange Sale, per i britannici che desiderano esplorare l’Europa e oltre, con voli scontati disponibili per quest’estate e il prossimo inverno. Oltre 750.000 posti da e per il Regno Unito sono ora disponibili per la prenotazione con uno sconto fino al 20%, inclusi voli per quest’estate, Natale, Pasqua e le vacanze di metà febbraio. easyJet sta operando quest’anno il suo più grande programma estivo di sempre, con sette ulteriori aeromobili della Airbus A320 Family che si uniranno alla sua flotta con base nel Regno Unito. Ciò significa che quest’estate ci saranno oltre 33 milioni di posti operativi da e per il Regno Unito, mezzo milione in più rispetto allo scorso anno, con 44 nuove rotte e tre nuove destinazioni in partenza dal Regno Unito in questa stagione estiva. Tariffe scontate sono disponibili su migliaia di voli easyJet da e per il Regno Unito tra il 12 maggio e il 22 marzo 2026, verso 160 destinazioni della rete di voli a corto raggio della compagnia aerea, che si estende in Europa e oltre”. Ali Gayward, Country Manager di easyJet per il Regno Unito, ha dichiarato: “Con il lancio della nostra Big Orange Sale, i clienti possono approfittare delle nostre tariffe e vacanze convenienti per programmare una meritata pausa che li attende nel 2025 e nel 2026. Con oltre 40 nuove rotte dal Regno Unito disponibili per il prossimo anno, i clienti possono scegliere tra voli e pacchetti vacanza verso un massimo di 136 destinazioni in tutta Europa e oltre”.

RTX SI CLASSIFICA AI VERTICI PER BRVETTI E INNOVAZIONE – RTX informa: “RTX si è aggiudicata i primi posti nelle classifiche di diverse organizzazioni per quanto riguarda i depositi di brevetti nel 2024. Questo traguardo sottolinea l’impegno di RTX per l’innovazione e il progresso tecnologico. ClarivateTM Top 100 Global Innovators, Harrity Patent Analytics Patent 300® List e l’European Patent Office (EPO) Patent Index, hanno pubblicato i loro 2025 rankings, con RTX al primo posto tra le aerospace defense companies in tutte e tre le classifiche. Con oltre 60.000 brevetti, RTX continua a essere leader del settore nelle nuove tecnologie che offrono soluzioni efficienti, connesse e sicure per i suoi clienti in tutto il mondo. Gli ingenti sforzi dell’azienda in ricerca e sviluppo, supportati da un investimento annuo di 7,5 miliardi di dollari nel 2024, sono stati determinanti per ottenere questo riconoscimento”. “Non esiste risorsa più preziosa per un’azienda che si vanta di essere leader nel proprio settore dell’innovazione dei propri dipendenti”, ha affermato Juan de Bedout, Chief Technology Officer, RTX. “Motori, avionica e radar migliori nascono dalle idee e dall’immaginazione dei nostri ingegneri e scienziati e si riflettono nel portafoglio di brevetti che abbiamo creato nel tempo. Questo riconoscimento è un merito per loro e per il modo in cui sperimentano, progettano, costruiscono e trasformano continuamente con velocità e agilità per i nostri clienti”. “I brevetti di RTX abbracciano una vasta gamma di tecnologie trasformative, tra cui advanced materials and manufacturing, artificial intelligence, machine learning, autonomy, electrification, advanced sensing, propulsion systems. La leadership di RTX nel deposito di brevetti è ulteriormente rafforzata dalle solide partnership con oltre 85 università statunitensi e dalle numerose roadmap tecnologiche che guidano le sue iniziative di ricerca e sviluppo. Queste collaborazioni garantiscono a RTX di rimanere all’avanguardia nei progressi tecnologici e di continuare a fornire soluzioni innovative che affrontano le sfide in continua evoluzione dei settori aerospaziale e della difesa”, conclude RTX.

SAFRAN COMUNICA I RICAVI DEL PRIMO TRIMESTRE 2025 – Safran annuncia i ricavi del primo trimestre 2025. Il CEO, Olivier Andriès, afferma: “Safran ha iniziato l’anno con una nota positiva in tutti i settori, con una crescita del fatturato del 17%. La nostra attività beneficia di una crescita sostanziale delle civil aftermarket revenues. Nonostante le discussioni commerciali globali siano incerte, Safran sta lavorando attivamente per mitigare l’impatto economico dei dazi, in particolare adattando i flussi di approvvigionamento e interagendo con i clienti. Le prestazioni effettive e il solido slancio sia nel settore aerospaziale civile che in quello della difesa rafforzano la nostra forte fiducia nel raggiungimento delle nostre previsioni, escludendo qualsiasi potenziale impatto dei dazi, che sarebbe prematuro quantificare in questa fase”. I ricavi nel primo trimestre 2025 si sono attestati a 7,257 miliardi di euro, in aumento del 16,7% rispetto al primo trimestre 2024 (+13,9% su base organica). Il settore Propulsion è aumentato del 16,4%, trainato dalla crescita dei ricambi. Spare parts for civil engines in aumento del 25,1%, con una crescita principalmente attribuibile a CFM56 e high-thrust engines. Services for civil engines in aumento del 17,6%, trainati dai LEAP rate per flight hour (RPFH) contracts. Sono stati consegnati 319 motori LEAP rispetto ai 367 del primo trimestre del 2024, a causa della debole produzione di inizio anno. Il calo dei volumi è stato più che compensato da un mix di clienti favorevole. Military and helicopter engine revenues in aumento rispetto al primo trimestre 2024, trainati da un elevato livello di servizi. Il settore Equipment & Defense è aumentato del 10,8%, trainato in particolare da nacelles, landing systems and avionics. Gli aftermarket services sono aumentati del 13,2%, con una crescita in tutte le attività, in particolare in landing systems (spare parts for landing gears, wheels and brakes) and avionics. OE sales cresciute del 9,1%, sostenute dai maggiori volumi in nacelles (G700, A320neo), avionics, defense (land systems, propulsion and guidance systems) and space activities (satellite communication systems). Il settore Aircraft Interiors ha registrato un solido aumento del 13,8%, superando dell’8% le vendite del primo trimestre 2019. Per l’esercizio 2024, un dividendo di 2,90 euro per azione (+32% rispetto al dividendo pagato nell’esercizio 2023) sarà proposto al voto degli azionisti durante l’AGM del 22 maggio 2025. La performance effettiva e il solido slancio nei civil aerospace and defense sectors rafforzano la forte fiducia di Safran nel raggiungimento delle sue previsioni per l’intero esercizio, escludendo qualsiasi potenziale impatto dei dazi, la cui quantificazione sarebbe prematura in questa fase. Safran sta lavorando attivamente per mitigare l’impatto economico dei dazi. Safran conferma il suo full-year 2025 outlook, escludendo qualsiasi potenziale impatto dei dazi: Revenue growth: circa 10%; Recurring operating income: €4,8 – €4,9 miliardi; Free Cash Flow €3,0 – €3,2 miliardi. Consegne di motori LEAP in aumento dal 15% al 20% rispetto al 2024.

EMBRAER PORTA L’IPANEMA 203 AGRICULTURAL AIRPLANE AD AGRISHOW – Embraer informa: “Embraer esporrà l’Ipanema 203, il top-selling cropduster nel Brazilian agricultural aviation market, durante la 30a edizione di Agrishow, che si terrà dal 28 aprile al 2 maggio a Ribeirão Preto (SP). Con oltre 180 unità vendute negli ultimi tre anni, il velivolo continua a essere la scelta preferita dai produttori agricoli”. “Agrishow, una delle più grandi fiere agricole al mondo e la più grande fiera agricola in Brasile, rappresenta una grande opportunità per i produttori alla ricerca di soluzioni che offrano maggiore produttività e costi inferiori per le loro colture. Nell’agricultural aviation, l’ethanol-powered Ipanema 203 è un valido alleato per queste esigenze”, afferma Sany Onofre, Embraer’s Agricultural Aviation leader. “Con un’ampia gamma di optional equipment volti ad aumentare la produttività, l’ethanol-powered Ipanema 203 offre un’efficienza equivalente a quella di un massimo di quattro ground sprayers in funzione contemporaneamente. Il velivolo irrora oltre 200 ettari all’ora, garantendo un’applicazione di alta qualità. Secondo gli organizzatori dell’evento, Agrishow ospiterà la sua 30a edizione con oltre 800 espositori su una superficie di 520.000 metri quadrati, con oltre 195.000 visitatori attesi”, conclude Embraer.